Πάτρα: Τριήμερο με Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις

Παραστάσεις θεάτρου Σκιών, παραστάσεις δρόμου στο κέντρο της Πάτρας και μία ακόμα Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, συνθέτουν το παζλ των εκδηλώσεων που διοργανώνει ο δήμος για τον εορτασμό των Χριστουγέννων του 2024.

(Τα Χριστούγεννα της Λουσία: Η μαγική χρονομηχανή).

Η αυλαία των εκδηλώσεων του τριημέρου ανοίγει την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου στις 8.00 το βράδυ με την προβολή ταινίας «All I Want for Christmas: The Magic Time Machine» – (Τα Χριστούγεννα της Λουσία: Η μαγική χρονομηχανή).

Η ταινία θα προβληθεί σε συνεργασία με τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο “Ο Αγιος Δημήτριος” στο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Ρωμανού.

« Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΒΟΗΘΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ»

Το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου ο καραγκιοζοπαίχτης Κωνσταντίνος Λαλιώτης θα… ξεναγήσει μικρούς και μεγάλος φίλους του θεάτρου Σκιών στο «Εργαστήρι του Αη Βασίλη με τον καραγκιόζη βοηθό». Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στις 12.00 το μεσημέρι στην αίθουσα του 18ου Δημοτικού Σχολείου της Πάτρας (Θουκυδίδου & Περσεφόνης).

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ, ΤΟ ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΤΗΣ ΒΕΖΥΡΟΠΟΥΛΑΣ & ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ «ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ»

Η Κυριακή 22 Δεκεμβρίου είναι «γεμάτη» από δράσεις με τους LA PETITE MARQUERITE να παρουσιάζουν στις 12.00 το μεσημέρι στο κέντρο της Πάτρας την παράσταση δρόμου “BUBBLE PARADE”.

Την ίδια ώρα (12.00) στο 11ο Δημοτικό Σχολείο το «Μαύρο Θέατρο Πάτρας» του καραγκιοζοπαίχτη Κώστα Μακρή θα παρουσιάσει την παράσταση «Το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν της Βεζυροπούλας» .

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ» ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ Ε.Κ.Π.

Ο Πολυχώρος Πολιτισμού (πρώην Ιχθυόσκαλα) στις 5.30 το απόγευμα την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου θα γεμίσει από παιδικά χαμόγελα. Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο της Πάτρας. Τα παιδιά θα δημιουργήσουν τις δικές του εορταστικές κατασκευές, θα παίξουν χριστουγεννιάτικα παιχνίδια, θα τραγουδήσουν Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και θα παρακολουθήσουν την Παράσταση BUBBLE SHOW από τους LA PETITE MARQUERITE.

