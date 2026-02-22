Πατρινό Καρναβάλι 2026: Πανδαισία χρωμάτων και κεφιού – Δείτε ΦΩΤΟ της παρέλασης από ψηλά

Πατρινό Καρναβάλι 2026: Πανδαισία χρωμάτων και κεφιού - Δείτε ΦΩΤΟ της παρέλασης από ψηλά
22 Φεβ. 2026 20:06
Pelop News

Το Καρναβάλι της Πάτρας, το μεγαλύτερο και πιο διάσημο της Ελλάδας, φτάνει στην κορύφωσή του, στέλνοντας μήνυμα ανεμελιάς και δημιουργικής έκφρασης. Με τις εκδηλώσεις να συνεχίζονται μέχρι αργά, η Πάτρα αποδεικνύει για ακόμα μια φορά πως ξέρει να γιορτάζει όπως καμία άλλη πόλη!

Δείτε επίσης: Το Πατρινό Καρναβάλι στα καλύτερά του: Δείτε πολλές ΦΩΤΟ από τη μεγάλη παρέλαση της Κυριακής

Διαβάσμεγάλη παρέλαση δεν ήταν απλώς ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα, αλλά και μια έκρηξη χαράς, ελπίδας και αισιοδοξίας. Οι καρναβαλιστές, ντυμένοι με ευφάνταστες στολές, συνοδευόμενοι από μουσικές, άρματα και χορευτικά δρώμενα, δημιούργησαν ένα φαντασμαγορικό σκηνικό.

Πατρινό Καρναβάλι 2026: Πανδαισία χρωμάτων και κεφιού - Δείτε ΦΩΤΟ της παρέλασης από ψηλά

Πατρινό Καρναβάλι 2026: Πανδαισία χρωμάτων και κεφιού - Δείτε ΦΩΤΟ της παρέλασης από ψηλά

Πατρινό Καρναβάλι 2026: Πανδαισία χρωμάτων και κεφιού - Δείτε ΦΩΤΟ της παρέλασης από ψηλά

Πατρινό Καρναβάλι 2026: Πανδαισία χρωμάτων και κεφιού - Δείτε ΦΩΤΟ της παρέλασης από ψηλά

 

Διαβάστε ακόμα: Το Πατρινό Καρναβάλι στα καλύτερά του: Δείτε πολλές ΦΩΤΟ από τη μεγάλη παρέλαση της Κυριακής

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:29 «Άρχισαν τα όργανα» από την Κοινο_Τοπία την Τσικνοπέμπτη ΦΩΤΟ
22:28 Μάκης Λυκούδης για ΝΕΠ: «Θα παλέψουμε με τα νέα παιδιά»
22:16 Καθαρά Δευτέρα 2026: Ασφαλές πέταγμα χαρταετού, συστάσεις του ΑΔΜΗΕ
22:12 Ο ΟΠΑΘΑ έχασε από Αρη στη Θεσσαλονίκη
22:00 Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο: Οδηγός υποβολής αίτησης, τα SOS και οι παγίδες
21:53 Νέα Υόρκη: «Παραλύει» από σφοδρή χιονοθύελλα
21:49 Ο Νηρέας ήττα από τον Ποσειδώνα Καλαμάτας
21:43 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Εντυπωσίασε το «Boo… tique Hotel» από το Πλήρωμα 94 ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ
21:33 Το Κλιμάκιο της ΕΣΚΑ-Η ήττα στην τελευταία επίθεση από την ΕΣΚΑ
21:30 Πότε πέφτει το Πατρινό Καρναβάλι του 2027;
21:21 Λαμία: Άκαρπες οι έρευνες για τον 74χρονο ορειβάτη στο Βελούχι
21:12 Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Παντρεύτηκαν σε στενό οικογενειακό κύκλο
21:00 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Δείτε την Τελετή Λήξης, την καύση του Βασιλιά και το μεγάλο πάρτι στην Αγίου Νικολάου ΒΙΝΤΕΟ
20:59 Τα εύσημα στην ΕΟΚ και… λέτε να μπλόφαρε τόσο καιρό ο Παναθηναϊκός;
20:56 Πάτρα: Επιχείρηση καθαρισμού της πόλης μετά τη Μεγάλη Παρέλαση ΦΩΤΟ
20:48 Άννα Μαρία Ρογδάκη και Αλέξ Σταυρίδης στο Πατρινό Καρναβάλι 2026
20:39 Ισχυρός σεισμός στη Μαλαισία
20:31 Νάουσα: «Πλημμύρισε» από κόσμο για το έθιμο «Γενίτσαροι και Μπούλες»
20:19 «Πολίτης» Παύλος Ντε Γκρες: Στην κάλπη για πρώτη φορά από το 1832…
20:17 Αίγιο: Τι οδήγησε τον 47 χρονο στην επίθεση με όπλο εναντίων των 4 ανήλικων παιδιών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ