Πάτρα: Τροχαίο στον κόμβο της ΒΙΠΕ μπλόκαρε την κυκλοφορία ΦΩΤΟ

05 Οκτ. 2025 11:39
Pelop News

Είναι γνωστό ότι η Παλαιά Εθνική οδό Πατρών-Πύργου είναι «φορτωμένη» με ιδιαίτερη κίνηση λόγω των έργων που γίνονται στην Νεα Εθνική οδό, πριν από λίγο είχαμε και ένα τροχαίο που ήρθε να κάνει ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση.

Ένα ΙΧ συγκρούστηκε με ένα λεωφορείο, αλλά ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές.

Πάντως, για λίγη ώρα επικράτησε κομφούζιο, με ΙΧ σταματημένα χωρίς ωστόσο να διαρκέσει για πολύ ώρα.
