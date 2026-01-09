Πάτρα: Ξεκίνησαν οι κόντρες για το Καρναβάλι – Η αφίσα, οι χορηγίες και το πρόγραμμα

Μπορεί να έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για το Πατρινό Καρναβάλι, με την τελετή έναρξης να έχει προγραμματιστεί για τις 17 Ιανουαρίου, όμως οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης άσκησαν κριτική στη δημοτική αρχή της Πάτρας κατά τη διάρκεια του προχθεσινού δημοτικού συμβουλίου, για μια σειρά ζητημάτων.

Καταρχάς, η παράταξη «Πάτρα Σπουδαία και Πάλι» επανέφερε στο προσκήνιο την πρόταση για χορηγικές συνεργασίες που θα αναβαθμίσουν ποιοτικά τον θεσμό. «Παρατηρούμε ότι το ετήσιο πρόγραμμα δράσης για το 2026, δεν έχει διαφοροποιήσεις σε σχέση με εκείνο του 2025», τόνισε στην αρχική του τοποθέτηση ο Βασίλης Αϊβαλής. «Αν θέλουμε, όμως, να αναπτύξουμε το Καραναβάλι μας, επιβάλλεται να καταρτίσουμε ένα διαφορετικό πρόγραμμα. Και κυρίως να ξεπεράσουμε τον σκόπελο των χορηγών και να τους δεχθούμε στον θεσμό. Γιατί δεν έχουμε ακόμη αφίσα για το Πατρινό Καρναβάλι; Ενας κούκος, δηλαδή ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ-Πατρινό Καρναβάλι Παύλος Σκούρας, δεν φέρνει την άνοιξη. Ο θεσμός πάσχει».

Η απάντηση της δημοτικής αρχής ήταν άμεση. Αρχικά ήρθε από τον αντιπρόεδρο του Καρναβαλικού Οργανισμού Δημήτρη Δημησιάνο: «Μας λένε για ανάπτυξη του Πατρινού Καρναβαλιού, όμως ο εκπρόσωπος του κ. Αϊβαλή στη δημοτική επιτροπή είπε ”όχι” στη γενναία αύξηση του προϋπολογισμού του θεσμού. Επίσης, πουθενά στον κόσμο δεν μπαίνουν χορηγοί επάνω στα άρματα. Αυτό δεν συμβαίνει ούτε στα μεγάλα Καρναβάλια της Βενετίας και του Ρίο Ντε Τζανέιρο». Η δεύτερη αντίδραση ήρθε από τον ίδιον τον δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη. Οπως τόνισε με έμφαση: «Για κάποιους το Καρναβάλι είναι οι εταιρείες και οι πολυεθνικές. Η δική μας φανέλα είναι η Πάτρα και τα παιδιά της πόλης. Τι μας λένε οι μεγάλες εταιρείες; ”Ελάτε εδώ μπούφοι, να σας δώσουμε εμείς τα χρήματα κι εσείς να φωνάζετε ζήτω η εταιρεία μας”. Το Καραναβάλι είναι θεσμός για όλον τον λαό και όχι για κάποιους λίγους που εισπράττουν πολλά χρήματα από τον ίδιον τον λαό και τους επιστρέφουν πίσω ψίχουλα».

Και ο Κ. Πελετίδης τα έβαλε και με την αντιπρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, Μάχη Σιώρου: «Δεν είδα να κάνετε κριτική στον υπουργό Πολιτισμού, τον κ. Φωτήλα, ο οποίος δεν νοιάστηκε για τη χρηματοδότηση». Η δημοτική σύμβουλος της αξιωματικής αντιοπολίτευσης του Δήμου Πατρέων… σήκωσε το γάντι, σχολιάζοντας προς τον δήμαρχο ότι «λέει πάντα ανακρίβειες για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα», με τον επικεφαλής της «Πάτρα Ενωμένη» Κώστα Σβόλη να κουνάει συγκαταβατικά το κεφάλι, συμφωνώντας με το μέλος της παράταξής του.

Επικριτικός προς τη δημοτική αρχή ήταν και ο επικεφαλής του σπιράλ Πέτρος Ψωμάς, ο οποίος έκανε λόγο για «μεγάλες καθυστερήσεις στο Πατρινό Καρναβάλι», προσθέτοντας με νόημα ότι «δεν μπορεί να έρχεται τόσο αργά για συζήτηση ο προϋπολογισμός του θεσμού». Οπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Πλησιάζουμε στην εορτή του Αγίου Αντωνίου και δεν έχουμε εικόνα ούτε για την αφίσα, ούτε για τις λεπτομέρειες της τελετής έναρξης. Λυπάμαι πολύ για όλα αυτά που συμβαίνουν και τα οποία υποβαθμίζουν τον θεσμό. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως σχέδιο για την ποιοτική αναβάθμιση του Πατρινού Καρναβαλιού».

Να σημειωθεί ότι το «παρών» στη συζήτηση έδωσε και ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ-Πατρινό Καρναβάλι Παύλος Σκούρας, ο οποίος επικαλέστηκε τεχνικούς λόγους για τις όποιες καθυστερήσεις, οι οποίοι ξεπεράστηκαν. Πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση, ο Π. Σκούρας είχε σύντομη συζήτηση με τον αντιπρόεδρο του Καρναβαλικού Οργανισμού Δημήτρη Δημησιάνο, αλλά και με μέλη της αντιπολίτευσης.

Για την ιστορία, στις ψηφοφορίες που ακολούθησαν στη διάρκεια της διαδικασίας, «υπέρ» για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Πατρινού Καρναβαλιού ψήφισαν η «Λαϊκή Συσπείρωση», η «Πάτρα Ενωμένη» και η «Πάτρα Σπουδαία και Πάλι» και «λευκό» το σπιράλ, ενώ για το ετήσιο πρόγραμμα του θεσμού, «υπέρ» ψήφισαν η δημοτική αρχή και η παράταξη Σβόλη και «λευκό» οι παρατάξεις Αϊβαλή και Ψωμά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



