Πάτρα – Πλατεία Όλγας: Δεύτερη «ζωή» για το «Κέρας της Αμάλθειας»

Ξεκινούν σύντομα οι εργασίες αποκατάστασης του ιστορικού σιντριβανιού της πλατείας Ολγας, γνωστού στους Πατρινούς ως «το κέρας της Αμάλθειας». Παρά τις σημαντικές φθορές που έχει υποστεί -από επανειλημμένο βανδαλισμό με σπρέι και μπογιές, μέχρι το γεγονός ότι δύο φορές έχει ξεριζωθεί από τη βάση του και πεταχτεί μέσα στη μαρμάρινη λεκάνη του- το μνημείο πρόκειται να αναδειχθεί ξανά ως σημείο αναφοράς στην καρδιά της πόλης.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν εντός του Φεβρουαρίου, ανεξάρτητα από την παράδοση της συνολικής ανάπλασης της πλατείας. Το σιντριβάνι, που αντλεί την ονομασία του από τον αρχαίο ελληνικό μύθο του κέρατος της Αμάλθειας, συμβολίζει αφθονία και ευημερία. Η τοποθέτησή του στην πλατεία Ολγας χρονολογείται στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν η Πάτρα γνώριζε εμπορική ακμή. Αποτελεί μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης και έχει διατηρήσει έως σήμερα τον ιστορικό και αισθητικό του χαρακτήρα, παρά τις φθορές που προκάλεσαν οι δεκαετίες και οι βανδαλισμοί. Η συντήρηση του σιντριβανιού εντάσσεται στο ευρύτερο έργο ανάπλασης της πλατείας Ολγας που εποπτεύεται από τον Δήμο Πατρέων.

Πάτρα – Πλατεία Όλγας: Ο χώρος παραμένει εργοτάξιο και οι κάτοικοι αντιδρούν – Αυτοψία της «Π»

Η τεχνική επίβλεψη ανάπλασης και επισκευής του αναβρυτηρίου έχει ανατεθεί στην Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων, ενώ οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από εξειδικευμένους συντηρητές έργων τέχνης του υπουργείου Πολιτισμού, εγγεγραμμένους στο επίσημο μητρώο. Με την ολοκλήρωση της συντήρησης, το σιντριβάνι αναμένεται να επανέλθει στην αρχική του αίγλη, αναδεικνύοντας όχι μόνο την ιστορική του αξία, καθώς αποτελεί ζωντανό κομμάτι της συλλογικής μνήμης της Πάτρας και ψηφίδα της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης.

