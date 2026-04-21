Πάτρα: Ξεκίνησε ο στολισμός της πλατείας Γεωργίου για την Πρωτομαγιά

Οι εργαζόμενοι του Δήμου Πατρέων, από την Καθαριότητα, το Πράσινο, τον Ηλεκτροφωτισμό, την Αυτεπιστασία, αλλά και το Καρναβαλικό Συνεργείο, ξεκίνησαν σήμερα τον στολισμό της πόλης εν όψει της Πρωτομαγιάς, προκειμένου να δώσουν σε όλους στην πόλη μας, ένα άρωμα άνοιξης, αλλά και αισιοδοξίας.

Ήδη τοποθετούνται οι πρώτες δημιουργίες στην πλατεία Γεωργίου, μαζί με ένα δέντρο ελιάς, σύμβολο της ειρήνης που αυτή την περίοδο εκατομμύρια συνάνθρωποί μας, δεν την απολαμβάνουν.

