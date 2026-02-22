Το Πατρινό Καρναβάλι στα καλύτερά του: Δείτε πολλές ΦΩΤΟ από τη μεγάλη παρέλαση της Κυριακής

Με έναν ανεπανάληπτο τρόπο χρωματίστηκε και στολίστηκε στα καλύτερα καρναβαλικά της η Πάτρα με το πιο ακριβό της κόσμημα, τη Μεγάλη Παρέλαση της Κυριακής δίνοντας το σήμα για μια μαραθώνια γιορτή που δεν είχε προηγούμενο.

Κορυφώνεται το Πατρινό Καρναβάλι 2026: Ραντεβού στις 21:00 με την καύση του Καρνάβαλου στον μώλο της Αγίου Νικολάου

Η μεγαλύτερη πανευρωπαϊκά συνάντηση νέων που σκόρπισε παντού ζωντάνια, φρεσκάδα και ελπίδα αποτέλεσε την ιδανική συνθήκη για να μεταμορφωθεί όλη η πόλη σε απεριόριστο πεδίο χορού, διασκέδασης, σάτιρας, ευρηματικότητας, φαντασίας και δημιουργίας.

Όλη η πόλη στο πόδι, ενωμένη και γιορτινή, διασκέδασε μέχρι εσχάτων γυρίζοντας την πλάτη σε καθετί που βάζει φρένο στη χαρά και στη λαχτάρα για ζωή. Αυτό απέδειξαν περίτρανα οι 50.000 καρναβαλιστές που έδωσαν τον καλύτερο καρναβαλικό εαυτό τους ενεργοποιώντας τα αστείρευτα αποθέματα καρναβαλικής διάθεσης που έχουν.

Στιγμιότυπα σπάνιας ομορφιάς και ανεξάντλητου κεφιού ξετυλίχτηκαν στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας με έναν θαυμάσιο καιρό να συντελεί τα μέγιστα για την επιτυχία της παρέλασης. Χιλιάδες Πατρινοί και επισκέπτες που πραγματικά έδωσαν γιορτινή όψη και διαμόρφωσαν πανηγυρικό κλίμα στην πόλη, πλημμύρισαν τα πεζοδρόμια της Κορίνθου και περιμετρικά της πλατείας Γεωργίου Α΄.

Ευφάνταστες στολές υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου και υψηλού σατιρικού πνεύματος, μοναδικά καπέλα, αμίμητες μικροκατασκευές δημιούργησαν έναν ακαταμάχητο συνδυασμό με τα σπάνιας αισθητικής και ευφυϊας άρματα και λάβαρά τους. Όλα φτιαγμένα σε ένα εργαστήρι με έντονα χρώματα έμπνευσης, μεράκι και αγνή καρναβαλική καρδιά που ζει, αναπνέει και παράγει ιδέες και ευρήματα όλο τον χρόνο για αυτή τη μεγαλειώδη μέρα που περιμένουν με αδημονία.

Στην κορυφή της παρέλασης τα μέλη της Δημοτικής Μουσικής παίζοντας αποκριάτικους σκοπούς, τα μέλη των Δ.Σ. της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, της Γνωμοδοτικής και Κριτικής Επιτροπής, οι Εθελοντές του Πατρινού Καρναβαλιού και οι μαζορέτες από τη σχολή χορού «Keep Dancing» της Μίνας Παναγιωτοπούλου και οι εκπρόσωποι συλλόγων σοκολατοριχτών μας έδωσαν την πρώτη γεύση.

Η ακολουθία του Βασιλιά Καρνάβαλου, τα άρματα του Δήμου Πατρέων σκόρπισαν τον ενθουσιασμό εκπέμποντας την καλλιτεχνική τους διάσταση, την κριτική-σατιρική τους πινελιά και αποτυπώνοντας τα ξεχωριστά μηνύματά τους. Στο Άνθινο η Βασίλισσα του Καρναβαλιού μας Μαρίζα Φλωράτου έδινε χορεύοντας τον τόνο της διασκέδασης. Το άρμα της Καρναβαλικής Ακαδημίας με εκπροσώπους ιστορικών πληρωμάτων και η κουστωδία των Στρατηγών και Πρέσβεων του Πατρινού Καρναβαλιού σε αρμονική σύμπραξη με τις ¨ΣΦήγΚΕΣ» με τη δυναμική τους παρουσία έδιναν γνήσιο καρναβαλικό χρώμα.

Στη συνέχεια ένα ορμητικό ποτάμι κεφιού, ενθουσιασμού, αυθορμητισμού, σάτιρας και ανατροπής παρέσυρε όλους σε μια ξέφρενη διασκέδαση και πρόκρινε τη χαρά της ζωής. Στην μεγαλειώδη παρέλαση της Κυριακής τα πληρώματα συνοδεύτηκαν από τα άρματά τους που άφησαν θαυμάσιες εντυπώσεις και σε συνδυασμό με τις στολές και τις μικροκατασκευές των πληρωμάτων, πρόσφεραν εικόνες απίστευτης ομορφιάς.

Τα οχήματα του σοκολατοπόλεμου έθεσαν το αθάνατο έθιμο σε πλήρη εξέλιξη αποχαιρετώντας τους θεατές με την πιο γλυκιά καρναβαλική γεύση.

Συμμετέχοντες και θεατές ξεφάντωσαν υπό τους ήχους μιας ξεσηκωτικής χορευτικής, καρναβαλικής, σε υψηλά ντεσιμπέλ, μουσικής που πυροδότησε το κέφι στα ύψη. Με τις επιλογές τους από το μπαλκόνι του Δημοτικού Θεάτρου «Απόλλων» οι djs Στέλιος Αποστολόπουλος, Κωνσταντίνος Γεωργίου, Παναγιώτης Κολλιόπουλος, Γιώργος Λιακόπουλος (dj Gogos), Παναγιώτης Μουζάκης και Κωνσταντίνος Σαράντης έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, όπως και στη χτεσινή ποδαράτη παρέλαση.

Όλη η πόλη στο πόδι, ενωμένη και γιορτινή, διασκέδασε μέχρι εσχάτων γυρίζοντας την πλάτη σε καθετί που βάζει φρένο στη χαρά.

Δίνοντας ραντεβού σε λίγο, στις 9μμ στο Μώλο της Αγίου Νικολάου, όλοι μαζί θα αποχαιρετίσουμε το φετινό Καρναβάλι, θα παραδοθεί ο Βασιλιάς Καρνάβαλος στη φωτιά και θα υποδεχτούμε το Πατρινό Καρναβάλι του 2027.

