Πάτρα: Ξεκινά στις 9 Δεκεμβρίου το art project Everything But The Girl | #NotAlone

Στην Cube Gallery, δεν αγαπούν μόνο να “μοιραζόμαστε την τέχνη …”, αλλά και τις ωραίες συνεργασίες. Για τον λόγο αυτό, φέτος τον Δεκέμβριο, το ongoing art project Everything But The Girl | #NotAlone, οργανώνεται και πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ART HUB Athens και συνδέεται με την καμπάνια #NotAlone, γιατί πιστεύουν πως η Τέχνη έχει την δύναμη να αλλάξει τον κόσμο μας.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Πιστεύοντας πάντα, πως η τέχνη δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη, όλα τα πρωτότυπα έργα του ongoing art project Everything But The Girl | #NotAlone, θα είναι σε συμβολικές τιμές, έτσι ώστε να μπορεί ο οποιοσδήποτε αγαπά την σύγχρονη τέχνη να αποκτήσει ένα ή και περισσότερα από αυτά. Επίσης, θα μπορείτε να τα παραλάβετε άμεσα για να έχετε τη δυνατότητα να τα προσφέρετε μαζί με τις ευχές σας. Δεν ξεχνάμε, πως με τις κάρτες και τις κονκάρδες του #NotAlone δίνουμε φωνή σε όσους το χρειάζονται».

Η Λιάνα Ζωζά, επιμελήτρια του project, γράφει: «Η ιδέα του τίτλου ξεκίνησε αρκετό καιρό πριν, με αφορμή την ιστορία του ιδιοκτήτη ενός υαλοπωλείου, στο Manchester, που σε περίοδο προσφορών και εκπτώσεων, αντί να τοποθετήσει ένα μεγάλο sales στη βιτρίνα του, τοποθέτησε ένα “μήνυμα” που έλεγε: everything but the girl … και ουσιαστικά επικοινωνούσε στους πιθανούς πελάτες του, πως μπορούν να αποκτήσουν οτιδήποτε από το κατάστημά του, εκτός από την όμορφη υπάλληλο του, το κορίτσι του slogan.

Βέβαια, η ιστορία μας, πάει και πιο πίσω, μιας και αυτό είναι το όνομα ενός από τα πιό γνωστά αγγλικά μουσικά duo, που είναι ενεργοί μέχρι και σήμερα, τους Everything But The Girl, που πήραν το όνομά τους, από το slogan που βρισκόταν στο επιπλοπωλείο Turner, στην πόλη Hull, όπου συναντήθηκαν, όταν σπούδαζαν και αποφάσισαν να συνυπάρξουν μουσικά και ήταν μέρος του slogan που έβλεπαν από την pub, όπου έκαναν τις συναντήσεις τους. Ολόκληρο το slogan που “έτρεχε” στο γωνιακό κτίριο, έλεγε: “for your bedroom needs, we sell everything but the girl».

Η Σοφία Δαλαμάγκα, επιμελήτρια του project, γράφει: «”Just thought you’d like to know that we have made a new Everything but the Girl album. It’ll be out next spring. Love, Ben and Tracey”

Αυτή ήταν η ανακοίνωση του διάσημου συγκροτήματος που ανάρτησαν στις 2 Νοεμβρίου στα Social Media. To τελευταίο τους album με το τίτλο Τemperamental είχε κυκλοφορήσει το 1999!

Ποτέ δεν είναι αργά για να κάνεις μια επανεκκίνηση ή για να προτείνεις κάτι νέο ως δημιουργός. Ήταν ολοφάνερο, το σύμπαν αυθαδιάζει σκέφτηκα και αποφάσισα να αποδεχτώ όχι μόνο τη δική του πρόκληση αλλά και την πρόσκληση της Λιάνας να συνεργαστούμε στο project αυτό με μια πιο funky διάθεση αλλά και με έναν αέρα ανανέωσης για να δημιουργήσουμε σε ρυθμούς… Everything But the Girl!

Μέσα από το project αυτό δημιουργοί υλοποιούν και εκφράζουν μέσα από τη δική τους οπτική την παραπάνω φράση σε αμέτρητες ερμηνείες. Άλλες πιο αλληγορικές, άλλες πιο παιχνιδιάρικες, άλλες πιο γιορτινές! “Όλα είναι θέμα Αισθητικής.”

Η τέχνη είναι ένα κοινωνικό γεγονός και ένα έργο τέχνης για να υπάρξει έχει οπωσδήποτε ανάγκη από αποδέκτες . Ένα έργο τέχνης δεν έχει ηλικία, είναι διαχρονικό. Δε φθείρεται, μόνο οι ιδέες φθείρονται και αλλάζουν.

Προσωπικά το project αυτό είναι μια υπενθύμιση της σημαντικότητας της ύπαρξης της τέχνης στη ζωή μας, στο χώρο μας, στο σπίτι μας, για να σκορπίζει την ενέργεια και την έμπνευση που χρειαζόμαστε κάθε μέρα στη ζωή μας».

Η Ειρήνη Γουγουγιάννη, Ιδρύτρια και CEO του ARTHUB Athens, γράφει: «Το #NotAlone, η γνωστή πια, εκστρατεία κοινωνικού αντικτύπου, κατά της έμφυλης βίας, αλλά και γενικότερα κατά της βίας από όπου και αν προέρχεται αυτή, δημιουργήθηκε και ξεκίνησε το 2020 από το ART HUB Athens, σε μια περίοδο που κυριαρχούσε η παγκόσμια πανδημία και ο εγκλεισμός που οδήγησε στην κοινωνική αποστασιοποίηση και έφερε στο προσκήνιο θέματα που δεν θέλαμε καν να θίξουμε. Οι δράσεις του #NotAlone στοχεύουν όχι μόνο στο να κάνουν ορατό το φαινόμενο της έμφυλης βίας, ευαισθητοποιώντας την κοινωνία μέσω της Τέχνης, αλλά και να δώσουν φωνή σε όσους τη χρειάζονται.

Η τέχνη έχει την δύναμη να επικοινωνήσει και να προβάλει τα θέματα μιας δύσκολης καθημερινότητας, με στόχο να αρχίσουμε να βλέπουμε και να ακούμε, αλλά κυρίως να παίρνουμε θέση για να σταματήσουν να υπάρχουν θύματα».

Συμμετέχουν: Bleeps, Brendan Kelly, Βαρβάρα Βασιλογιάννη, Δανάη Βλάχου, Γρηγορία Βρυττιά, Σοφία Δαλαμάγκα, Γιώτα Εφραιμίδου, Έλενα Καρανικολού aka Missy Merida, Βασίλης Καρακατσάνης, Αγγελιάνα Κορωνιού aka Foxy Lady, Γιάννης Κουρταλής, Χρήστος Κουτσούκης, Σοφία Κυριακού, Δέσποινα Κωνσταντίνου, Φάνης Λογοθέτης, Αλέξανδρος Μαγκανιώτης, Ισμήνη Μπονάτσου, Βάλια Μπούμπα, Μαρία Μυλωνά aka Rima Lyma, Ανδρέας Νικολάου, Θανάσης Πανουτόπουλος, Βασιλική Πανταζή, Άλεξ Παπαϊωάννου, Γεύσω Παπαδάκη, Μαρία Παπατζέλου, Αλέκος Παπαδάτος, Στέφανος Σάμιος, Γιάννης Τζομάκας, Νίκη Τριανταφυλλοπούλου aka Niki Manikia, Βούλα Φερεντίνου.

Διάρκεια art project: 9 Δεκεμβρίου 2022 – 7 Ιανουαρίου 2023