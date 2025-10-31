Πατρών-Καλαβρύτων: Αίτημα και της Πάτρας η χάραξη και αναβάθμιση του δικτύου

Με το αίτημα των Δήμων Καλαβρύτων και Ερυμάνθου συντάχθηκε και επίσημα τις προηγούμενες ημέρες ο Δήμος Πατρέων σχετικά με την αναγκαιότητα χάραξης νέου οδικού δικτύου Πατρών–Καλαβρύτων μέσω Χαλανδρίτσας, καθώς και την επισκευή του υφιστάμενου Επαρχιακού Δικτύου.

Ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης εισηγήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο το θέμα και ψηφίστηκε ομόφωνα, μετά από μια σειρά πρωτοβουλιών των προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων των Δήμων Ερυμάνθου και Καλαβρύτων, οι οποίοι έχουν οργανώσει συσκέψεις και εκδηλώσεις για την ανάδειξη της αναγκαιότητας ενός ασφαλούς και σύγχρονου οδικού άξονα που θα ενώνει τρεις δήμους του Νομού Αχαΐας. Παράλληλα, έχει ήδη συσταθεί Συντονιστική Επιτροπή για τον συντονισμό των ενεργειών.

Οπως αναφέρθηκε στην εισήγηση, το σημερινό οδικό δίκτυο, συνολικού μήκους περίπου 73 χιλιομέτρων, παρουσιάζει μεγάλη επικινδυνότητα λόγω του ανάγλυφου του εδάφους, της υψομετρικής διαφοράς, των πολλών και επικίνδυνων στροφών και της στενότητας του δρόμου.

Ο δρόμος χρησιμοποιείται καθημερινά από εργαζόμενους, αγρότες, κτηνοτρόφους και μαθητές που μετακινούνται από τα χωριά τους προς την Πάτρα και τα Καλάβρυτα. «Αποτελεί ζωτικής σημασίας σύνδεση για την οικονομική, κοινωνική και εκπαιδευτική ζωή της περιοχής» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ο Δήμος Πατρέων ζητά να προχωρήσουν άμεσα οι απαραίτητες διαδικασίες για τη συντήρηση του υφιστάμενου οδικού δικτύου και την εκπόνηση μελετών νέας χάραξης που θα χρηματοδοτηθούν και θα υλοποιηθούν από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους κατοίκους.

Οπως σημειώνεται, ο νέος δρόμος δεν θα εξυπηρετεί μόνο την τοπική κυκλοφορία, αλλά θα αποτελέσει άξονα διευρυμένης διέλευσης, καλύπτοντας τις ανάγκες μετακίνησης μεταξύ Πατρών, Ερυμάνθου και Καλαβρύτων.

Η αναγκαιότητα των παραπάνω έχει ήδη εγκριθεί ομόφωνα από τα δημοτικά συμβούλια Καλαβρύτων και Ερυμάνθου εντός του 2025, σε συνέχεια της συζήτησης και του ψηφίσματος της Συντονιστικής Επιτροπής.

