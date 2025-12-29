Πατρινός ο νέος Αρχιδιάκονος της ΙΜ Δέρκων

Μία ακόμη σημαντική στιγμή για την εκκλησιαστική παροικία της Πάτρας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης σημειώθηκε προχθές, ανήμερα της μνήμης του Αγίου Στεφάνου του Πρωτομάρτυρα.

Ο λόγος για τη χειροθεσία του πατρινού Διακόνου Δανιήλ Ζαφείρη σε Αρχιδιάκονο της Ιεράς Μητροπόλεως Δέρκων. Πρόκειται για ένα ιδιαιτέρως σημαντικό εκκλησιαστικό γεγονός, καθώς το οφφίκιο του Αρχιδιακόνου απονέμεται ξανά στη Γεροντική Μητρόπολη Δέρκων έπειτα από εξήντα έτη. Ο τελευταίος που το έφερε, μάλιστα, ήταν ο αείμνηστος Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως Γερμανός.

Η χειροθεσία έγινε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό στο Γεσήλκιοϊ, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Γέροντος Δέρκων κ. Αποστόλου και συνιερουργούντων των π. Ανθίμου Ηλιάδη και π. Αντωνίου Καρατζίκου, ενώ τον Θείο Λόγο κήρυξε ο Διάκονος Οικουμένιος, Υπογραμματεύς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.

Ο Μητροπολίτης Απόστολος μίλησε με κολακευτικά λόγια για τον πατρινό Αρχιδιάκονο, λέγοντας χαρακτηριστικά τα εξής: «Ο πατήρ Δανιήλ διακρίνεται διά ζήλου και φιλοτιμίας, φέρων εκκλησιαστικόν φρόνημα, εργατικότητα και πνεύμα προσφοράς. Κατά την πενταετή διακονίαν αυτού, εστάθη αδιαλείπτως πλησίον της εμής ελαχιστότητος, συμβάλλων εις όλας τας δραστηριότητας και τας εργασίας της θεοσώστου Επαρχίας των Δέρκων. Διακονεί εις όλους τους ιερούς μας ναούς, εργάζεται εις τα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεώς μας καθημερινώς, ανασυνεκρότησε, μετά από πεντήκοντα έτη, το Κατηχητικόν έργον της Ιεράς Μητροπόλεως και διδάσκει εις τα παιδιά μας, ο αριθμός των οποίων συνεχώς αυξάνεται, την Ορθόδοξον πίστιν, τα ήθη, τα έθιμα και τας Παραδόσεις του Γένους. Παραδίδει μαθήματα ελληνικής γλώσσης, με ενδιαφέρον, αλλά και με αίσθημα ευθύνης εσπούδασε και συνεχίζει να σπουδάζει εις Πανεπιστήμια της Ελλάδος, της Ιταλίας και της Τουρκίας ανθρωπιστικάς επιστήμας και δη Θεολογίαν. Πολλάκις με έχει συνοδεύσει εις ιεραποδημίας και ταξίδια, εις το Αγιον Ορος, εις την Κύπρον, την Κρήτην, την Αμερικήν και εις άλλα μέρη του εξωτερικού». Και ο Σεβασμιώτατος κατέληξε ως εξής: «Πάντοτε πρόθυμος να διακονήσει και το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, εβοήθησεν εις την οργάνωσιν και διεξαγωγήν του Α΄ Συνεδρίου Ορθοδόξου Νεολαίας εν Τουρκία, προσφέρων πολυτίμους υπηρεσίας και, κατόπιν εντολής της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, συνόδευε νέους της Ομογενείας εις Φιλλανδίαν, δίδων μαρτυρίαν εκκλησιαστικής ευθύνης και ποιμαντικής μερίμνης».

«Αναμμένη η φλόγα της Ρωμιοσύνης»

Ο Αρχιδιάκονος Δανιήλ δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του από την τιμή που του έγινε. Μάλιστα, θέλησε να ευχαριστήσει τον Μητροπολίτη Δέρκων, αλλά και τα πρόσωπα που διαδέχθηκε. Οπως ανέφερε ο πατρινός κληρικός: «Υστερα από εξήντα χρόνια αναβιώνει ο θεσμός του Αρχιδιακόνου στην Ιερά Μητρόπολη Δέρκων, τον οποίο υπηρέτησε τελευταίος ο αείμνηστος Γερμανός Αθανασιάδης, μετέπειτα Επίσκοπος Αριανζού και Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως. Αξίζει, επίσης, να θυμηθούμε ότι το ίδιο οφφίκιο είχε λάβει και ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ιάκωβος, πνευματικό τέκνο του Μητροπολίτη Δέρκων Ιακώβου Παπαπαϊσίου, καθώς και ο π. Ιωάννης Γαλάνης, πατέρας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέργης Ευαγγέλου. Σήμερα, ένας ακόμη Μητροπολίτης συνεχίζει να γράφει ιστορία: ο Δέρκων Απόστολος. Ενας ακούραστος εργάτης του αμπελώνα του Κυρίου, ο οποίος, με τα λίγα μέσα της εποχής μας και με το μικρό ποίμνιο των τελευταίων χρόνων, αγωνίζεται να διατηρήσει αναμμένη τη φλόγα του καντηλιού της Ορθοδοξίας και της Ρωμιοσύνης».

Θυμίζουμε ότι η Πάτρα έχει και δύο εν ενεργεία Μητροπολίτες στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, τον Σηλυβρίας Μάξιμο και τον Σαράντα Εκκλησιών Ανδρέα, ενώ στο Φανάρι υπηρετεί και ο διάκονος Βοσπόριος Μαγκαφάς κι έπεται συνέχεια…

