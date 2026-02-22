Πατρινό Καρναβάλι 2026: Πανδαισία χρωμάτων και κεφιού – Δείτε ΦΩΤΟ της παρέλασης από ψηλά

Το Καρναβάλι της Πάτρας, το μεγαλύτερο και πιο διάσημο της Ελλάδας, φτάνει στην κορύφωσή του, στέλνοντας μήνυμα ανεμελιάς και δημιουργικής έκφρασης. Με τις εκδηλώσεις να συνεχίζονται μέχρι αργά, η Πάτρα αποδεικνύει για ακόμα μια φορά πως ξέρει να γιορτάζει όπως καμία άλλη πόλη!

Διαβάσμεγάλη παρέλαση δεν ήταν απλώς ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα, αλλά και μια έκρηξη χαράς, ελπίδας και αισιοδοξίας. Οι καρναβαλιστές, ντυμένοι με ευφάνταστες στολές, συνοδευόμενοι από μουσικές, άρματα και χορευτικά δρώμενα, δημιούργησαν ένα φαντασμαγορικό σκηνικό.

