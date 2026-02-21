Πατρινό Καρναβάλι 2026: Σοκολατοπόλεμος, «Στρατηγοί» και χιλιάδες κόσμου έδωσαν τον τόνο του Σαββάτου ΦΩΤΟ

Με τον καθιερωμένο σοκολατοπόλεμο και την εντυπωσιακή εμφάνιση των «στρατηγών» ξεκίνησε το Σάββατο το πρόγραμμα εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού, προσελκύοντας πλήθος κόσμου στο κέντρο της πόλης και δημιουργώντας από νωρίς γιορτινή ατμόσφαιρα.

Η πλατεία Γεωργίου γέμισε επισκέπτες και καρναβαλιστές που συμμετείχαν στη ζωντανή αυτή παράδοση, διεκδικώντας – όπως επιβάλλει το έθιμο – τη δική τους σοκολάτα και παρασύροντας μικρούς και μεγάλους στους ρυθμούς της γιορτής.

Οι «στρατηγοί» και τα τιμώμενα πρόσωπα

Οι στρατηγοί του Πατρινού Καρναβαλιού έδωσαν το σήμα έναρξης των καρναβαλικών δράσεων, με σατιρική διάθεση και θεατρικό ύφος. Φέτος, στο επίκεντρο της θεματολογίας τους βρέθηκαν πρόσωπα όπως ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Λουί Ντε Φινές και η Μαρία Αντουανέτα, σε μια ακόμα χαρακτηριστική μίξη χιούμορ, ιστορίας και επικαιρότητας.

Η συνέχεια το απόγευμα

Το πρόγραμμα της ημέρας κορυφώνεται στις 18:00 με τη νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση, όπου αναμένεται η συμμετοχή περίπου 50.000 καρναβαλιστών. Η παρέλαση αποτελεί ένα από τα πιο ζωντανά και δημοφιλή δρώμενα της διοργάνωσης, μετατρέποντας το κέντρο της πόλης σε μια μεγάλη, φωτεινή γιορτή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



