Κυρανάκης και Κοντογεώργης στην Πάτρα με νέα πρόταση για το τρένο αν το επιτρέψουν... οι αγρότες

Μετά την ολοκλήρωση και παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Πατρών-Πύργου, το επόμενο μεγάλο «στοίχημα» είναι ο τρόπος με τον οποίο θα φτάσει το τρένο στην Πάτρα. Το ζήτημα της σιδηροδρομικής διέλευσης επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, καθώς την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου αναμένεται στην πόλη ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, προκειμένου να παρουσιάσει μια νέα κυβερνητική πρόταση. Αν το επιτρέψουν φυσικά οι συνθήκες, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι αγροτικές κινητοποιήσεις και μπλόκα.

