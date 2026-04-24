Πάτρα: Τοπίο καταστροφών στις εγκαταστάσεις στο Έλος Αγυιάς ΦΩΤΟ

Εικόνες φθοράς και εγκατάλειψης καταγράφονται στο Eλος της Αγυιάς, έναν από τους σημαντικότερους οικολογικούς θύλακες της Πάτρας. Κατά την αυτοψία της «Π» στον χώρο, διαπιστώνονται ζημιές στη ξύλινη γέφυρα, φθορές στο παρατηρητήριο, αναγραφές συνθημάτων και παρουσία αστέγων εντός των υποδομών. Οι καταστροφές αυτές τελούν σε γνώση της Δημοτικής Αρχής και όχι μόνο αδικούν και αμαυρώνουν τα έργα ανάπλασης που έχουν συντελεστεί, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούν εύλογα ερωτήματα για τη φύλαξη, τη συντήρηση και τη συνολική διαχείριση ενός χώρου υψηλής περιβαλλοντικής και κοινωνικής αξίας. Ο κόσμος αναρωτιέται «γιατί αυτή η εγκατάλειψη;».

Ελος Αγυιάς: Αφύλακτος παραμένει ο χώρος

Το πρόβλημα δεν είναι μεμονωμένο ούτε πρόσφατο. Το Eλος της Αγυιάς παραμένει ουσιαστικά αφύλακτο, γεγονός που το καθιστά επαναλαμβανόμενο στόχο βανδαλισμών και αυθαιρεσιών, διαφόρων ανεγκέφαλων και μπαχαλάκηδων. Στην καρδιά του υδροβιότοπου εξακολουθεί να υφίσταται αυθαίρετο κτίσμα, ενώ οι φθορές στις υποδομές πολλαπλασιάζονται. Παρά τη μεγάλη επισκεψιμότητα και τη χρήση του χώρου από σχολεία και οργανωμένους φορείς, δεν έχει προβλεφθεί μόνιμος μηχανισμός επιτήρησης, με αποτέλεσμα οι εγκαταστάσεις να απαξιώνονται σταδιακά και η εικόνα εγκατάλειψης να εντείνεται.

Φτάνουν οι καταδίκες;

Ο Δήμος Πατρέων έχει καταδικάσει τους βανδαλισμούς, κάνοντας λόγο για «άθλια, αντικοινωνική και καταδικαστέα πράξη που στρέφεται κατά της πόλης και των κατοίκων της». Με σχετική του ανακοίνωση τόνισε ότι το έργο ανάπλασης έχει μετατρέψει το Ελος της Αγυιάς σε πόλο έλξης για δεκάδες χιλιάδες πολίτες και επισκέπτες, καθώς και σε χώρο οργανωμένων εκπαιδευτικών επισκέψεων. Ωστόσο, η εικόνα που καταγράφεται επιτόπου δείχνει ότι χωρίς καθημερινή φύλαξη και σαφές πλαίσιο διαχείρισης, η επένδυση κινδυνεύει να απαξιωθεί, πριν ακόμη αποδώσει πλήρως τα αναμενόμενα οφέλη.

Ελος Αγυιάς: Διάβρωση της παραλίας

Παράλληλα, σοβαρό και διαχρονικό ζήτημα παραμένει η ετήσια διάβρωση της παραλίας στη δυτική πλευρά της πλαζ του Ελους της Αγυιάς. Παρά τη μεταφορά αμμοχάλικου και προστατευτικών στοιχείων κάθε χρόνο, το φαινόμενο επαναλαμβάνεται με ένταση. Το κύμα υποσκάπτει σταθερά την ακτογραμμή, με αποτέλεσμα ο παραλιακός δρόμος να εμφανίζει εκτεταμένες φθορές και σε ορισμένα σημεία να καθίσταται επικίνδυνος. Πρόκειται για πρόβλημα γνωστό εδώ και χρόνια, χωρίς μέχρι σήμερα μόνιμη και ουσιαστική αντιμετώπιση. Οι οικολογικές οργανώσεις της Πάτρας και της περιοχής κρούουν καμπανάκι κινδύνου για τις επερχόμενες ανεπανόρθωτες συνέπειες…

Ελος Αγυιάς: Ζητείται καθημερινή επιτήρηση

Το Ελος της Αγυιάς αποτελεί χώρο για τον οποίο δόθηκαν επί δεκαετίες αγώνες, ώστε να αποτραπούν βαριές αναπτυξιακές παρεμβάσεις, όπως μαρίνες και τουριστικές εγκαταστάσεις. Σήμερα, η υποβάθμιση δεν προκύπτει από υπερεκμετάλλευση, αλλά από έλλειψη διαχείρισης και ελέγχου. Πολίτες και συλλογικότητες ζητούν καθημερινή φύλαξη, απομάκρυνση παράνομων εγκαταστάσεων, τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων και σαφή σχεδιασμό για την αντιμετώπιση της διάβρωσης. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν θα υπάρξει πολιτική και διοικητική συνέχεια πριν οι ζημιές γίνουν μη αναστρέψιμες. Και πριν η αυθαιρεσία, γίνει κανονικότητα…

Ελος Αγυιάς: Προτάσεις της Κοινο_Τοπίας

Η Εταιρεία Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισμού Κοινο_Τοπία επισημαίνει ότι η τακτική των προσωρινών παρεμβάσεων οδηγεί σε επαναλαμβανόμενα έξοδα χωρίς αποτέλεσμα. Προτείνει τη μετακίνηση του παραλιακού ασφαλτόδρομου λίγα μέτρα ανατολικά, ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη ανύψωση και σταθερότητα, με ταυτόχρονη αντικατάσταση του πρασίνου που θα επηρεαστεί. Αν και για τη φετινή περίοδο, όπως παραδέχεται, δεν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος για ριζική λύση, ζητάει τουλάχιστον την άμεση εκκίνηση μελέτης, ώστε να αξιολογηθούν κόστος, αδειοδοτήσεις και περιβαλλοντικές επιπτώσεις: «Ας ξέρουμε τι θα κοστίσει, τι χρειάζεται από νομική άποψη, πώς θα αντικαταστήσουμε τα δέντρα που θα κοπούν».

