Patras IQ 2026: Στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών από τις 27 Φεβρουαρίου

Η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras lnnovation Quest – PATRAS IQ, η οποία διεξάγεται από το 2012, έχει καθιερωθεί ως σημείο συνάντησης μεταξύ ερευνητικού και παραγωγικού τομέα και αποτελεί μια μακροχρόνια αναπτυξιακή πρωτοβουλία που προωθεί ένα σύνολο δράσεων δικτύωσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, με κορυφαία εκδήλωση την ετήσια 3ήμερη διοργάνωση της Έκθεσης Patras IQ.

20 Φεβ. 2026 15:16
Η 9η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας , Patras IQ – Patras Innovation Quest 2026 επιστρέφει από Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 έως την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, με σύνθημα «Συνεργαζόμαστε- Δημιουργούμε – Καινοτομούμε».

Η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras lnnovation Quest – PATRAS IQ, η οποία διεξάγεται από το 2012, έχει καθιερωθεί ως σημείο συνάντησης μεταξύ ερευνητικού και παραγωγικού τομέα και αποτελεί μια μακροχρόνια αναπτυξιακή πρωτοβουλία που προωθεί ένα σύνολο δράσεων δικτύωσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, με κορυφαία εκδήλωση την ετήσια 3ήμερη διοργάνωση της Έκθεσης Patras IQ.

Στόχος της Έκθεσης είναι η δημιουργία κρίσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, τόσο στην ερευνητική κοινότητα όσο και στον παραγωγικό τομέα, μέσω της εφαρμογής καινοτόμων ιδεών για την ανάπτυξη νέων και την βελτιστοποίηση υπαρχόντων προϊόντων και υπηρεσιών στο εθνικό και παγκόσμιο γίγνεσθαι. Σκοπός της είναι η αξιοποίηση της γνώσης με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση της καινοτομίας, της τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας.

Η τελετή εγκαινίων της φετινής Έκθεσης πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27.02.2026 και ώρα 10:00 π.μ. Την επετειακή 9η Έκθεση Patras IQ 2026, εγκαινιάζει ως κεντρικός ομιλητής ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών, κ. Χρίστος Δήμας, ενώ η πρώτη ημέρα της διοργάνωσης θα ολοκληρωθεί μουσικά με μια μοναδική συναυλία από την Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής «Anima mea» του Μουσικού Σχολείου Άμφισσας «Ελένη Καραΐνδρου». Πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/patras-iq-2026-save-the-date-teleti-egkainion-27-2-2026-kai-ora-10-00-p-m/

Το πρόγραμμα, εμπλουτίζεται και ανανεώνεται διαρκώς και μπορείτε να εντοπίσετε μέσω του συνδέσμου: https://patrasiq.gr/programma-patrasiq-2026/

QR προγράμματος

