Πάτρα – τρένο: Με μια στοίβα επιχειρήματα περιμένει ο Πελετίδης τον Κυρανάκη, δεν βλέπουν δεύτερη επιλογή
Ο Κώστας Κυρανάκης στην Πάτρα για το τρένο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ραντεβού ο Κ. Πελετίδης θα πλαισιωθεί από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Χρήστο Κορδά και τους αντιδημάρχους Αναστασία Τογιοπούλου και Παναγιώτη Μελά
Στην Πάτρα αναμένεται αύριο ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κώστας Κυρανάκης, σε μια επίσκεψη που έχει προκαλέσει έντονη κινητικότητα στους τοπικούς φορείς. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο υπουργός δεν έρχεται μόνο για μια τυπική διαβούλευση, αλλά για να φέρει στο τραπέζι νέα πρόταση σχετικά με τη διέλευση της νέας σιδηροδρομικής γραμμής από την πόλη. Μια πρόταση που, αν επιβεβαιωθεί, ενδέχεται να ανοίξει νέο κύκλο συζητήσεων για ένα ζήτημα που απασχολεί την Πάτρα επί δεκαετίες.
Διαβάστε επίσης: Κυρανάκης και Κοντογεώργης στην Πάτρα με νέα πρόταση για το τρένο αν το επιτρέψουν… οι αγρότες
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News