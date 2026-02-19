Πατρινό Καρναβάλι: Ο θίασος VARATE «βάρεσε» με τα «ΜΥΔΙΑ» στις σκάλες της Πατρέως ΦΩΤΟ

Οι σκάλες της Πατρέως, στο σημείο που ενώνει την Άνω με την Κάτω Πόλη, μετατράπηκαν σε υπαίθρια σκηνή καρναβαλικής θεατρικής έκρηξης. Ο θίασος VARATE παρουσίασε τα «ΜΥΔΙΑ» σε μια βραδιά που ισορρόπησε ανάμεσα στην τραγωδία και την κωμωδία, κερδίζοντας το κοινό.

Πατρινό Καρναβάλι: Ο θίασος VARATE «βάρεσε» με τα «ΜΥΔΙΑ» στις σκάλες της Πατρέως ΦΩΤΟ
19 Φεβ. 2026 11:27
Pelop News

Ήταν μια τραγοδία γερή και ονομαστή και είχε πολλούς λόγους να προσέλθει αθρόα το κοινό και να γεμίσει σε μεγάλο τμήμα τους τις σκάλες της Πατρέως, εκεί που ενώνονται η Άνω και η Κάτω Πόλη θέτοντας επί καρναβαλικού τάπητος όλα τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο ανεξαρτήτως τόπου διαμονής, είτε μένει Άνω είτε Κάτω.

Οι θεατές προσήλθαν με γνήσιο, αυθεντικό καρναβαλο-μουσικο-χορευτικό-θεατρικό ενδιαφέρον και υπεργόνιμες εσωτερικές αναζητήσεις να δουν «ΜΥΔΙΑ» λαχταριστά και να ζεσταθούν στο κρύο επί κλίμακος αλλά και όρθιοι και να χειροκροτήσουν θίασο ονομαστό και γνωστό στο πανελλήνιο της Πάτρας.

Πατρινό Καρναβάλι: Ο θίασος VARATE «βάρεσε» με τα «ΜΥΔΙΑ» στις σκάλες της Πατρέως ΦΩΤΟ Πατρινό Καρναβάλι: Ο θίασος VARATE «βάρεσε» με τα «ΜΥΔΙΑ» στις σκάλες της Πατρέως ΦΩΤΟ Πατρινό Καρναβάλι: Ο θίασος VARATE «βάρεσε» με τα «ΜΥΔΙΑ» στις σκάλες της Πατρέως ΦΩΤΟ Πατρινό Καρναβάλι: Ο θίασος VARATE «βάρεσε» με τα «ΜΥΔΙΑ» στις σκάλες της Πατρέως ΦΩΤΟ Πατρινό Καρναβάλι: Ο θίασος VARATE «βάρεσε» με τα «ΜΥΔΙΑ» στις σκάλες της Πατρέως ΦΩΤΟ

Ήταν τραγοδία που έγινε κομμοδία αφού η κόμμωση, η μεταμφίεση, οι ωραίες φωνές έκαναν τους συντελεστές αγνώριστους, ό,τι πρέπει για το Καρναβάλι. Ομαδική δουλειά με εξέχοντες πρωταγωνιστές, πολλούς και πληθωρικούς. Δράμα σπουδαίο, σε μια μετάφραση που ήταν άλλο πράγμα. Κείμενο Κατάλληλο, εμπεριείχε απρεπή εκφορά λόγου. Καταστάσεις τραγελαφικές και εξωσυζυγικές, βγαλμένες μέσα από την καρναβαλοζωή που άγγιξαν και συν-Εκκίνησαν. Χαρακτήρες και ερμηνείες αξέχαστες, με μπρίο και δυναμισμό αναφανδόν! Χορός επί του θεατρικού κήλου μοναδικός, Χορός διαρκής, καρναβαλικός.

Πατρινό Καρναβάλι: Ο θίασος VARATE «βάρεσε» με τα «ΜΥΔΙΑ» στις σκάλες της Πατρέως ΦΩΤΟ Πατρινό Καρναβάλι: Ο θίασος VARATE «βάρεσε» με τα «ΜΥΔΙΑ» στις σκάλες της Πατρέως ΦΩΤΟ Πατρινό Καρναβάλι: Ο θίασος VARATE «βάρεσε» με τα «ΜΥΔΙΑ» στις σκάλες της Πατρέως ΦΩΤΟ Πατρινό Καρναβάλι: Ο θίασος VARATE «βάρεσε» με τα «ΜΥΔΙΑ» στις σκάλες της Πατρέως ΦΩΤΟ Πατρινό Καρναβάλι: Ο θίασος VARATE «βάρεσε» με τα «ΜΥΔΙΑ» στις σκάλες της Πατρέως ΦΩΤΟ Πατρινό Καρναβάλι: Ο θίασος VARATE «βάρεσε» με τα «ΜΥΔΙΑ» στις σκάλες της Πατρέως ΦΩΤΟ

Ήταν ώμος και τραγοδία που έγινε κωμωδία αφού οι θεατές γέλασαν με την ψυχή τους, τραγούδησαν στιχάκια τραγουδοποιού-στιχουργού ανείπ(ο)τα, σηκώθηκαν και αποθέωσαν με θερμές εκδηλώσεις θίασο VARATE σε μοναδικό FINALE.

Ήταν λίγο και ήθελαν κι άλλο.

Όλα εξελίχθηκαν τρισδιάστατα – ασπόνδηλα,

γνήσια, συν-αισθησια-κά,

χωρίς ζογκλερικά.

Και έγιναν:

Τσατσατσα…

Πατρινό Καρναβάλι: Ο θίασος VARATE «βάρεσε» με τα «ΜΥΔΙΑ» στις σκάλες της Πατρέως ΦΩΤΟ Πατρινό Καρναβάλι: Ο θίασος VARATE «βάρεσε» με τα «ΜΥΔΙΑ» στις σκάλες της Πατρέως ΦΩΤΟ Πατρινό Καρναβάλι: Ο θίασος VARATE «βάρεσε» με τα «ΜΥΔΙΑ» στις σκάλες της Πατρέως ΦΩΤΟ Πατρινό Καρναβάλι: Ο θίασος VARATE «βάρεσε» με τα «ΜΥΔΙΑ» στις σκάλες της Πατρέως ΦΩΤΟ Πατρινό Καρναβάλι: Ο θίασος VARATE «βάρεσε» με τα «ΜΥΔΙΑ» στις σκάλες της Πατρέως ΦΩΤΟ Πατρινό Καρναβάλι: Ο θίασος VARATE «βάρεσε» με τα «ΜΥΔΙΑ» στις σκάλες της Πατρέως ΦΩΤΟ

Για τη θεατρική ιστορία συνοπτικά:

Ο θίασος VARATE βάρεσε με «ΜΥΔΙΑ»

Άσπρο – Μαύρο – Κλαφσίγελος 74 & ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας

Τετάρτη 18 μηνός ΓΑΜΗΛΙΟΝΟΣ, ώρα 8 κ 30 το ΔΕΙΛΙΝΟ

κλήμακες των καμαρών (Πατρέως) (αποκάτω μέρος)

Ήταν ΟΛΟΙ τους ΕΚΕΙ!

Και του χρόνου!

Πατρινό Καρναβάλι: Ο θίασος VARATE «βάρεσε» με τα «ΜΥΔΙΑ» στις σκάλες της Πατρέως ΦΩΤΟ Πατρινό Καρναβάλι: Ο θίασος VARATE «βάρεσε» με τα «ΜΥΔΙΑ» στις σκάλες της Πατρέως ΦΩΤΟ Πατρινό Καρναβάλι: Ο θίασος VARATE «βάρεσε» με τα «ΜΥΔΙΑ» στις σκάλες της Πατρέως ΦΩΤΟ Πατρινό Καρναβάλι: Ο θίασος VARATE «βάρεσε» με τα «ΜΥΔΙΑ» στις σκάλες της Πατρέως ΦΩΤΟ Πατρινό Καρναβάλι: Ο θίασος VARATE «βάρεσε» με τα «ΜΥΔΙΑ» στις σκάλες της Πατρέως ΦΩΤΟ Πατρινό Καρναβάλι: Ο θίασος VARATE «βάρεσε» με τα «ΜΥΔΙΑ» στις σκάλες της Πατρέως ΦΩΤΟ Πατρινό Καρναβάλι: Ο θίασος VARATE «βάρεσε» με τα «ΜΥΔΙΑ» στις σκάλες της Πατρέως ΦΩΤΟ Πατρινό Καρναβάλι: Ο θίασος VARATE «βάρεσε» με τα «ΜΥΔΙΑ» στις σκάλες της Πατρέως ΦΩΤΟ Πατρινό Καρναβάλι: Ο θίασος VARATE «βάρεσε» με τα «ΜΥΔΙΑ» στις σκάλες της Πατρέως ΦΩΤΟ Πατρινό Καρναβάλι: Ο θίασος VARATE «βάρεσε» με τα «ΜΥΔΙΑ» στις σκάλες της Πατρέως ΦΩΤΟ Πατρινό Καρναβάλι: Ο θίασος VARATE «βάρεσε» με τα «ΜΥΔΙΑ» στις σκάλες της Πατρέως ΦΩΤΟ Πατρινό Καρναβάλι: Ο θίασος VARATE «βάρεσε» με τα «ΜΥΔΙΑ» στις σκάλες της Πατρέως ΦΩΤΟ Πατρινό Καρναβάλι: Ο θίασος VARATE «βάρεσε» με τα «ΜΥΔΙΑ» στις σκάλες της Πατρέως ΦΩΤΟ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:51 Αυτός είναι ο νέος προπονητής της Αχαϊκής
12:48 Πάτρα: Σύλληψη 17χρονου – Εντοπίστηκε με σουγιά σε αστυνομικό έλεγχο
12:45 Ένταση στο νοσοκομείο Νίκαιας με την επίσκεψη Γεωργιάδη – «Κινδύνευσε η σωματική μου ακεραιότητα», λέει ο υπουργός ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:45 Ο Μπιλς Γκέιτς ακύρωσε ομιλία στην Ινδία, δείτε για ποιο λόγο
12:41 ΕΦΚΑ: Πληρωμές σε 5 κατηγορίες συνταξιούχων, ποιους αφορά
12:41 Πάτρα: Σύλληψη άνδρα για εκκρεμή καταδικαστική απόφαση 18 μηνών
12:37 Πάτρα: Ο «Κύριος Αμιλκάρ» επιστρέφει στο Θέατρο Αγορά για τρεις παραστάσεις μετά τα sold out
12:34 Καβάλα: Νεκρός 46χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στην εθνική Αμφίπολης – Καβάλας
12:29 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Αυτή είναι η σειρά παρέλασης των πληρωμάτων – Πύλες εισόδου και ώρες
12:25 Τολό: Το δίδυμο “αδερφάκι” του Ναυπλίου
12:20 Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και άνεμοι έως το Σάββατο – Οι περιοχές που επηρεάζονται
12:18 Οι σημερινές μάχες Κυπέλλου Ελλάδας, ποιοι θα προκριθούν στον τελικό;
12:16 Πάτρα: «Αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας» στο Θέατρο Πάνθεον – Δύο παραστάσεις τον Μάρτιο
12:10 Σοκ στη Βρετανία: Συνελήφθη ο πρίγκιπας Άντριου – Έρευνα για διαρροή εγγράφων και σύνδεση με την υπόθεση Έπσταϊν
12:07 Καρναβαλικό party και facepainting στο Εμπορικό Πάρκο TOP PARKS Πάτρας
12:06 Η Άγκυρα αντιδρά για την συμφωνία της Ελλάδας για το φυσικό αέριο
12:00 Νυχτερινές περιπολίες ξανά στο Αίγιο: Πρώτη ενίσχυση μετά τα δημοσιεύματα της «Π» και τις πιέσεις συνδικαλιστών
11:56 Καταδίκη πατέρα Αντωνίου: Ποινή 9,5 ετών και εξαγορά άνω των 60.000 ευρώ – Βαρύτερη απόφαση στο Εφετείο
11:54 Πατρινό Καρναβάλι: Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη απόψε live στο Royal
11:50 Πατρινό Καρναβάλι: Μουσική δράση από το Επιμελητήριο Αχαΐας για τόνωση της αγοράς στο κέντρο της Πάτρας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ