Πάτρα: Τροχαίο ατύχημα στην οδό Γλαύκου, στο νοσοκομείο ο οδηγός δικύκλου

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (04/04) στην Πάτρα, όταν δίκυκλο όχημα εξετράπη της πορείας του επί της οδού Γλαύκου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός της μοτοσικλέτας κινούνταν στο ανερχόμενο ρεύμα της οδού, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Αποτέλεσμα της εκτροπής ήταν η πτώση του οδηγού στο οδόστρωμα και ο τραυματισμός του.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρείχε τις πρώτες βοήθειες και μετέφερε τον τραυματία στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



