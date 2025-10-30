Πάτρα: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς

Ξεκίνησαν (σήμερα Πέμπτη 30/10/2025 ώρα 10:00) οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τη χορήγηση voucher 2025-2026 (Β΄ Πρόσκληση) στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr)

Δικαίωμα συμμετοχής στην Β’ Πρόσκληση έχουν όσοι αιτούνται για βρεφικούς, παιδικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς, για Voucher μειωμένης αξίας, και μόνο οι αιτούντες που δεν έχουν λάβει Voucher κατά την Α’ Πρόσκληση.

Επίσης το οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα κατωτέρω ποσά κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

έως 35.000€ έως δύο (2) παιδιά.

έως 38.000€ για τρία (3) παιδιά.

έως 41.000€ για τέσσερα (4) παιδιά.

έως 44.000€ για πέντε (5) παιδιά.

Το τελευταίο ποσό των 44.000 € προσαυξάνεται κατά 3.000 € ανά παιδί για τα ωφελούμενα παιδιά των πολυτεκνικών οικογενειών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Χρονοδιάγραμμα:

1) Υποβολή αιτήσεων στην σελίδα της ΕΕΤΑΑ: 30/10/2025 – 07/11/2025 ώρα 15:00

Για την εξυπηρέτηση των Αιτούντων και των Φορέων λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο στο

213-1320600 & 210-5214600 και E-mail: helpdesk@eetaa.gr

Όλοι οι αιτούντες/σες, δύνανται να υποβάλλουν ένσταση, κατά τη διάρκεια των ενστάσεων, ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχει οριστικοποιηθεί η αίτησή τους.

3) Προσωρινά Αποτελέσματα : 13/11/2025

4) Ενστάσεις : 14/11/2025 – 18/11/2025 ώρα 15:00

5) Οριστικά Αποτελέσματα : 21/11/2025

3) Δήλωση (Βρεφονηπιακό σταθμό ή Παιδικό σταθμό) στον ΚΟΔΗΠ :

Σε ειδική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων (www.kodip.gr), θα πρέπει οι γονείς να δηλώσουν το σταθμό που επιθυμούν: 21/11/2025 – 25/11/2025 (ώρα 14:00)*

* Σε περίπτωση που αλλάξει το χρονοδιάγραμμα η ΕΕΤΑΑ θα τροποποιηθούν και οι ημερομηνίες δήλωσης δομής.

Διαδικασία υπογραφής συμβάσεων:

Οι γονείς θα κληθούν από τον ΚΟΔΗΠ να υπογράψουν την τυποποιημένη σύμβαση Στη συνέχεια προκειμένου να ενεργοποιηθεί η σύμβαση θα πρέπει σε Ειδική Εφαρμογή στην σελίδα της ΕΕΤΑΑ, να αποδεχθούν τους όρους και να εξουσιοδοτήσουν το Φορέα για τις πληρωμές. Μετά την ηλεκτρονική αποδοχή – εξουσιοδότηση θα μπορούν να εκτυπώνουν την κάρτα παρουσίας του παιδιού.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΚΟΔΗΠ : www.kodip.gr

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



