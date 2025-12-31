Πάτρα: Βρέθηκε λύση για τον άστεγο Νίκο που ζούσε στο πεζοδρόμιο της πλατείας Ομονοίας

Το συγκεκριμένο περιστατικό, όπως ανέδειξε η «Π», δείχνει ότι η ψυχιατρική περίθαλψη στη χώρα μας συνεχίζει να χωλαίνει στο σκέλος που αφορά την ευθύνη και την παρακολούθηση του πάσχοντος από τη στιγμή που θα πάρει εξιτήριο από τον χώρο νοσηλείας του.

31 Δεκ. 2025 12:22
Pelop News

Ολα δείχνουν ότι το δράμα του ψυχικά πάσχοντος συμπολίτη μας Νίκου, έλαβε τέλος χθες το μεσημέρι.

Μεταφέρθηκε αρχικά στην Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών και ακολούθως, αφού γίνει η κατάλληλη προετοιμασία, θα ενταχτεί σε μονάδα υποστηριζόμενης διαβίωσης του προγράμματος «Ψυχαργώς» όπως έχει αποφασίσει η Διεύθυνση Συντονισμού, Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Αυτό το κενό και η έλλειψη συνεννόησης μεταξύ των αρμοδίων, οδήγησαν σε αστεγία τον Νίκο επί 40 και πλέον ημέρες.

Στόχος των δημοσιευμάτων της «Π», τα οποία ενόχλησαν τους αρμοδίους, δεν ήταν η ανάδειξη ενόχων, αλλά να μπει τέλος στην αστεγία του Νίκου και φυσικά να μην υπάρξει κανένας άλλο Νίκος.

 

