Κεφαλογιάννης από Πάτρα: Αυστηρότερη επιτήρηση, νέα ανακριτικά γραφεία και 7 drones για τη Δυτική Ελλάδα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Ξεκάθαρο σήμα για μια αντιπυρική περίοδο με αυξημένες απαιτήσεις και μικρά περιθώρια λαθών δόθηκε κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη. Η συζήτηση κινήθηκε γύρω από τη συνολική προετοιμασία του μηχανισμού, τις επιχειρησιακές δυνατότητες της περιοχής και την ανάγκη να περιοριστούν οι αιτίες που οδηγούν κάθε χρόνο σε νέες ενάρξεις πυρκαγιών.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο που παρουσιάστηκε αφορά τον ανθρώπινο παράγοντα. Σύμφωνα με τα δεδομένα που τέθηκαν στη σύσκεψη, οι τρεις στις τέσσερις πυρκαγιές στη Δυτική Ελλάδα αποδίδονται σε ανθρώπινη πρόθεση, κάτι που αλλάζει συνολικά το πλαίσιο της συζήτησης και μεταφέρει μεγάλο μέρος του βάρους όχι μόνο στην καταστολή, αλλά και στην επιτήρηση, την πρόληψη και τη διερεύνηση των περιστατικών.

Ο κ. Κεφαλογιάννης υπογράμμισε ότι η φετινή περίοδος ενδέχεται να εξελιχθεί σε ιδιαίτερα δύσκολη, προειδοποιώντας πως ο μηχανισμός μπορεί μέσα σε λίγες μόνο ημέρες να βρεθεί αντιμέτωπος με ακραία πίεση. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «μπορεί μέσα σε 2-3 ημέρες να βρεθούμε αντιμέτωποι με πολύ δύσκολα περιστατικά, με τον μηχανισμό να φτάνει στα όριά του». Στο πλαίσιο αυτό, η έμφαση δόθηκε στην ετοιμότητα πριν από την εκδήλωση των φαινομένων και στην ανάγκη να μειωθούν όσο γίνεται οι ίδιες οι ενάρξεις.

Τρεις άξονες για τη φετινή στρατηγική

Στη διάρκεια της σύσκεψης αποτυπώθηκαν και οι βασικοί άξονες της φετινής στρατηγικής για τη Δυτική Ελλάδα. Πρώτος στόχος είναι η μείωση των ενάρξεων πυρκαγιών, μέσα από αυξημένα μέτρα πρόληψης και ελέγχου. Δεύτερος, η όσο το δυνατόν ταχύτερη προσβολή κάθε συμβάντος, ώστε οι φωτιές να αντιμετωπίζονται πριν πάρουν διαστάσεις. Τρίτος, η θωράκιση των δασικών οικοσυστημάτων της περιοχής, με έργα, παρεμβάσεις και καλύτερη επιχειρησιακή προετοιμασία.

Σε αυτό το πλαίσιο ανακοινώθηκε η ίδρυση ανακριτικών γραφείων σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, με τρεις βασικές δομές σε Ηλεία, Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία. Η κίνηση αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της διερεύνησης των αιτιών κάθε πυρκαγιάς και στην απόδοση ευθυνών όπου αυτό απαιτείται, ειδικά από τη στιγμή που τα στοιχεία δείχνουν ότι ένα τόσο μεγάλο ποσοστό συμβάντων συνδέεται με ανθρώπινη ενέργεια.

Καθαρισμοί, δασικοί δρόμοι και έλεγχος υποδομών

Σημαντικό βάρος δόθηκε και στις παρεμβάσεις πρόληψης σε τοπικό επίπεδο. Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας όλων των βαθμίδων διοίκησης και ζήτησε εκ νέου από τους δήμους να συνεχίσουν με εντατικούς ρυθμούς τους καθαρισμούς οικοπέδων, καθώς πρόκειται για ένα από τα πιο κρίσιμα μέτρα πρόληψης ενόψει του καλοκαιριού.

Παράλληλα, έγινε ειδική αναφορά στη βελτίωση του οδικού δασικού δικτύου, που αποτελεί βασική προϋπόθεση για γρήγορη πρόσβαση των δυνάμεων σε δύσβατες περιοχές, αλλά και στον έλεγχο των συστημάτων που σχετίζονται με την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Η στόχευση είναι σαφής: λιγότερες εστίες, ταχύτερη πρόσβαση και καλύτερη οργάνωση στο πεδίο.

Ενίσχυση με drones και αυξημένο ανθρώπινο δυναμικό

Στην επιχειρησιακή ενίσχυση της περιοχής περιλαμβάνεται και η αύξηση των εναέριων μέσων επιτήρησης. Όπως έγινε γνωστό, η Δυτική Ελλάδα θα ενισχυθεί φέτος με επτά drones, αριθμός διπλάσιος σε σχέση με πέρυσι, με στόχο την καλύτερη επιτήρηση, την ταχύτερη ανίχνευση κινδύνων και τη συνεχή παρακολούθηση κρίσιμων σημείων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο ανθρώπινο δυναμικό που θα κληθεί να σηκώσει το βάρος της φετινής περιόδου. Συνολικά, στη Δυτική Ελλάδα 1.317 άτομα από όλες τις κατηγορίες θα συμμετάσχουν στην αντιπυρική μάχη, ενώ προβλέπεται επιπλέον ενίσχυση από περισσότερους από 340 εθελοντές και από 361 άτομα της Πολιτικής Προστασίας. Η εικόνα που παρουσιάστηκε είναι εκείνη ενός ενισχυμένου μηχανισμού, με σαφή όμως παραδοχή ότι η επάρκεια των δυνάμεων θα δοκιμαστεί σοβαρά εάν εκδηλωθούν πολλαπλά και ταυτόχρονα περιστατικά.

Το Αγρίνιο και ο νέος σχεδιασμός για την Πολιτική Προστασία

Ξεχωριστή σημασία έχει και ο σχεδιασμός για τη δημιουργία του πρώτου αεροδρομίου Πολιτικής Προστασίας στο Αγρίνιο. Ο σχεδιασμός αυτός δεν περιορίζεται μόνο στη λειτουργία μιας βάσης στάθμευσης και συντήρησης μέσων, αλλά φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε έναν ευρύτερο κόμβο για την Πολιτική Προστασία, με αναφορά όχι μόνο στη Δυτική Ελλάδα, αλλά συνολικά στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η προοπτική αυτή προσδίδει άλλη βαρύτητα στην περιοχή, καθώς συνδέει την άμεση αντιπυρική επιχειρησιακή ανάγκη με έναν πιο μακρόπνοο σχεδιασμό για υποδομές, μέσα και διακρατική επιχειρησιακή συνεργασία. Στο ίδιο πλαίσιο έγινε αναφορά και σε συνεργασία για το συγκεκριμένο θέμα με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, στοιχείο που δείχνει ότι ο σχεδιασμός αγγίζει περισσότερα από ένα επίπεδα κρατικής οργάνωσης.

Πρόληψη, ετοιμότητα και άμεση αντίδραση

Το βασικό συμπέρασμα που προέκυψε από τη σύσκεψη είναι ότι η φετινή αντιπυρική περίοδος δεν αφήνει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Η κοινή διαπίστωση όλων ήταν πως η πρόληψη, η ετοιμότητα και η άμεση αντίδραση παραμένουν τα τρία κρίσιμα κλειδιά για την αντιμετώπιση των κινδύνων.

Από τη μία πλευρά, η περιοχή ενισχύεται με μέσα, προσωπικό, νέες δομές και τεχνολογικά εργαλεία. Από την άλλη, τα στοιχεία για τη συμβολή του ανθρώπινου παράγοντα στις πυρκαγιές λειτουργούν ως ηχηρή προειδοποίηση ότι χωρίς αυστηρότερη επιτήρηση, καλύτερη οργάνωση και συνεχή εγρήγορση, καμία επιχειρησιακή ενίσχυση από μόνη της δεν αρκεί. Στη Δυτική Ελλάδα, το φετινό στοίχημα φαίνεται να είναι διπλό: να χτυπηθούν οι φωτιές γρήγορα, αλλά κυρίως να μην ξεκινήσουν.

