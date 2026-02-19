Πατρινό Καρναβάλι: Ο θίασος VARATE «βάρεσε» με τα «ΜΥΔΙΑ» στις σκάλες της Πατρέως ΦΩΤΟ

Ήταν μια τραγοδία γερή και ονομαστή και είχε πολλούς λόγους να προσέλθει αθρόα το κοινό και να γεμίσει σε μεγάλο τμήμα τους τις σκάλες της Πατρέως, εκεί που ενώνονται η Άνω και η Κάτω Πόλη θέτοντας επί καρναβαλικού τάπητος όλα τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο ανεξαρτήτως τόπου διαμονής, είτε μένει Άνω είτε Κάτω.

Οι θεατές προσήλθαν με γνήσιο, αυθεντικό καρναβαλο-μουσικο-χορευτικό-θεατρικό ενδιαφέρον και υπεργόνιμες εσωτερικές αναζητήσεις να δουν «ΜΥΔΙΑ» λαχταριστά και να ζεσταθούν στο κρύο επί κλίμακος αλλά και όρθιοι και να χειροκροτήσουν θίασο ονομαστό και γνωστό στο πανελλήνιο της Πάτρας.

Ήταν τραγοδία που έγινε κομμοδία αφού η κόμμωση, η μεταμφίεση, οι ωραίες φωνές έκαναν τους συντελεστές αγνώριστους, ό,τι πρέπει για το Καρναβάλι. Ομαδική δουλειά με εξέχοντες πρωταγωνιστές, πολλούς και πληθωρικούς. Δράμα σπουδαίο, σε μια μετάφραση που ήταν άλλο πράγμα. Κείμενο Κατάλληλο, εμπεριείχε απρεπή εκφορά λόγου. Καταστάσεις τραγελαφικές και εξωσυζυγικές, βγαλμένες μέσα από την καρναβαλοζωή που άγγιξαν και συν-Εκκίνησαν. Χαρακτήρες και ερμηνείες αξέχαστες, με μπρίο και δυναμισμό αναφανδόν! Χορός επί του θεατρικού κήλου μοναδικός, Χορός διαρκής, καρναβαλικός.

Ήταν ώμος και τραγοδία που έγινε κωμωδία αφού οι θεατές γέλασαν με την ψυχή τους, τραγούδησαν στιχάκια τραγουδοποιού-στιχουργού ανείπ(ο)τα, σηκώθηκαν και αποθέωσαν με θερμές εκδηλώσεις θίασο VARATE σε μοναδικό FINALE.

Ήταν λίγο και ήθελαν κι άλλο.

Όλα εξελίχθηκαν τρισδιάστατα – ασπόνδηλα,

γνήσια, συν-αισθησια-κά,

χωρίς ζογκλερικά.

Και έγιναν:

Τσατσατσα…

Για τη θεατρική ιστορία συνοπτικά:

Ο θίασος VARATE βάρεσε με «ΜΥΔΙΑ»

Άσπρο – Μαύρο – Κλαφσίγελος 74 & ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας

Τετάρτη 18 μηνός ΓΑΜΗΛΙΟΝΟΣ, ώρα 8 κ 30 το ΔΕΙΛΙΝΟ

κλήμακες των καμαρών (Πατρέως) (αποκάτω μέρος)

Ήταν ΟΛΟΙ τους ΕΚΕΙ!

Και του χρόνου!

