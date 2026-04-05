Πειραιάς: Μάχη για τη ζωή δίνει 17χρονος μετά από παράσυρση από λεωφορείο

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Τζάνειο» ένας 17χρονος, ο οποίος παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο του Πειραιά. Ο νεαρός φέρει σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι και τον θώρακα, ενώ έχει ήδη υποβληθεί σε επείγουσα νευροχειρουργική επέμβαση και παραμένει διασωληνωμένος.

Σοκ, λεωφορείο παρέσυρε ανήλικο, που μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Τζάνειο

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:30 στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, στο ύψος του Δημοτικού Θεάτρου. Λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Νέα Σμύρνη παρέσυρε τον ανήλικο υπό συνθήκες που διερευνώνται από την Τροχαία. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των εργαζομένων του ΟΑΣΑ, Λεωνίδα Σκουλό, ο οδηγός του οχήματος υποστηρίζει πως ο 17χρονος βρέθηκε ξαφνικά στο οδόστρωμα, χωρίς να αφήσει περιθώρια ελιγμού. «Το παιδί πετάχτηκε απότομα στη δεξιά πλευρά του λεωφορείου. Ο οδηγός δεν πρόλαβε καν να αντιδράσει», ανέφερε ο κ. Σκουλός.Το όχημα φέρεται να κινείτο με χαμηλή ταχύτητα (περίπου 22 χλμ/ώρα), ωστόσο η μάζα του λεωφορείου κατέστησε τη σύγκρουση σφοδρή. Εξετάζεται το ενδεχόμενο ο έφηβος να κοιτούσε προς την αντίθετη πλευρά του δρόμου, μη αντιλαμβανόμενος τη ροή της λεωφορειολωρίδας.

Ο οδηγός συνελήφθη αρχικά από τις Αρχές, ενώ το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε ήταν αρνητικό. Η Τροχαία Πειραιά συγκεντρώνει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και λαμβάνει καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο 17χρονος έχασε την ισορροπία του ή αν επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο από σημείο όπου υπάρχουν προστατευτικά κιγκλιδώματα.

