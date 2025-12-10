Πάτρα – τρένο: Με μια στοίβα επιχειρήματα περιμένει ο Πελετίδης τον Κυρανάκη, δεν βλέπουν δεύτερη επιλογή

Στην Πάτρα αναμένεται αύριο ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κώστας Κυρανάκης, σε μια επίσκεψη που έχει προκαλέσει έντονη κινητικότητα στους τοπικούς φορείς. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο υπουργός δεν έρχεται μόνο για μια τυπική διαβούλευση, αλλά για να φέρει στο τραπέζι νέα πρόταση σχετικά με τη διέλευση της νέας σιδηροδρομικής γραμμής από την πόλη. Μια πρόταση που, αν επιβεβαιωθεί, ενδέχεται να ανοίξει νέο κύκλο συζητήσεων για ένα ζήτημα που απασχολεί την Πάτρα επί δεκαετίες.

