Πελετίδης: «Αποτελεσματικοί δήμοι για ποιον; Για τους πολλούς ή για τα κέρδη των λίγων;»

Με αφορμή το συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) που θα πραγματοποιηθεί στις 6-8 Νοεμβρίου 2025, ο Δήμαρχος Πατρέων και επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στην Ένωση, Κώστας Πελετίδης, δημοσιοποίησε το πλαίσιο διεκδικήσεων της παράταξης, καταγγέλλοντας τη «συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής» και καλώντας τους αιρετούς να απαντήσουν στο ερώτημα:

«Αποτελεσματικοί δήμοι για ποιον; Για τις λαϊκές ανάγκες ή για τα κέρδη των λίγων;»

Ο κ. Πελετίδης κάνει λόγο για «πολιτική εξαπάτησης» που επιχειρείται μέσω «νέων φιέστων και μεταρρυθμίσεων», με στόχο –όπως αναφέρει– «να κρυφτεί πως τα πλεονάσματα του κρατικού προϋπολογισμού χτίζονται πάνω στη φτώχεια και την ανασφάλεια του λαού». Τονίζει ότι οι περισσότερες δημοτικές αρχές, μαζί με τις πλειοψηφίες σε ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ, έχουν «σοβαρό μερίδιο ευθύνης», καθώς «αποτελούν βολικούς συνομιλητές της εκάστοτε κυβέρνησης και χειροκροτητές όλων των αντιλαϊκών επιλογών».

Αιχμή η οικονομική ασφυξία των δήμων

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» επισημαίνει ότι η κρατική χρηματοδότηση των δήμων έχει μειωθεί κατά 60% από το 2009 και ότι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης λειτουργούν σε καθεστώς οικονομικής ασφυξίας. Ζητά την απόδοση όλων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) που προβλέπει η νομοθεσία, την επιστροφή των παρακρατηθέντων πόρων, αλλά και κατάργηση κάθε μορφής ανταποδοτικότητας που επιβαρύνει άμεσα τα λαϊκά στρώματα.

Μεταξύ των βασικών οικονομικών αιτημάτων περιλαμβάνονται επίσης:

Η έκτακτη χορήγηση τριών δόσεων ΣΑΤΑ για τις άμεσες ανάγκες των δήμων.

Η θεσμοθέτηση ειδικού ΚΑΠ για τη μισθοδοσία του προσωπικού.

Η κατάργηση του τέλους ταφής και η διαγραφή των ανεξόφλητων δανείων των ΟΤΑ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η απαλλαγή των δήμων από το ΦΠΑ και η καθιέρωση μηδενικού τιμολογίου ενέργειας για δημοτικές δομές και ΔΕΥΑ.

Μόνιμη εργασία και ασφάλεια για τους δημοτικούς υπαλλήλους

Στο κεφάλαιο των εργασιακών ζητημάτων, το πλαίσιο διεκδικήσεων τονίζει ότι «οι εργαζόμενοι στους δήμους δεν είναι αναλώσιμοι». Η Λαϊκή Συσπείρωση ζητά μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και συνταξιοδότηση στα 60 για τους άνδρες και στα 55 για τις γυναίκες, με πέντε χρόνια νωρίτερα για όσους εργάζονται σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Παράλληλα, καταγγέλλει «εργασιακή ομηρία, εντατικοποίηση και αυξανόμενα εργατικά ατυχήματα», επιρρίπτοντας ευθύνες στην έλλειψη προσωπικού και στη διεύρυνση των ιδιωτικοποιήσεων σε βασικές υπηρεσίες.

Τεχνικά έργα – υποδομές – περιβάλλον

Το πλαίσιο διεκδίκησης προβλέπει ολοκληρωμένο πρόγραμμα τεχνικών έργων με δημόσια χρηματοδότηση, χωρίς ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις, για τη συντήρηση σχολείων, δημοτικών κτιρίων και οδικών δικτύων, καθώς και για την ανέγερση νέων σχολικών μονάδων και υποδομών ειδικής αγωγής.

Ζητείται επίσης η πλήρης καταγραφή και νομιμοποίηση της δημόσιας περιουσίας και η αξιοποίηση κάθε ελεύθερου χώρου «ως κοινόχρηστου, χωρίς ανταποδοτικότητα».

Για τη διαχείριση απορριμμάτων, η «Λαϊκή Συσπείρωση» ζητά την απόσυρση του σχεδίου για τις έξι μονάδες καύσης, την ουσιαστική ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή και την περιβαλλοντική αποκατάσταση της Φυλής.

Ακόμα, αντιτίθεται στη συγχώνευση των ΔΕΥΑ και ζητά φτηνό, ελεγμένο και ποιοτικό νερό ως κοινωνικό αγαθό, με κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής και της επιχειρηματικής λειτουργίας στο νερό.

Κοινωνική πολιτική και στήριξη του λαού

Η παράταξη του Κώστα Πελετίδη προτείνει ολοκληρωμένο πλαίσιο κοινωνικής προστασίας, με:

Μόνιμη χρηματοδότηση όλων των κοινωνικών δομών από τον κρατικό προϋπολογισμό,

Πρόγραμμα διατροφής σε όλα τα σχολεία,

Ενίσχυση των δομών για φτώχεια, βία, τοξικοεξάρτηση και ΑμεΑ,

Πρόγραμμα λαϊκής κατοικίας για νέους και εργαζόμενους.

Ολοκληρώνοντας, η «Λαϊκή Συσπείρωση» τονίζει ότι η ελπίδα βρίσκεται «στη συμπαράταξη με το οργανωμένο λαϊκό κίνημα, στον δρόμο του αγώνα και της διεκδίκησης, μέχρι τα όνειρα να πάρουν εκδίκηση».

Αναλυτικά όσα θα εισηγηθεί ο Κώστας Πελετίδης στην ΚΕΔΕ:

Ο Δήμαρχος Πατρέων και Επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης στην ΚΕΔΕ, Κώστας Πελετίδης, σας κοινοποιεί το ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ» με αφορμή το συνέδριο της ΚΕΔΕ (6-8/11/2025)

Δύο χρόνια μετά τις τελευταίες τοπικές εκλογές οξύνεται η πολιτική εξαπάτησης για τον ρόλο των δήμων με νέες φιέστες και μεταρρυθμίσεις. Επιδιώκεται με αυτό τον τρόπο να κρυφτεί ότι τα αιματοβαμμένα πλεονάσματα και του φετινού κρατικού προϋπολογισμού χτίστηκαν πάνω στη φτώχεια, την φορολεηλασία και την ανασφάλεια του λαού μας για να δοθούν στους έχοντες και κατέχοντες και όχι για τις λαϊκές ανάγκες.

Αυτό το μοντέλο ανάπτυξης που ανάγει σε εθνικό στόχο το κέρδος των λίγων και έχει τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, μας είναι γνωστό και καμία δημοτική αρχή δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν ήξερε.

Αντίθετα οι πλειοψηφίες σε ΚΕΔΕ – ΕΝΠΕ έχουν σοβαρό μερίδιο ευθύνης γιατί είναι οι βολικοί συνομιλητές της εκάστοτε κυβέρνησης, χειροκροτητές όλων των αντιλαϊκών επιλογών, γιατί είναι οι κήρυκες μιας «αυτοδιοίκησης» που επιδιώκει να λειτουργήσει ως το αμορτισέρ που θα απορροφάει τους κραδασμούς της λαϊκής κατακραυγής. Το κοινό ψήφισμα του συνεδρίου της ΚΕΔΕ το 2024 που στηρίχτηκε από τις δυνάμεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε το πράσινο φως στην κλιμάκωση της αντιλαϊκής πολιτικής. Οι επί μέρους διαφωνίες δεν έχουν να κάνουν με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του λαού, αλλά με το ποιός θα γίνει «χαλίφης» στη θέση του «χαλίφη».

Το αφήγημα της αποκέντρωσης, των «ισχυρών», «αποτελεσματικών» και «υπεύθυνων» δήμων ξεθώριασε και δεν μπορεί να κρύψει την πραγματικότητα ότι η πορεία των μεγάλων αναδιαρθρώσεων έφερε δήμους που δεν κοστίζουν στο κεντρικό κράτος με εργαζόμενους κακοπληρωμένους, εκτεθειμένους σε ατυχήματα-δυστυχήματα και εργασιακή ομηρία, την ένταση της τοπικής φορολογίας για τα λαϊκά στρώματα, δημόσιες δομές και υπηρεσίες που παραδίδονται λάφυρο στους ιδιώτες, υποδομές που δεν συντηρούνται και καταρρέουν.

Η «κοσμογονία» της «πράσινης ανάπτυξης» έφερε πράσινους φόρους και υγειονομικά εγκλήματα σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων, σκανδαλώδεις «διευκολύνσεις» για τους μεγάλους ομίλους που κάνουν μπίζνες με την ενέργεια, το περιβάλλον, τα απορρίμματα και τους φυσικούς πόρους.

Το «θαύμα» της τουριστικής ανάπτυξης έφερε εργαζόμενους λάστιχο, εμπορευματοποίηση ελεύθερων χώρων και εκτίναξε το κόστος της λαϊκής στέγης.

Στην ίδια γραμμή, το επόμενο διάστημα θα κληθούμε να βάλουμε πλάτη για την πολεμική οικονομία της ΕΕ που θα εμπλέξει το λαό και τη νεολαία μας σε επικίνδυνους σχεδιασμούς και θα στερήσει ακόμα περισσότερους κρίσιμους πόρους από τις καθημερινές ανάγκες του.

Μπαίνει πιο επιτακτικά το κύριο ερώτημα που πρέπει να απαντήσει σήμερα κάθε δήμαρχος και κάθε δημοτικός σύμβουλος:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ; Για τους πολλούς και τις σύγχρονες ανάγκες τους ή για τους λίγους και τη δίψα τους για κέρδη;

Οι περιγραφές περισσεύουν, τα παζάρια για τα ψίχουλα δεν απαντούν στα μεγάλα διλήμματα. Οι εκλεγμένοι με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» δεν βάζουμε πλάτη σε αυτή την πολιτική, σε αυτόν τον δρόμο ανάπτυξης. Σήμερα η τεχνολογία και η επιστήμη μας δίνουν τις δυνατότητες για να καλυφθούν όλες οι σύγχρονες ανάγκες. Απευθυνόμαστε στον λαό μας και διεκδικούμε στηριγμένοι στη δύναμη του οργανωμένου εργατικού-λαϊκού κινήματος, κόντρα σε πειθαρχικές διώξεις.

Επενδύοντας σε αυτόν τον ελπιδοφόρο δρόμο καταθέτουμε και στο φετινό Συνέδριο της ΚΕΔΕ ολοκληρωμένο πλαίσιο διεκδικήσεων από την κυβέρνηση.

Για την οικονομική ασφυξία των δήμων δεν φταίει το «κακό το ριζικό μας». Ο λαός μας έχει πληρώσει το 95% των φόρων, την ίδια στιγμή που δισεκατομμύρια ευρώ χαρίζονται στο μεγάλο κεφάλαιο. Η κρατική χρηματοδότηση στους δήμους έχει μειωθεί κατά 60% σε σχέση με το 2009 και δεν καταβάλλονται ούτε οι θεσμοθετημένοι πόροι. Είναι πια άμεσα αναγκαίο να καταργηθεί κάθε ανταποδοτικότητα στους δήμους.

Απαιτούμε:

Να αποδοθούν στους δήμους το σύνολο των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που έχουν θεσμοθετηθεί με τον ν.3852/2010 και να επιστραφούν οι παρακρατηθέντες πόροι και τέλη, να καταργηθεί το μνημονιακό πλαφόν στην χρηματοδότηση των ΟΤΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Έκτακτα να δοθούν τρεις δόσεις ΣΑΤΑ για τις άμεσες ανάγκες των δήμων.

Να θεσμοθετηθεί ειδική ΚΑΠ για την κάλυψη της μισθοδοσίας στο ύψος των πραγματικών αναγκών των δήμων για στελέχωση με προσωπικό.

Κατάργηση του τέλους ταφής που έχει επιβαρύνει υπέρογκα τους προϋπολογισμούς των δήμων.

Να θεσμοθετηθεί μηδενικό τιμολόγιο από τους παρόχους ενέργειας για τους δήμους, τα νομικά πρόσωπα κοινωφελούς χαρακτήρα και τις Δημοτικές Εταιρείες Ύδρευσης. Να απαλλαγούν οι δήμοι από το ΦΠΑ για τις συναλλαγές τους.

Διαγραφή του ανεξόφλητου υπολοίπου των δανείων των ΟΤΑ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κατόπιν σχετικής νομοθετικής ρύθμισης.

Ουσιαστική αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την πολιτική προστασία, φορολογώντας το μεγάλο κεφάλαιο.

Να δοθεί έκτακτη γενναία χρηματοδότηση για την αποκατάσταση της δημοτικής οδοποϊίας που έχει μετατραπεί σε βομβαρδισμένο τοπίο από τη διέλευση των δικτύων των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Η προνομιακή νομοθεσία έχει προκαλέσει άκρως επικίνδυνες συνθήκες για πεζούς και οχήματα.

Κρατική χρηματοδότηση για τους φορείς και τα σωματεία που οργανώνουν αναγκαίες δραστηριότητες στον Πολιτισμό και τον μαζικό αθλητισμό.

Έκτακτη χρηματοδότηση των τοπικών δομών για την προστασία των αδέσποτων ζώων και δημιουργία δημόσιου δωρεάν δικτύου περίθαλψης, φροντίδας και εκπαίδευσης, με περιφερειακά και δημοτικά κτηνιατρεία και κλινικές.

Οι εργαζόμενοι στους δήμους δεν είναι αναλώσιμοι. Οι δήμοι αποτελούν πλέον ένα μωσαϊκό εργασιακών σχέσεων, με εργαζόμενους εξαντλημένους από την εντατικοποίηση και την παράταση του εργάσιμου βίου. Επικρατούν συνθήκες εργασιακής ομηρίας και ανασφάλεια, αυξημένα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα. Η έλλειψη μόνιμου προσωπικού ανοίγει το δρόμο για την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών και τις συμβάσεις με εταιρείες που πληρώνουμε πανάκριβα για στοιχειώδεις παροχές.

Απαιτούμε:

Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες των δήμων, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων.

Σύνταξη στα 60 για τους άνδρες και στα 55 για τις γυναίκες, με 5 χρόνια νωρίτερα για τα βαρέα και ανθυγιεινά. Λέμε όχι στο απαίσχυντο ιδεολόγημα περί αύξησης του προσδόκιμου επιβίωσης.

Κατάργηση της διάταξης του ν. Βορίδη και ανάκληση όλων των διώξεων.

Όχι στην εκχώρηση των αρμοδιοτήτων της πολεοδομίας στο Κτηματολόγιο. Λειτουργία των ΥΔΟΜ με ευθύνη του κεντρικού κράτους. Η διαχείριση των υποθέσεων και οι διαδικασίες να γίνονται λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της κάθε περιοχής. Άμεσα, νέες και επαρκείς σε αριθμό προσλήψεις μηχανικών ΠΕ και ΤΕ, όλων των ειδικοτήτων καθώς και του λοιπού αναγκαίου προσωπικού όλων των εμπλεκομένων κλάδων, με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας.

Το τεχνικό πρόγραμμα κάθε δήμου απαιτείται να υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες. Δημοτικές υποδομές, σχολικά κτίρια και κτίρια που στεγάζουν βρεφονηπιακούς σταθμούς χρόνια τώρα δε συντηρούνται με βάση τις ανάγκες με αποτέλεσμα να προκαλούνται φθορές και ατυχήματα. Σε μια σεισμογενή περιοχή όπως η χώρα μας δεν έχουν γίνει ουσιαστικοί δευτεροβάθμιοι και τριτοβάθμιοι έλεγχοι και παρεμβάσεις θωράκισης.

Απαιτούμε:

Ουσιαστικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα τεχνικών έργων με χρηματοδότηση από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους, χωρίς ΣΔΙΤ και συμβάσεις παραχώρησης, για να συντηρηθούν υποδομές (δημοτικά και σχολικά κτίρια, οδικό δίκτυο κ.ά.), για να φτιαχτούν νέα σχολικά κτίρια και υποδομές προσχολικής και ειδικής αγωγής που θα είναι φιλικά σε ΑμΕΑ, υποδομές αθλητισμού και πολιτισμού με βάση τις σύγχρονες τεχνολογικές και επιστημονικές δυνατότητες.

Άμεση νομοθέτηση για την νομιμοποίηση/τακτοποίηση και κτηματογράφηση όλης της δημόσιας περιουσίας χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Αξιοποίηση κάθε ελεύθερου χώρου ως κοινόχρηστου για πράσινο και λαϊκές υποδομές, χωρίς ανταποδοτικότητα .

Η διαχείριση των απορριμμάτων και του περιβάλλοντος συνολικά δεν είναι λάφυρο για τους ιδιώτες. Οι δήμοι νομιμοποίησαν τη μπίζνα της «πράσινης ανάπτυξης», τις «αμαρτωλές» αγορές των «σπιτιών ανακύκλωσης», στήριξαν Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια τα οποία αντανακλούν το σχεδιασμού του κεφαλαίου στο χώρο, άνοιξαν τις πύλες για την ιδιωτικοποίηση ελεύθερων χώρων και δασικών οικοσυστημάτων. Τώρα καλούνται να βάλουν πλάτη για τη δημιουργία μονάδων καρκινογόνας καύσης.

Απαιτούμε:

Απόσυρση του κυβερνητικού σχεδίου για τις 6 μονάδες καρκινογόνας καύσης απορριμμάτων, των Περιφερειακών και Εθνικού Σχεδιασμού για τα Απορρίμματα. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, ιεραρχούμε ένα μείγμα μεθόδων και τεχνικών στην επεξεργασία των απορριμμάτων με επίκεντρο την ουσιαστική ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων και με δραστικό περιορισμό της υγειονομικής ταφής. Να αποσυρθούν τα ισχύοντα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) και τα νέα να εκπονηθούν με βάση τους άξονες του παραπάνω πλαισίου.

Να κλείσει το αίσχος του ΧΥΤΑ Φυλής, να αποκατασταθεί περιβαλλοντικά η περιοχή, να ενισχυθεί η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και να δοθεί στη δημοσιότητα η επιδημιολογική μελέτη που έχει πραγματοποιηθεί. Να μην έχουμε άλλα τέτοια εγκλήματα σε όλη τη χώρα. Διαχείριση των απορριμμάτων με γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες, με σεβασμό στο περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, τους φυσικούς πόρους και όχι με κριτήριο την επιχειρηματική κερδοφορία.

Να μην συγχωνευθούν οι ΔΕΥΑ και να δοθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αύξηση του ενεργειακού κόστους. Να καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής και να ενταχθούν οι Δ.Ε.Υ.Α. στους δικαιούχους μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ. Κατάργηση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εδραιώνει την επιχειρηματική λειτουργία στο νερό. Φτηνό, ελεγμένο, ποιοτικό νερό για τον λαό.

Δημόσια, δωρεάν και αξιόπιστα μέσα μαζικής μετακίνησης που θα συμβάλλουν στον περιορισμό χρήσης ιδιωτικών οχημάτων που επιβαρύνουν το κυκλοφοριακό χάος. Ανάπτυξη ολοκληρωμένων συγκοινωνιακών μελετών.

Να εκπονηθεί ολοκληρωμένος, ουσιαστικός, επιστημονικός σχεδιασμός συνδυαστικής αποτίμησης για το σύνολο των κινδύνων, φυσικών και τεχνολογικών, με κριτήριο την προστασία του λαού και του περιβάλλοντος, με ευθύνη και χρηματοδότηση του κράτους.

Τα οξυμένα κοινωνικά προβλήματα θα εντείνονται σε ένα σύστημα που σαπίζει. Ο στόχος της «κοινωνικής συνοχής» σημαίνει ζωή με επιδόματα, ανακύκλωση της ανεργίας, απαιτεί τη σιωπή της νεολαίας και του λαού μας, δεν θέλει και δεν μπορεί να χτυπήσει τις αιτίες που γεννούν τα προβλήματα που ταλανίζουν τη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία. Πρέπει τώρα να ενισχυθούν οι κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων που λειτουργούν με λιγοστό προσωπικό, στη λογική της διαχείρισης των συνεπειών και της αύξησης της καταστολής. Δεν είναι τυχαία αναβαθμισμένος ο ρόλος της δημοτικής αστυνομίας και η διεύρυνση της ηλεκτρονικής παρακολούθησης.

Διεκδικούμε:

Πλήρη κάλυψη της χρηματοδότησης όλων των κοινωνικών δομών από τον κρατικό προϋπολογισμό μετά την λήξη των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και μονιμοποίηση των εργαζόμενων σε αυτές.

Οργάνωση παροχής ολοκληρωμένου διατροφικού προγράμματος σε όλα τα σχολεία με την αξιοποίηση των υποδομών σε κυλικεία και πρόσληψη ειδικού προσωπικού με ευθύνη του υπουργείου παιδείας.

Ενίσχυση με προσωπικό των κοινωνικών δομών για τη φτώχεια, την τοξικοεξάρτηση, την ενδοοικογενειακή βία, τη στήριξη των εφήβων, των ΑμεΑ και της γ ηλικίας στο πλαίσιο ενός ενιαίου ολοκληρωμένου συστήματος του δημόσιου συστήματος υγείας και πρόνοιας, το οποίο θα μελετά και θα σχεδιάζει την πρόληψη και την κάλυψη έγκαιρα των πραγματικών αναγκών σε όλη τη επικράτεια και υπό την αιγίδα του οποίου θα λειτουργούν όλες οι τοπικές δομές.

Πρόγραμμα λαϊκής, ασφαλούς, σύγχρονης κατοικίας για τα νέα ζευγάρια. Εξασφάλιση δωρεάν στέγης για κάθε νέο δημοτικό υπάλληλο, εκπαιδευτικό και υγειονομικό που υπηρετεί μακριά από τον τόπο καταγωγής του με προτεραιότητα την ηπειρωτική και νησιωτική χώρα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα απαλλοτριώσεων και για την εξασφάλιση νέων εργατικών κατοικιών.

Η ελπίδα βρίσκεται στη συμπαράταξη με το οργανωμένο κίνημα, στο δρόμο του αγώνα και της διεκδίκησης για όλα αυτά που μας αξίζουν και μας στερούν, μέχρι τα όνειρα να πάρουν εκδίκηση.

