Πατρινό Καρναβάλι 2026: Η πρώτη παρέλαση αρμάτων με το drone του pelop.gr, ΒΙΝΤΕΟ

Ξεκίνησε στην Πάτρα το τριήμερο της μεγάλος γιορτής για το Πατρινό Καρναβάλι 2026 με την πρώτη παρέλαση αρμάτων, που έγινε σήμερα (20/2/2026) με πλούσια θεματολογία. Στην πρώτη γραμμή «ΟΠΕΚΕΜΠΕΕ», «Το τζάμπα πέθανε».

Στην παρέλαση συμμετείχαν ο Προπομπός «Patras Carnival Dj», ο Βασιλιάς Καρνάβαλος-Διόνυσος, καθώς και τα άρματα «Ούτε στάλα νερό», «Paint the city», «ΟΠΕΚΕ Μπε…», «Αρλεκίνοι» για το Πανεπιστήμιο Πατρών και «Ο Αγροτοφάγος». Ξεχωριστή παρουσία είχαν και τα άρματα του φετινού Καρναβαλιού των Μικρών, «Καρναβαλική Πνοή», «Το Κυνήγι», «Συναυλία-Αγωνιστική Πορεία», «Ο Λογικός άνθρωπος», ενώ τον ρυθμό της διασκέδασης έδωσε και το Μουσικό Άρμα.

Η παρέλαση ξεκίνησε από την οδό Γούναρη στη συμβολή με την οδό Κορίνθου και κατέληξε στην πλατεία Γεωργίου. Εκεί τα άρματα στάθμευσαν περιμετρικά, συγκεντρώνοντας τον θαυμασμό μικρών και μεγάλων με όλους να έχουν την ευκαιρία να τα δουν από κοντά και να φωτογραφηθούν μαζί τους!

