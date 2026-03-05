Πάτρα: Το βιβλίο «Το όνομα μου είναι Γιώργος Χρονάς» παρουσιάζεται την Τετάρτη 11/03

To Βιβλιοπωλειο Nouveau σας προσκαλεί την Τετάρτη 11/03/2026. στις 8μμ, στο Θέατρο Αγορά (Καραϊσκάκη 149), όπου ο συγγραφέας του θρυλικού βιβλίου «Η Γυναίκα της Πάτρας», παρουσιάσει την αυτοβιογραφία του «Το όνομα μου είναι Γιώργος Χρονάς» καθώς και τα δύο ποιητικά του βιβλία «Τα μαύρα τακούνια» και «Κίτρινη Οχθη» που επανεκδόθηκαν πρόσφατα.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο ποιητής Θανάσης Νιάρχος, ο συγγραφέας Κωνσταντίνος Βορβής και η φιλόλογος Μαίρη Σιδηρά που επιμελείται το αρχείο του ποιητή στο Πανεπιστήμιο Πάτρων.

Ο Γιώργος Χρονάς θα συνομιλήσει με το κοινό για τη ζωή του και τη σχέση του με την πόλη μας, και θα υπογράψει τα βιβλία του.

Παράλληλα, στο χώρο της εκδήλωσης θα διατίθεται δωρεάν μαζί με κάθε αγορά βιβλίου, το καινούριο τεύχος της ΟΔΟΥ ΠΑΝΟΣ με αφιέρωμα στον Κ. Π. Καβάφη.

