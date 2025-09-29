Πάτρα: Τροχαίο στη νέα εθνική Πατρών-Αθηνών, σύγκρουση ΙΧ με δίκυκλο

Ένα ακόμη τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε απόψε (29/09/2025) στην Πάτρα στη νέα εθνική οδό Πατρών-Αθηνών, στο ύψος του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Μάλιστα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ΙΧ συγκρούστηκε με δίκυκλο, με συνέπεια τον τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου. Πλέον ο τραυματίας οδηγός διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Από τις αρμόδιες Αρχές διερευνώνται τα αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος.

