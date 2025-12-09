Κυρανάκης και Κοντογεώργης στην Πάτρα με νέα πρόταση για το τρένο αν το επιτρέψουν… οι αγρότες
Το δεύτερο ραντεβού έχει κανονιστεί για τις 11 Δεκεμβρίου, ωστόσο υπάρχουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις
Μετά την ολοκλήρωση και παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Πατρών-Πύργου, το επόμενο μεγάλο «στοίχημα» είναι ο τρόπος με τον οποίο θα φτάσει το τρένο στην Πάτρα. Το ζήτημα της σιδηροδρομικής διέλευσης επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, καθώς την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου αναμένεται στην πόλη ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, προκειμένου να παρουσιάσει μια νέα κυβερνητική πρόταση. Αν το επιτρέψουν φυσικά οι συνθήκες, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι αγροτικές κινητοποιήσεις και μπλόκα.
