Πεκίνο για Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος πλήττει τα συμφέροντα όλων των χωρών

Η Κίνα απηύθυνε νέα έκκληση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι η συνέχιση της σύγκρουσης πλήττει τα κοινά συμφέροντα όλων των χωρών και αυξάνει τους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Λιν Τζιάν δήλωσε ότι «η ισχύς δεν είναι η λύση στα προβλήματα» και πως μια ένοπλη σύγκρουση «θα εκθρέψει μόνο μίσος ξανά και ξανά». Παράλληλα, το Πεκίνο επανέλαβε ότι όλες οι πλευρές πρέπει να σταματήσουν τον πόλεμο και να διασφαλίσουν ότι οι ενεργειακές ροές από την περιοχή δεν θα παρεμποδιστούν.

Η κινεζική πλευρά συνδέει ανοιχτά τη σύγκρουση με τις επιπτώσεις σε ενέργεια, θαλάσσιες μεταφορές και εμπόριο, ενώ σύμφωνα με το Reuters η αβεβαιότητα απειλεί και κρίσιμες κινεζικές προτεραιότητες, όπως η πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος».

Το Πεκίνο εκτιμά ότι η κρίση έχει άνισες συνέπειες για την Κίνα: από τη μία της δίνει περιθώριο να εμφανιστεί ως πιο σταθερή διπλωματική δύναμη, από την άλλη όμως το αυξημένο ενεργειακό κόστος και η αναταραχή στις εμπορικές διαδρομές ενδέχεται να επιβαρύνουν τη βιομηχανία και τον πληθωρισμό.

Σύμφωνα επίσης με το Reuters, ο πόλεμος έχει επηρεάσει και το διπλωματικό πρόγραμμα ΗΠΑ–Κίνας, καθώς καθυστέρησε προγραμματισμένη συνάντηση του Σι Τζινπίνγκ με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



