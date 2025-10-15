Πάτρα: «Ξεμπλοκάρει» η αποκατάσταση του «Απόλλωνα» – Ανοίγει ο δρόμος για τη δημοπράτηση του Δημοτικού Θεάτρου

Ενα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του εμβληματικού έργου αποκατάστασης του Δημοτικού Θεάτρου «Απόλλων» γίνεται σήμερα, καθώς ο Δήμος Πατρέων παραλαμβάνει επίσημα τη μελέτη για το Μέγαρο Λόγου και Τέχνης, η οποία ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για να ολοκληρωθούν τα τεύχη δημοπράτησης.

Οπως έχει επιβεβαιώσει στην εφημερίδα «Πελοπόννησο» ο αντιδήμαρχος Εργων Παναγιώτης Μελάς, αμέσως μετά την τυπική παραλαβή της μελέτης από τη Δημοτική Επιτροπή, ο πλήρης φάκελος του έργου θα διαβιβαστεί στο υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο και θα αναλάβει τις διαδικασίες προκήρυξης του διαγωνισμού.

«Η παραλαβή της μελέτης ολοκληρώνει μια κρίσιμη φάση της προετοιμασίας. Με το που θα σταλεί ο φάκελος, το υπουργείο είναι έτοιμο να προχωρήσει στη δημοπράτηση του έργου» σημείωσε ο κ. Μελάς.

Από πλευράς του υπουργείου Πολιτισμού, καλά πληροφορημένες πηγές επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει πλήρης ετοιμότητα, ενώ η πολιτική ηγεσία έχει εκφράσει την πρόθεση να προχωρήσει άμεσα το έργο. Ο αχαιός υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας έχει επανειλημμένα αναφέρει πως έχουν ξεπεραστεί όλα τα εμπόδια και πως το έργο, με προϋπολογισμό 16 εκατ. ευρώ, θα υλοποιηθεί με πρωτοβουλία του υπουργείου.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ήδη εγκρίνει τις απαραίτητες πιστώσεις, ενώ οι υπηρεσίες του υπουργείου έχουν ολοκληρώσει όλες τις προκαταρκτικές διαδικασίες που απαιτούνται για να περάσουμε στη φάση της δημοπράτησης και της κατασκευής.

Ο στόχος είναι η πλήρης αποκατάσταση και επαναλειτουργία του Θεάτρου «Απόλλων» ως ενεργής θεατρικής σκηνής της πόλης, αλλά και ως χώρου συναυλιών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν με απόλυτο σεβασμό στην ιστορική και αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του μνημείου.

Το έργο περιλαμβάνει ενίσχυση του φέροντος οργανισμού, συντήρηση και εκσυγχρονισμό των υποδομών, νέα συστήματα φωτισμού, ήχου και πυρασφάλειας, ανακαίνιση της σκηνής και των καθισμάτων, καθώς και αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα, οι χώροι του γειτονικού Μεγάρου Λόγου και Τέχνης –επίσης δημοτικής ιδιοκτησίας– θα αξιοποιηθούν για τις συνοδές λειτουργίες του θεάτρου.

Το Δημοτικό Θέατρο «Απόλλων», σχεδιασμένο από τον Ερνέστο Τσίλλερ και εγκαινιασμένο το 1872, αποτελεί κόσμημα της Πάτρας και ένα από τα παλαιότερα σωζόμενα θέατρα των νεότερων χρόνων στην Ελλάδα. Σημαντικές επεμβάσεις έγιναν τη δεκαετία του ’70, ενώ από τον σεισμό του 2008 είχε περιοριστεί η χρήση του. Με την αποκατάσταση που δρομολογείται, το ιστορικό θέατρο θα επανέλθει πλήρως στη λειτουργία του, επιστρέφοντας δυναμικά στην πολιτιστική ζωή της πόλης.

