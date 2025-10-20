Πάτρα: «Βουλιάζει» η Μαιζώνος με λίγη βροχή ΦΩΤΟ

Οι λίμνες που σχηματίστηκαν δεν δημιούργησαν το πρόβλημα· το φανέρωσαν. Η εικόνα με το λιμνάζον νερό στις καθιζήσεις των κυβόλιθων ήρθε να φωτίσει, κυριολεκτικά, όσα υπήρχαν εδώ και καιρό αλλά περνούσαν στα «ψιλά».

20 Οκτ. 2025 19:00
Δεν χρειάστηκε καταρρακτώδης βροχή, ούτε ακραίο καιρικό φαινόμενο. Μια ήπια φθινοπωρινή βροχή ήταν αρκετή για να αναδείξει, με τον πιο ήσυχο, αλλά και πιο αποκαλυπτικό τρόπο, τις ατέλειες του νέου πεζοδρόμου της Μαιζώνος.

Η λειτουργία της εμπορικής ζώνης είναι δεδομένη. Η διέλευση ημιφορτηγών, καθημερινή. Κι όμως, φαίνεται πως η κατασκευή δεν έλαβε υπόψη τη χρήση αυτή την παράμετρο. Οι κυβόλιθοι υποχωρούν σε διάφορα σημεία, αφήνοντας πίσω τους μικρές καθιζήσεις που σήμερα γεμίζουν νερό και μαρτυρούν αδυναμίες σχεδιασμού.

Το έργο παραμένει -τυπικά- «μη παραδοθέν». Oμως, ο δρόμος χρησιμοποιείται κανονικά εδώ και καιρό. Καταστήματα λειτουργούν, οχήματα διέρχονται, πολίτες περπατούν. Η καθημερινότητα δεν περιμένει εγκαίνια.

Τα ζητήματα των φθορών ή οφθαλμοφανών κακοτεχνιών που δημιουργούν προβλήματα στις υπό ανάπλαση περιοχής έχουν απασχολήσει τη δημοτική αρχή. Οπως έχει επισημάνει αρκετές φορές στο πρόσφατο παρελθόν ο αντιδήμαρχος Εργων Παναγιώτης Μελάς, πριν το τέλος της εργολαβίας και την παραλαβή του έργου θα ζητηθεί από τον εργολάβο να προχωρήσει σε διορθώσεις όπου απαιτείται. Βέβαια, μένει να δούμε αν οι επιδιορθώσεις θα αφορούν μόνο τις αντικαταστάσεις σπασμένων κυβόλιθων και μαρμάρων ή θα γίνουν εργασίες και για να δοθεί η σωστή κλίση στο έδαφος για να μη σχηματίζονται μικρές «λίμνες» όταν βρέχει.

Το ερώτημα που τίθεται δεν αφορά μόνο την τεχνική επάρκεια, αλλά και τον προσανατολισμό της ίδιας της ανάπλασης. Ενα έργο στο κέντρο της πόλης, όπως παρατηρούν οι κάτοικοι, οφείλει να αντέχει την πραγματική χρήση, όχι μόνο να ικανοποιεί την εικόνα. Και αν κάτι απλό, όπως μια βροχή, μπορεί να φέρει στην επιφάνεια τις ατέλειες, τότε τι θα συμβεί με τον χρόνο και τη φθορά που αναπόφευκτα έρχονται;

Πέρα από την τεχνική του διάσταση, το θέμα αποκτά και έναν πιο συμβολικό χαρακτήρα. Ενα έργο που σχεδιάστηκε για να αναβαθμίσει το κέντρο της πόλης, έρχεται αντιμέτωπο με την ίδια του τη λειτουργία. Και αναδεικνύει έτσι ένα γνώριμο ερώτημα: κατά πόσο οι παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες, ή απλώς επιδιώκουν να δείχνουν ωραίες «απ’ έξω».
