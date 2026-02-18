Πάτρα: Τροχαίο στην Εθνική οδό με τραυματισμό δικυκλιστή, ΦΩΤΟ

Στην Πάτρα σήμερα (18/2/2026) σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών, στο ύψος του καταστήματος Jumbo, με συνέπεια τον τραυματισμό ενός οδηγού μηχανής.

«Έσβησε» ο γίγαντας της πυγμαχίας, Αλέξης Πεφάνης

Μάλιστα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σύγκρουση σημειώθηκε μεταξύ δικύκλου και Ι.Χ. αυτοκινήτου κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Πάντως από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των αιτίων του ατυχήματος, ενώ για αρκετή ώρα παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων.

Πλέον σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου.

