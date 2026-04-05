Πάτρα: Τροχαίο ατύχημα στην οδό Γλαύκου, στο νοσοκομείο ο οδηγός δικύκλου
Εκτροπή δικύκλου στην οδό Γλαύκου στην Πάτρα.
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (04/04) στην Πάτρα, όταν δίκυκλο όχημα εξετράπη της πορείας του επί της οδού Γλαύκου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός της μοτοσικλέτας κινούνταν στο ανερχόμενο ρεύμα της οδού, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Αποτέλεσμα της εκτροπής ήταν η πτώση του οδηγού στο οδόστρωμα και ο τραυματισμός του.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρείχε τις πρώτες βοήθειες και μετέφερε τον τραυματία στο εφημερεύον νοσοκομείο.
