Πάτρα: Το βραβευμένο «REC.» της Μελίνας Καριώρη έρχεται στο θέατρο act

Το σύγχρονο ελληνικό έργο της Μελίνας Καριώρη, που απέσπασε το 1ο Βραβείο Κοινού και Κριτικής Επιτροπής στο 1st Athens Theatre Tournament, παρουσιάζεται στην Πάτρα για δύο παραστάσεις.

24 Απρ. 2026 11:47
Το «REC.», το νέο σύγχρονο ελληνικό έργο της Μελίνας Καριώρη, παρουσιάζεται στο θέατρο act στην Πάτρα, τη Δευτέρα 27 και την Τρίτη 28 Απριλίου, στις 21:30.

Η παράσταση, που έχει ήδη ξεχωρίσει αποσπώντας το 1ο Βραβείο Κοινού και Κριτικής Επιτροπής στο 1st Athens Theatre Tournament, αγγίζει ένα από τα πιο κρίσιμα και βαθιά ερωτήματα της εφηβείας: την αναζήτηση της ταυτότητας.

Ένας έφηβος απέναντι στον εαυτό του

Στο επίκεντρο του έργου βρίσκεται ο Α, ένα δεκαοχτάχρονο αγόρι που αποφασίζει να μείνει κλεισμένο για σαράντα ημέρες στο δωμάτιό του. Μόνος του, με τα βιβλία του, μια κάμερα και πρόσωπα που γεννιούνται από τη φαντασία του, ξεκινά μια προσωπική διαδρομή αυτογνωσίας.

Σκοπός του είναι να ανακαλύψει ποιος είναι πραγματικά και να μπορέσει να αγαπήσει αυτό που βλέπει στον καθρέφτη. Όσο η ιστορία προχωρά, η δική του εσωτερική αναμέτρηση γίνεται μια εμπειρία αναγνωρίσιμη για όλους: η ανάγκη για αποδοχή, αγάπη και συμφιλίωση με τον εαυτό.

Οι συντελεστές της παράστασης

Το κείμενο και τη σκηνοθεσία υπογράφει η Μελίνα Καριώρη, η οποία έχει αναλάβει και τη σκηνογραφία. Σύμβουλος δραματουργίας και σκηνικής ανάπτυξης είναι η Ναταλία Στυλιανού, ενώ τη μουσική υπογράφει ο Δημήτρης Μαρκάκης – Astronote studio.

Παίζει ο Μιχάλης Κεφαλάς, ενώ σε βίντεο συμμετέχουν η Ιωάννα Καρσλίδη και ο Νάσος Τόλιας.

Σκίτσα: Katelyn Watson, Ελπίδα Καριώρη, Στρατής Μαγεμένος, Αλέξανδρος Τόλιας, Νίκος Τσελίκος.
Γραφιστική επιμέλεια: Μπίλυ Βιδάκη.
Trailer: Μπίλυ Βιδάκη, Ισμήνη Βιδάκη.
Εκτέλεση παραγωγής: Έως – ΑΜΚΕ.

Πληροφορίες

Η παράσταση θα παρουσιαστεί στο θέατρο act, στις Σκάλες Γεροκωστοπούλου 65, στην Πάτρα.

Οι παραστάσεις θα δοθούν τη Δευτέρα 27 και την Τρίτη 28 Απριλίου, με ώρα έναρξης 21:30.

Οι τιμές των εισιτηρίων είναι 15 ευρώ γενική είσοδος και 12 ευρώ μειωμένο, ενώ ισχύουν ειδικές τιμές για ομαδικές κρατήσεις. Εισιτήρια διατίθενται μέσω more.com και τηλεφωνικά.

