Κυρανάκης και Κοντογεώργης στην Πάτρα με νέα πρόταση για το τρένο αν το επιτρέψουν... οι αγρότες

Το δεύτερο ραντεβού έχει κανονιστεί για τις 11 Δεκεμβρίου, ωστόσο υπάρχουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις

09 Δεκ. 2025 10:30
Μετά την ολοκλήρωση και παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Πατρών-Πύργου, το επόμενο μεγάλο «στοίχημα» είναι ο τρόπος με τον οποίο θα φτάσει το τρένο στην Πάτρα. Το ζήτημα της σιδηροδρομικής διέλευσης επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, καθώς την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου αναμένεται στην πόλη ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, προκειμένου να παρουσιάσει μια νέα κυβερνητική πρόταση. Αν το επιτρέψουν φυσικά οι συνθήκες, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι αγροτικές κινητοποιήσεις και μπλόκα.

Αν η σύσκεψη πραγματοποιηθεί, ο κ. Κυρανάκης θα φτάσει στην Πάτρα έχοντας μαζί του μια εναλλακτική και -όπως αναφέρεται- ρεαλιστική πρόταση, η οποία θα είναι προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στις ανάγκες της πόλης.

Υπενθυμίζεται ότι η Κομισιόν έχει απορρίψει ήδη δύο φορές το προηγούμενο χρηματοδοτικό σχήμα, κυρίως λόγω ζητημάτων που αφορούν το εύρος της υπογειοποίησης, τον τεχνικό σχεδιασμό και τον τρόπο υλοποίησης του έργου μέχρι το νέο λιμάνι.

Η νέα πρόταση της κυβέρνησης αναμένεται να επιχειρήσει την εξισορρόπηση των διαφορετικών θέσεων που έχουν εκφράσει τόσο οι τοπικοί φορείς όσο και οι τεχνικές υπηρεσίες, με στόχο μια λύση που να μπορεί να χρηματοδοτηθεί, να είναι τεχνικά εφαρμόσιμη και ταυτόχρονα να προχωρήσει χωρίς νέες καθυστερήσεις.

Οπως έχει αποκαλύψει η «Π», ο ΟΣΕ εξετάζει από το περασμένο καλοκαίρι, την πιθανότητα μιας εναλλακτικής ελαφρού τρένου. Το σχέδιο είναι της τάξεως των 300 – 350 εκατ. ευρώ και εκτός από κανονικοποίηση της γραμμής, περιλαμβάνει την κατασκευή επιβατικού σταθμού με πάρκινγκ στον Αγιο Διονύσιο, με προοπτική επέκτασης προς την Κάτω Αχαΐα και τον Πύργο και μέχρι το Αίγιο.

Η σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς έχει προγραμματιστεί για τις 10:00 το πρωί, στη Γεωργική Σχολή και κατά πληροφορίες της «Π», θα λάβει μέρος και ο Θανάσης Κοντογεώργης, υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ. Η παρουσία του εκτιμάται ότι θα προσδώσει επιπλέον πολιτικό βάρος στη διαδικασία και στη σημασία των αποφάσεων που θα ληφθούν και προφανώς έχει σκοπό να δείξει προς τους συνομιλητές ότι το Μέγαρο Μαξίμου, παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Πρόσκληση συμμετοχής έχουν λάβει, όλοι οι βουλευτές, η Περιφέρεια, ο Δήμος Πατρέων, ο ΟΛΠΑ, το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, το Επιμελητήριο Αχαϊας, ο Εμπορικός Σύλλογος, κ.ά.

Το ερώτημα για το αν και σε ποιο βαθμό θα υπάρξει υπογειοποίηση του τρένου, παραμένει ανοιχτό. Ολοι πάντως συμφωνούν ότι η ανάγκη για λύση είναι επιτακτική – και ο χρόνος πιέζει, καθώς η Πάτρα δεν μπορεί να περιμένει άλλο.

