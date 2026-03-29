Patras Half Marathon 2026: Δείτε φωτογραφίες από τη γιορτή της πόλης

Η Πάτρα ζει στους ρυθμούς του 4ου Patras Half Marathon, με χιλιάδες δρομείς να κατακλύζουν τους δρόμους της πόλης και να συμμετέχουν σε μία από τις σημαντικότερες δρομικές διοργανώσεις της χώρας. Η ατμόσφαιρα είναι εορταστική, γεμάτη ενέργεια και ενθουσιασμό, ενώ η ζωντανή μετάδοση δίνει τη δυνατότητα σε όλους να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις.

Στον κεντρικό αγώνα των 21 χιλιομέτρων, νικητής αναδείχθηκε ο Μαξίμ Ντελεάνου από τη Μολδαβία με χρόνο 1:05.10, νέο ρεκόρ της διοργάνωσης. Οι δρομείς ξεκίνησαν στις 08:30, διασχίζοντας μια διαδρομή που συνδυάζει το αστικό τοπίο με το παραλιακό μέτωπο, ενώ το πρόγραμμα συνεχίζεται με αγώνες 10 και 5 χιλιομέτρων, παιδικό αγώνα, αγώνα για ΑμεΑ και τον εταιρικό αγώνα 5 χιλιομέτρων, αναδεικνύοντας τον συμμετοχικό και κοινωνικό χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Οι αγώνες έχουν έγκριση ΣΕΓΑΣ και είναι ενταγμένοι στο καλεντάρι της World Athletics, με πιστοποιημένες διαδρομές από την AIMS, προσδίδοντας διεθνές κύρος και ακριβή μέτρηση αποστάσεων. Η συμμετοχή ξεπερνά τις 6.000 εγγραφές, με δρομείς από την Πάτρα, όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, καταγράφοντας αύξηση 75% σε σχέση με πέρυσι.

