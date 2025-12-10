Πάτρα – τρένο: Με μια στοίβα επιχειρήματα περιμένει ο Πελετίδης τον Κυρανάκη, δεν βλέπουν δεύτερη επιλογή

Ο Κώστας Κυρανάκης στην Πάτρα για το τρένο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ραντεβού ο Κ. Πελετίδης θα πλαισιωθεί από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Χρήστο Κορδά και τους αντιδημάρχους Αναστασία Τογιοπούλου και Παναγιώτη Μελά

10 Δεκ. 2025 10:35
Pelop News

Στην Πάτρα αναμένεται αύριο ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κώστας Κυρανάκης, σε μια επίσκεψη που έχει προκαλέσει έντονη κινητικότητα στους τοπικούς φορείς. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο υπουργός δεν έρχεται μόνο για μια τυπική διαβούλευση, αλλά για να φέρει στο τραπέζι νέα πρόταση σχετικά με τη διέλευση της νέας σιδηροδρομικής γραμμής από την πόλη. Μια πρόταση που, αν επιβεβαιωθεί, ενδέχεται να ανοίξει νέο κύκλο συζητήσεων για ένα ζήτημα που απασχολεί την Πάτρα επί δεκαετίες.

Προ ετών υπήρξε σαφής πρωθυπουργική δέσμευση ότι η γραμμή θα περάσει υπογειοποιημένα. Ωστόσο, στο μεσοδιάστημα οι ευρωπαϊκές αρχές απέρριψαν δύο φορές τη χρηματοδότηση του έργου, ενώ οι διεθνείς γεωπολιτικές αναταράξεις εκτόξευσαν το κόστος υλικών. Ετσι, οι αρχικές προβλέψεις για ένα έργο λίγο πάνω από το μισό δισ. ευρώ δεν ισχύουν πλέον. Ο προϋπολογισμός, σύμφωνα με πηγές, θα πρέπει να είναι πλέον υπερδιπλάσιος.

Παρά ταύτα, στο Δημαρχείο δεν δείχνουν διάθεση να μιλήσουν για σενάρια αλλαγής πλεύσης. «Η δέσμευση υπάρχει και δεν έχει ανακληθεί», έχουν τονίσει στελέχη της δημοτικής αρχής, επισημαίνοντας ότι η θέση του Δήμου παραμένει ακλόνητη: πλήρης υπογειοποίηση από το Ρίο έως το Νέο Λιμάνι. Μάλιστα, ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης έχει δηλώσει εμφαντικά στην «Π»: «Αν υπάρχει κάτι άλλο, ας μας το πουν».

Η συνάντηση με τον κ. Κυρανάκη θα γίνει στη Γεωργική Σχολή, όπου -σύμφωνα με τις πληροφορίες- ο Δήμος θα παρουσιαστεί με πλήρη φάκελο επιχειρημάτων, μελετών και ιστορικών στοιχείων που τεκμηριώνουν τη θέση ότι μόνο η υπογειοποίηση διασφαλίζει βιώσιμη λύση για την πόλη.

Τα βασικά επιχειρήματα της δημοτικής πλευράς περιστρέφονται γύρω από την ολοκληρωμένη ανάπλαση του παραλιακού μετώπου και την ανάγκη η Πάτρα να αποκτήσει απρόσκοπτη πρόσβαση στη θάλασσα. Η δημοτική αρχή υποστηρίζει πως ο συνδυασμός υπογειοποιημένης γραμμής και γραμμικού πάρκου από το Ρίο έως το Νέο Λιμάνι θα μεταμορφώσει την πόλη, εξασφαλίζοντας χώρους αναψυχής, αθλητισμού και πολιτισμού για τους κατοίκους.

Υπενθυμίζουν επίσης ότι η διέλευση της γραμμής απασχολεί την πόλη επί 40 χρόνια και αποτελεί έργο υψηλής προτεραιότητας, καθώς η Πάτρα στερείται οργανωμένου δικτύου δημόσιων μέσων μετακίνησης. Ο σύγχρονος προαστιακός με συχνές στάσεις είναι -όπως αναφέρουν- κρίσιμος για μια πόλη που μετακινεί καθημερινά δεκάδες χιλιάδες φοιτητές, εργαζομένους και κατοίκους.

Στο επίκεντρο του επιχειρήματος βρίσκεται και το γεγονός ότι ο σχεδιασμός της υπογειοποίησης είναι πλήρως συμβατός με το ΣΒΑΚ, το ΓΠΣ του 2011 και το ΕΣΠΑ 2021-2027, που θέτουν στο επίκεντρο τη βιώσιμη κινητικότητα, τη μείωση εκπομπών και την αστική αναζωογόνηση. Μάλιστα, ο Δήμος τονίζει ότι με την πρόταση για ενοποίηση των υπόγειων τμημάτων Ρίου και Πάτρας, αποφεύγονται σειρά δαπανηρών έργων όπως ανισόπεδες διαβάσεις και πεζογέφυρες.

Εξίσου σημαντικό για τον Δήμο είναι ότι η υπογειοποίηση «απελευθερώνει» τον χώρο για ανάπτυξη αστικού πάρκου, ποδηλατοδρόμου και αναπλάσεων στις περιοχές των παλιών σταθμών Αγίου Διονυσίου και Αγίου Ανδρέα. Ειδικά για τον παλιό σταθμό στον Αγιο Διονύσιο, ο Δήμος σχεδιάζει ανακαίνιση του διατηρητέου κτιρίου και αξιοποίηση των γύρω χώρων.

Η δημοτική αρχή υπενθυμίζει πως στο παρελθόν η χώρα προχώρησε χωρίς ενδοιασμούς σε δεκάδες υπόγεια έργα -μόνο στην περιοχή Κιάτου-Πάτρας κατασκευάστηκαν σήραγγες μήκους σχεδόν 15 χιλιομέτρων. «Για όλες τις άλλες περιοχές τα χρήματα βρέθηκαν. Για την Πάτρα όχι;» σχολιάζουν χαρακτηριστικά.

Η συζήτηση, πάντως, δεν αναμένεται να είναι εύκολη. Το αυξημένο κόστος, οι ευρωπαϊκές ενστάσεις και η ανάγκη να προχωρήσει η γραμμή έως την Πάτρα και ακόμη παραπέρα δημιουργούν νέα δεδομένα. Το μήνυμα του Δήμου, όμως, παραμένει ξεκάθαρο: «Η Πάτρα δεν μπορεί να διχοτομηθεί. Θέλουμε λύση που υπηρετεί την πόλη και τα όνειρα των κατοίκων της».

Στη συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό, ο Δήμος αναμένεται να ζητήσει και προσωπική εμπλοκή του ίδιου του πρωθυπουργού στην ολιστική αντιμετώπιση του ζητήματος.

