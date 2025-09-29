Οριακή η κατάσταση στα Αστυνομικά Τμήματα δήμων της Αχαΐας – Ελλειμμα αστυνομικών που φτάνει έως και 50%

Αστυνομικοί αναγκάζονται να κάνουν 24ωρες βάρδιες. Πρωταθλήτρια σε έλλειψη αστυνομικών εμφανίζεται η περιοχή της Δυτικής Αχαΐας

29 Σεπ. 2025 17:11
Το ζήτημα της αστυνόμευσης απασχολεί ιδιαίτερα τους κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών της Αχαΐας, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι στην περιφέρεια του νόμου η «λειψανδρία» σε αστυνομικούς φτάνει μεσοσταθμικά 23% – 25%.

Πρωταθλήτρια σε έλλειψη αστυνομικών εμφανίζεται η περιοχή της Δυτικής Αχαΐας. Εκεί το ποσοστό φτάνει μέχρι και 49%. Εικόνα που όλοι ευελπιστούν ότι θα αλλάξει με την επάνδρωση των νέων μονάδων ΟΠΚΕ και ΔΙΑΣ στην περιοχή. «Η δημοτική μας αρχή κατάφερε να εξασφαλίσει δέσμευση του υπουργού, για δημιουργία νέων μονάδων στην περιοχή που θα συμβάλει στο αίσθημα ασφάλειας στην Δυτική Αχαΐα. Εχουμε ήδη αποσπάσεις αστυνομικών και περιμένουμε τις νέες τοποθετήσεις. Ηδη έχουμε καλύτερη εικόνα αναφορικά με την εγκληματικότητα και την παραβατικότητα» αναφέρει ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος.

Και στην περιοχή της Αιγιαλείας, οι δείκτες δείχνουν ότι υπάρχει έλλειμμα αστυνομικών. Σε υπηρεσίες στο Αίγιο, η έλλειψη κυμαίνεται 20%-40%, ενώ στην Ακράτα το έμψυχο δυναμικό είναι μειωμένο κατά 15%. «Η εικόνα στις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας παραμένει απογοητευτική.

Η υποστελέχωση έχει φτάσει σε οριακό σημείο, με τις περιφερειακές υπηρεσίες να σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος. Ενδεικτικά, το ΑΤ Αιγιαλείας και το ΑΤ Δυτικής Αχαΐας λειτουργούν με προσωπικό μειωμένο πάνω από 45% σε σχέση με την οργανική τους δύναμη, γεγονός που δυσχεραίνει την καθημερινή αστυνόμευση και αφήνει ακάλυπτες βασικές ανάγκες ασφάλειας των πολιτών», τονίζει στην «Π» ο πρόεδρος της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Αχαΐας Γιώργος Αγγελόπουλος.

Οι ορεινές περιοχές της Κλειτορίας και των Καλαβρύτων, έχουν μεγάλη έκταση για να καλυφθούν όπως θα έπρεπε. Στην περιοχή, οι αστυνομική δύναμη που λείπει είναι 20%-23%. Οι άνδρες και γυναίκες που υπηρετούν εκεί όμως δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, κάνοντας ακόμα και 24ωρες βάρδιες. «Δεν υπάρχει κόσμος, αλλά δεν υπάρχει και πρόβλημα. Η περιοχή των Καλαβρύτων είναι ήσυχη και δεν έχουμε περιστατικά κλοπών ή άλλα προβλήματα. Δεν μπορούμε να έχουμε αστυνομικό τμήμα σε κάθε χωριό. Τα παιδιά όμως δουλεύουν και γίνονται συχνές περιπολίες και τον χειμώνα που τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα», δηλώνει ο δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος.

Η περιοχή της Τριταίας με τον ορεινό όγκο του Ερυμάνθου είναι και αυτή μια δύσκολη περιοχή για αστυνόμευση. Ο δήμαρχος της περιοχής Θεόδωρος Μπαρής τονίζει ότι υπάρχει καλή συνεργασία με τους ένστολους του ΑΤ στη Χαλανδρίτσα. «Οι ανάγκες όμως είναι πάντα αυξημένες. Οι κάτοικοι στην περιοχή είναι λιγοστοί και πολλά σπίτια κλειστά. Δεν έχουμε φαινόμενο εγκληματικότητας το τελευταίο διάστημα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε να πάμε και ακόμα καλύτερα» σχολιάζει με νόημα ο κ. Μπαρής, καθώς στην περιοχή θα έπρεπε να υπηρετούν 30% πιο πολλοί αστυνομικοί.

Το ζήτημα απασχολεί ιδιαίτερα και την ηγεσία που κάνει ότι μπορεί για να υπάρχει καλύτερη λειτουργία των αστυνομικών υπηρεσιών και να υπάρχει αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες. Γι’ αυτό τον λόγο γίνονται και ενέργειες για την μετάθεση στην Αχαΐα όσο το δυνατόν περισσότερων ατόμων.

Στην κατεύθυνση αυτή κινούνται και οι συνδικαλιστές αστυνομικοί: «Παρά τις διαβεβαιώσεις και τις κατά καιρούς μικρές ενισχύσεις, η πραγματικότητα είναι πως χωρίς ουσιαστικό σχεδιασμό και μόνιμες λύσεις, η Αστυνομία στην Αχαΐα –και κυρίως στην περιφέρεια– θα συνεχίσει να δίνει άνισες μάχες με πενιχρά μέσα» αναφέρει ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων.
