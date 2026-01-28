Μετάλλιο για τον ΝΟΠ στην Καλλιτεχνική κολύμβηση

Μετάλλιο για τον ΝΟΠ στην Καλλιτεχνική κολύμβηση
28 Ιαν. 2026 21:31
Pelop News

Σπουδαία διάκριση για το τμήμα της Καλλιτεχνικής Κολύμβησης  του ΝΟΠ και συγκεκριμένα κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, στο αγώνισμα του acrobatic της κατηγορίας νεανίδων !

Πρόκειται για το πρώτο μετάλλιο στην καλλιτεχνική κολύμβηση για το νεόδμητο τμήμα που συντονίζει και καθοδηγεί η Φένια Αγγελοπούλου με την βοήθεια συνεργατών. Είναι το πρώτο μετάλλιο καλλιτεχνικής κολύμβησης του ΝΟΠ που το 2029 κλείνει έναν αιώνα δυναμικής παρουσίας στον υγρό στίβο και τον θαλάσσιο αθλητισμό της Πάτρας και της Ελλάδας!

Τα κορίτσια που ανέβηκαν στο βάθρο είναι τα εξής:

Χρόνη Αδαμαντία

Σάκκη Δήμητρα

Κόκκοτα  Κωνσταντίνα

Καπράλου Ελένη

Νάστου Λύδια

Μουρτίκα Αλεξάνδρα

