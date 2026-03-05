Πάτρα: Το βιβλίο «Το όνομα μου είναι Γιώργος Χρονάς» παρουσιάζεται την Τετάρτη 11/03

Στην Πάτρα ο συγγραφέας, Γιώργος Χρονάς την Τετάρτη 5/03/2026.

Πάτρα: Το βιβλίο «Το όνομα μου είναι Γιώργος Χρονάς» παρουσιάζεται την Τετάρτη 11/03
05 Μαρ. 2026 8:24
Pelop News

To Βιβλιοπωλειο Nouveau σας προσκαλεί την Τετάρτη 11/03/2026. στις 8μμ, στο Θέατρο Αγορά (Καραϊσκάκη 149), όπου ο συγγραφέας του θρυλικού βιβλίου «Η Γυναίκα της Πάτρας»,  παρουσιάσει την αυτοβιογραφία του «Το όνομα μου είναι Γιώργος Χρονάς»  καθώς και τα δύο ποιητικά του βιβλία «Τα μαύρα τακούνια» και «Κίτρινη Οχθη»  που επανεκδόθηκαν πρόσφατα.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο ποιητής Θανάσης Νιάρχος, ο συγγραφέας Κωνσταντίνος Βορβής και η φιλόλογος Μαίρη Σιδηρά που επιμελείται το αρχείο του ποιητή στο Πανεπιστήμιο Πάτρων.

Ο Γιώργος Χρονάς θα συνομιλήσει με το κοινό για τη ζωή του και τη σχέση του με την πόλη μας, και θα υπογράψει τα βιβλία του.

Παράλληλα, στο χώρο της εκδήλωσης θα διατίθεται δωρεάν μαζί με κάθε αγορά βιβλίου, το καινούριο τεύχος της ΟΔΟΥ ΠΑΝΟΣ με αφιέρωμα στον Κ. Π. Καβάφη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:42 «Πέρασε» η επιστολική ψήφος: Πώς θα ψηφίσουν οι Έλληνες του εξωτερικού στις επόμενες εκλογές
9:33 Πένθος για την εκδημία του π. Αθανασίου Παπανδρέου 
9:30 Ιράν: Σεβόμαστε την Τουρκία, δεν εκτοξεύσαμε πύραυλο εναντίον της
9:20 Πάτρα: Ο αποκριάτικος χορός του Συλλόγου Κρητών ΦΩΤΟ
9:19 «Τειρεσίας ενοικιαστών»: Έρχεται «μαύρη λίστα» μισθωτών
9:12 Ωρα Πατρών: Πρόταση ψηφίσματος του δημοτικού συμβουλίου για τον τερματισμό του πολέμου
9:10 Τέμπη – Δίκη για τα «χαμένα» βίντεο: Συνεχίζεται η κατάθεση του δικαστικού πραγματογνώμονα
9:07 Του βρήκαν ηρωίνη, συνελήφθη στην Πάτρα
9:06 Ατρόμητος Πατρών: «Στον Εισαγγελέα όποιος έχει στοιχεία για στημένα»
9:06 Αμαλιάδα: Οδηγούσε ΙΧ, ενώ του είχαν πάρει τις πινακίδες κυκλοφορίας
9:03 Χρυσός «φωτιά» λόγω Μέσης Ανατολής
9:01 Μυρσίνη: Χειροπέδες σε τρεις για ρευματοκλοπή
8:56 ΕΝΦΙΑ 2026: «Παγωμένος» ο λογαριασμός για τους περισσότερους
8:56 Βαρθολομιό: Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα και οδηγούσε
8:49 Financial Times: Ο Τραμπ χωρίς σαφές σχέδιο για το Ιράν
8:40 Ονδούρα: Εκτελέσεις, εξαφανίσεις και βασανιστήρια από το καθεστώς Κάστρο, καταγγελίες ΟΗΕ
8:33 Στην Χαλκίδα ο επόμενος σταθμός του Μπραντ Πιτ ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
8:31 Οργή Αραγτσί για τη βύθιση της Ιρανικής φρεγάτας, το μήνυμα χωρίς έλεος στις ΗΠΑ
8:24 Πάτρα: Το βιβλίο «Το όνομα μου είναι Γιώργος Χρονάς» παρουσιάζεται την Τετάρτη 11/03
8:24 Κρίση στην Μέση Ανατολή: Τα πλήγματα του πολέμου στον ελληνικό τουρισμό- «Παγώνουν» οι πτήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ