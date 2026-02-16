Πάτρα: Το σπιράλ γιόρτασε τα γενέθλιά του με αποκριάτικο πάρτι

Η δημοτική παράταξη έκλεισε τα 7 και τα μέλη της διασκέδασαν καρναβαλικά

16 Φεβ. 2026 17:25
Η ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης αναφέρει:

Ήταν 16 Φεβρουαρίου 2019 όταν ο Πέτρος Ψωμάς ανακοίνωσε την πρόθεσή του να ηγηθεί μιας δημοτικής παράταξης της Πάτρας και ανακοίνωσε το όνομα, τις αρχές και τις θέσεις της. Το σπιράλ έκτοτε συμμετέχει ενεργά στα δημοτικά πράγματα της πόλης, εκλεγμένο δύο φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων, στις δημοτικές εκλογές του 2019 και του 2024.

Τα έβδομα γενέθλια της παράταξης γιόρτασαν πολλά μέλη και φίλοι της παράταξης, την περασμένη Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο του θεματικού αποκριάτικου πάρτι που διοργάνωσε το σπιράλ με τίτλο «We love Patra». Όσοι βρέθηκαν στη «Sofita» της Ερμού διασκέδασαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, τιμώντας ταυτόχρονα το Πατρινό Καρναβάλι, την γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου καθώς και τα γενέθλια.

«Ήρθε η ώρα να πέσουν οι μάσκες στην πόλη μας» είπε, καρναβαλική αδεία, ο Πέτρος Ψωμάς, κατά τον σύντομο χαιρετισμό του, δίνοντας κατόπιν τις ευχές του για «καλό Πατρινό Καρναβάλι 2026, ότι καλύτερο για την Πάτρα μας, μακροημέρευση του σπιράλ και υλοποίηση του οράματός του για την πόλη».

