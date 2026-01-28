Patras Half Marathon: Ο απόλυτος οδηγός για τους δρομείς

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε σήμερα (28/1/2026) στην Πάτρα σε αίθουσα του ξενοδοχείου My Way Hotel & Events η ενημερωτική ημερίδα προετοιμασίας των δρομέων που διοργάνωσαν, η εφημερίδα «Πελοπόννησος», το περιοδικό Runner Magazine και ο Πέλοπας Πατρών, υπό την αιγίδα της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βορείας Πελοποννήσου, του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Αχαΐας (ΣΜΑΧ) «Φειδιππίδης» και του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Πάτρας.

Μετάλλιο για τον ΝΟΠ στην Καλλιτεχνική κολύμβηση



Η ημερίδα ήταν αφιερωμένη στις οκτώ τελευταίες εβδομάδες πριν τον αγώνα και πρόσφερε στους συμμετέχοντες πρακτικές και εφαρμόσιμες κατευθύνσεις για τη σωστή οργάνωση του προπονητικού τους πλάνου.

Εισηγητές ήταν, ο γυμναστής και προπονητής αντοχής, αρχισυντάκτης Runner Magazine, πρώην πρωταθλητής Ελλάδας στα 1500μ., Βασίλης Παπαϊωάννου, ο προπονητής Επιπέδου Α, εκδότης Runner Magazine, πολυνίκης Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου και τεχνικός διευθυντής του αγώνα, Νίκος Πολιάς, η κλινική διαιτολόγος – διατροφολόγος, Ηρώ Κόττικα και ο γυμναστής – φυσικοθεραπευτής, υπεύθυνος του κέντρου άσκησης και αποκατάστασης F-Place, Γιάννης Σεφερλής.

Οι συμμετέχοντες κατανόησαν, πώς δομείται σωστά ένα προπονητικό πλάνο για τις τελευταίες 8 εβδομάδες πριν τον αγώνα, να μάθουν πώς προσαρμόζεται η προπόνηση ανάλογα με το επίπεδο, την εμπειρία και τον στόχο κάθε δρομέα, να ενημερωθούν για τη σημασία της διατροφής και της αποκατάστασης όσο πλησιάζει η ημέρα του αγώνα και να αντιληφθούν τον ρόλο της ενδυνάμωσης στην πρόληψη τραυματισμών και στη βελτίωση της απόδοσης.

Οι δρομείς (άπειροι ή έμπειροι) έφυγαν από την ημερίδα με ξεκάθαρες απαντήσεις και ένα πλάνο που μπορούν να εφαρμόσουν άμεσα, από την επόμενη κιόλας προπόνηση για να βελτιώσουν την επίδοσή τους και να φτάσουν στην εκκίνηση σωστά προετοιμασμένοι.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

O 4oς Patras Half Marathon θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Μαρτίου και περιλαμβάνει τέσσερις διαδρομές σχεδιασμένες ώστε να αναδεικνύουν το παραλιακό μέτωπο της Πάτρας και να προσφέρουν γρήγορο, επίπεδο και ασφαλές τρέξιμο για όλους. Τον Ημιμαραθώνιο 21 χλμ., αγώνες 10 και 5 χλμ., αλλά και παιδικό αγώνα 1 χλμ.

Μπορείτε να κάνετε τώρα την εγγραφή σας στον αγώνα αξιοποιώντας την περίοδο early bird και να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας: https://patrashalfmarathon.gr/eggrafi-agones.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



