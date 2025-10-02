Πάτρα: Το Σάββατο 4/10 η παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Αντρέα Πολυκάρπου

Παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Αντρέα Πολυκάρπου «Εις Άδου Κάθοδος», το Σάββατο στις 4/10/2025, στο Πολύεδρο, στην Πάτρα.

02 Οκτ. 2025 10:35
Παρουσιάζεται στο Πολύεδρο, το Σάββατο 4/10/2025, στη 1:30 το μεσημέρι, η ποιητική συλλογή του Αντρέα Πολυκάρπου, με τίτλο «Εις Άδου Κάθοδος», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σμίλη.

Την ποιητική συλλογή παρουσιάζουν και συνομιλούν με τον ποιητή, η Μάρω Γαλάνη, χορογράφος, ποιήτρια, ΕΕΠ Πανεπιστήμιου Πατρών και η Μαρία Λαμπρίδου, φιλόλογος.

Ποιήματα θα διαβάσει ο ποιητής και η Εύη Μάμαλη, εκπαιδευτικός.
Θα προσφερθούν κεράσματα Κουμανταρίας από τον γενέθλιο τόπο του ποιητή, την Κύπρο.

 
