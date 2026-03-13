Πάτρα: Το «Sumud» στο θέατρο Λιθογραφείον – Μια παράσταση για την αντίσταση και το ανήκειν

Μια παράσταση με έντονο πολιτικό και ποιητικό αποτύπωμα έρχεται στην Πάτρα την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026, καθώς το Θέατρο Λιθογραφείον φιλοξενεί το «Sumud: η ριζωμένη αντίσταση», σε κείμενο και σκηνοθεσία του Νικόλα Δροσάκη.

Η παράσταση, διάρκειας 55 λεπτών, αποτελεί παραγωγή της Γενιάς 20 ΑΜΚΕ και κινείται στον χώρο του θεατρικού μονολόγου, με βασικό πρόσωπο μια Παλαιστίνια γυναίκα που στέκεται απέναντι στην απώλεια, την εκδίωξη και τη βία, επιλέγοντας να μείνει ριζωμένη στον τόπο της. Στη σκηνή, η Ευγενία Λύτρα ενσαρκώνει την Αχέντ, μια μορφή που μετατρέπει την προσωπική της στάση σε πράξη αντίστασης και μαρτυρίας.

Η παράσταση σηματοδοτεί το άνοιγμα της θεματικής της αντίστασης για τη Γενιά 20 και συγκροτείται μέσα από τη συνεργασία σημαντικών δημιουργών. Τα σκηνικά υπογράφει η Dafne Di Gregorio, ενώ τη μουσική συνοδεία και σύνθεση αναλαμβάνει ο Σύρος σολίστας Mohamad Fityan, προσθέτοντας μια ξεχωριστή ηχητική διάσταση σε ένα έργο που βασίζεται στην εσωτερική ένταση, τη σιωπή και τη μνήμη.

Το «Sumud» έχει ήδη διαγράψει μια πρώτη επιτυχημένη πορεία στην Κρήτη, όπου παρουσιάστηκε από τον Οκτώβριο του 2025 έως τον Ιανουάριο του 2026 σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά, ενώ παράλληλα ανεβαίνει και στην Αθήνα, στη Σκηνή Μπρεχτ-2510, καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαρτίου κάθε Κυριακή και Δευτέρα.

Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται η μορφή της Αχέντ, η οποία μαζεύει πέτρες από τον γκρεμισμένο τοίχο του σπιτιού της και απευθύνεται στους σκοπευτές της, περιμένοντας να συναντήσει τον μαρτυρικό σύζυγό της μπροστά στις ρίζες της ελιάς. Η εικόνα αυτή λειτουργεί ως κεντρικός άξονας μιας σκηνικής σύνθεσης που δεν αντιμετωπίζει την παραμονή ως αδράνεια, αλλά ως συνειδητή και αμετάκλητη στάση αντίστασης.

Στο σκηνοθετικό σημείωμα, ο Νικόλας Δροσάκης περιγράφει το έργο ως έναν θεατρικό μονόλογο σε δέκα εικόνες, εμπνευσμένο από τον αγώνα του παλαιστινιακού λαού. Η Αχέντ δεν τρέπεται σε φυγή, δεν κρύβεται και δεν αναζητεί διέξοδο. Επιλέγει να μείνει εκεί όπου ρίζωσαν οι πρόγονοί της, μετατρέποντας την παρουσία της σε ύστατη πράξη αξιοπρέπειας και μαρτυρίας.

Η παράσταση συνομιλεί ευθέως με την τραγική μορφή της Αντιγόνης, προτείνοντας μια σύγχρονη εκδοχή της. Όπως η ηρωίδα της αρχαίας τραγωδίας αρνήθηκε να υποταχθεί στην εξουσία και προτίμησε τον θάνατο για να υπερασπιστεί το δίκαιο, έτσι και η Αχέντ του «Sumud» στέκεται απέναντι στην αδικία και την εκδίωξη, επιλέγοντας να ταυτιστεί με τον τόπο της μέχρι τέλους. Η ελιά, σύμβολο ειρήνης, φωτός και συνέχειας, μετατρέπεται ταυτόχρονα σε τάφο, ιερό και σημείο μαρτυρίας.

Στο ίδιο κείμενο υπογραμμίζεται και η θρησκευτική διάσταση του έργου, με την Αχέντ να εμφανίζεται όχι μόνο ως θύμα της βίας, αλλά ως πρόσωπο που μετατρέπει τον θάνατο σε λόγο πίστης και παρουσίας. Μέσα από αυτή τη σκηνική σύνθεση, το «Sumud» δεν παρουσιάζεται απλώς ως πολιτική παρέμβαση, αλλά ως ποιητική αναμέτρηση με το ερώτημα του ανήκειν, της γης, της μνήμης και του δικαιώματος στην παραμονή.

Ο Νικόλας Δροσάκης, που κατάγεται από το Ρέθυμνο, δραστηριοποιείται στο θέατρο και τον κινηματογράφο με επίκεντρο το πολιτικό θέατρο. Ο Mohamad Fityan είναι Σύρος μουσικός και συνθέτης, με μακρά διαδρομή τόσο με τη Συριακή Ορχήστρα όσο και με τη Συριακή Τζαζ Μπάντα, καθώς και με προσωπικές σόλο εμφανίσεις. Η Ευγενία Λύτρα είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής Μέλισσα και έχει συμμετάσχει σε θεατρικές παραστάσεις στην Κρήτη, ενώ η Dafne Di Gregorio δραστηριοποιείται ως μέλος της Ομάδας Ιυττός και ως ηθοποιός στο Ηράκλειο.

Η παράσταση θα παρουσιαστεί στο Θέατρο Λιθογραφείον, με τιμή εισιτηρίου 12 ευρώ για το κανονικό και 10 ευρώ για το μειωμένο. Κρατήσεις και online εισιτήρια διατίθενται μέσω της Γενιάς 20.

