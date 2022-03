Patras Wine Fair: Πάνω από 60 μικρά και μεγάλα οινοποιεία παρουσίασαν τις δημιουργίες τους – ΦΩΤΟ

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 20 Μαρτίου από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στην Πάτρα, η έκθεση και δοκιμή οίνων Patras Wine Fair.

Στην έκθεση συμμετείχαν πάνω από 60 μικρά και μεγάλα οινοποιεία, τόσο τοπικά όσο και από υπόλοιπη Ελλάδα. 600 επισκέπτες, χωρισμένοι σε 2 χρονικές ζώνες, είχαν την δυνατότητα να δοκιμάσουν και να εξερευνήσουν οινικά όλη την χώρα με πάνω από 300 ετικέτες κρασιού.

Παράλληλα με την έκθεση πραγματοποιηθηκαν δράσεις γαστρονομίας, με τις θέσεις να έχουν εξαντληθεί εδώ και μέρες, με νεωτεριστικές προσεγγίσεις πιάτων με έμφαση στα τοπικά προϊόντα, Food & Wine pairing, Cooking classes – shows & seminars, από chef και sommelier. Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν:

11.00 – 12.00. Μαγειρεύοντας στραπατσάδα με αυγά ορτυκιού και χωριάτικά λουκάνικα από την ορεινή Αιγιάλεια, σεφ Φώτης Στεργίου.

13.00 – 14.00. The New Wine Stars, The Wine Connoisseurs. Η Ανδριάνα Φοή (Diploma Cand.) WSET HESTIA Certified, παρουσίασε ανερχόμενες ελληνικές ποικιλίες. Με ένα πλούτο ελληνικών ποικιλιών πάνω από 200 και με το ελληνικό κρασί διεθνώς να κερδίζει αναγνωρισιμότητα και θέση σε σπουδαίες wine-list ανά τον κόσμο, το κοινό εξερεύνησε τι υπάρχει πέρα από το Αγιωργίτικο, το Ασύρτικο και όλες τις γνωστές μας ποικιλίες. Ταξιδεψε για να γνωρίσει μια Κυδωνίτσα – Οινοποιητική Μονεμβασιάς, το Σαββατιανό – Παλαιά Κλήματα Παπαγιαννάκου, του Αττικού αμπελώνα, την Λημνιώνα – Κτήμα Ζαφειράκη,της Θεσσαλίας, την Μαυροκουντούρα – Αβαντίς, τον Αυγουστιάτη – Ρίζα του Βουνού- Κτήμα Γράμψα του Ιονίου.

16.00 – 17.00. Παντρεύοντας το μοσχάρι με το Αγιωργίτικο, σεφ Δημήτρης Καρατζαφέρης, Wine Enthusiast Κώστας Ρήγας, Αγιωργίτικο, Νεμέα 2017 – Κτήμα Ράπτη.

17.30 – 18.30. Συνδυάζονας κρέατα ωρίμανσης με γραβιέρα και την τοπική ποικιλία Μαύρο Καλαβρυτινό, Σεφ Χάρης Αξιώτης, Παραγωγός Γραβιέρας Νίκος Παπαδόπουλος, Αγρόκτημα Παπαδόπουλος. Μαύρο Καλαβρυτινό – Οινοποιείο Τετράμυθος.

Κατά την διάρκεια της έκθεσης, σε επιλεγμένες ώρες, σπουδαστές του τμήματος γαστρονομίας του ΙΕΚ Δέλτα 360 Πάτρας, υπό την καθοδήγηση του σεφ Χάρη Αξιώτη πρόσφερε στο περίπτερό τους διάφορες γαστρονομικές λιχουδιές. Παράλληλα στο χώρο της έκθεσης η ζωγράφος Σοφία Πουλή παρουσίασε πίνακες ζωγραφικής. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στις ιστορικές εγκαταστάσεις της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών ΠΑΤΡΩΝ – Πατραϊκή 1918. Την έκθεση επισκέφθηκαν στελέχη του επιμελητηρίου Αχαΐας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και στελέχη της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Δυτικής Ελλάδας.

Συμμετείχαν τα οινοποιεία:

1. Αχαιών Οινοποιητική (Αιγιάλεια), 2. Κτήμα Μέγα Σπήλαιο (Cavino, Αιγιάλεια), 3. Κτήμα Γεροβασιλείου (Μακεδονία), 4. Κτήμα Βιβλία Χώρα (Μακεδονία), 5. Κτήμα Δύο Ύψη (Ηλεία), 6. Κτήμα Μικρά Θήρα (Σαντορίνη). 7. Μ20 Οινοποιητική (Αιγιάλεια), 8. Τέταρτη Γενιά – Οικονομόπουλος (Αχαΐα), 9. Οινοποιείο Ρούβαλης (Αιγιάλεια), 10. Κτήμα Κυρ-Γιάννη (Νάουσα), 11. Κτήμα Σιγάλα (Σαντορίνη), 12. Κτήμα Γράμψα (Ζάκυνθος), 14. Κτήμα Σπυρόπουλος (Νεμέα), 15. Οινοποιείο Ζοίνος Ζίτσα (Ιωάννινα), 16. Οινοποιία Κούκος (Αχαΐα), 17. Κτήμα Πυργάκη (Νεμέα), 19. Οινοποιία Παπασταματόπουλου (Αχαΐα), 20. Οινοποιείο Τετράμυθος (Αιγιάλεια), 21. Οινοποιητική Μονεμβασιάς (Λακωνία), 22. Οινοποιείο Μπαραφάκα (Νεμέα), 23. Κτήμα Χατζηγεωργίου (Καβάλα), 24. Κτήμα Ζαφειράκη (Τύρναβος), 25. Κτήμα Αβαντίς (Εύβοια), 26. Οινοποιείο Ντουράκη (Κρήτη), 27. Οινοποιείο Γαβαλά (Σαντορίνη), 28. Οινοποιείο Άνυδρους (Σαντορίνη), 29. Πατραϊκή 1918 (Αχαΐα), 30. Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη (Δράμα), 32. ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗ (Εκπροσώπηση από Σιαμπάνη Μαρία – οινολογικό χημείο), 33. ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ – Katr Vin (Εκπροσώπηση από Σιαμπάνη Μαρία – οινολογικό χημείο), 34. ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΜΠΟΥΧΕΛΟΣ – ΔΥΜΑΙΑ ΓΗ (Εκπροσώπηση από Σιαμπάνη Μαρία – οινολογικό χημείο), 35. Οινοποιία Παρπαρούση (Αχαΐα), 36. Οινοποιείο Κανακάρη (Αιγιάλεια), 37. Gerard Bertrand – Cotes des Roses, 38. ΚΤΗΜΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ (Αττική), 39. ΚΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ (Θεσσαλία), 40. ΙΔΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ (Κρήτη), 41. ΟΥΣΥΡΑ WINERY (Σύρος), 42. Familia Torres, 43. FREIXENET Cava, 44. Αμπελώνες Ρίρα (Αιγιάλεια), 45. Κτήμα Κίσσα (Διμηνιό Κορινθίας), 46. Οινοποιία Αναστασία Φράγκου (Αττική), 47. Κτήμα Δ. Μίγας (Τύρναβος), 48. ΟΡΕΑΛΙΟΣ ΓΗ (ΚΕΦΑΛΟΝΝΙΑ), 49. Κτήμα Χατζηγεωργίου Λήμνος, 50. Κτήμα Ράπτη (Νεμέα), 51. Goumas Estate Winery (Ζάκυνθος), 52. Οινοποιία Παπαντώνη (Άργος), 53. Κτήμα Μερκούρη (Ηλεία), 54. Οινοποιείο Νέστορ (Μεσσηνία), 55. Οινοποιείο Αθανασίου (Νεμέα), 56. Οινοποιείο Vegoritis (Αμύνταιο), 57. Οινοποιείο BODEGA MATSU (Ισπανία), 58. Κτήμα Ορφανού (Αχαΐα), 59. Αποσταγματοποιία Οικογένεια Σπυρόπουλου, 60. Εδανός Οινοποιιτική (Αιγιάλεια), 61. Οίνοι Αδάμ (Μακεδονία), 62. Οινοποιείο Κωστόπουλου (Ερύμανθος – Αχαΐα), 64. Οινοποιεία Μπουτάρη