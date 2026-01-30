Πάτρα: Τροχαίο μετά από σύγκρουση ΙΧ και δίκυκλου

Στην Πάτρα τροχαίο σημειώθηκε σήμερα (30/1/2026) το μεσημέρι στη συμβολή των οδών Ακτή Δυμαίων και Ελευθερίου Βενιζέλου.

Πάτρα – Πλατεία Όλγας: Δεύτερη «ζωή» για το «Κέρας της Αμάλθειας»

Συγκεκριμένα το τροχαίο προκλήθηκε μετά από σύγκρουση Ι.Χ. αυτοκινήτου με δίκυκλο, κάτω από συνθήκες που ακόμη διερευνώνται. Όμως από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του δίκυκλου.

Κινητοποιήθηκε άμεσ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ στο σημείο επικράτησε για λίγο αναστάτωση στην κυκλοφορία.

Πλέον όπως προβλέπεται για τέτοιες περιπτώσεις ακριβή αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία Πατρών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



