Πελετίδης για τρένο: Προανήγγειλε νέα διαμάχη με την κυβέρνηση

Ο Κώστας Πελετίδης προανήγγειλε χθες εξελίξεις και -κυρίως- οργανωμένες αντιδράσεις σε ό,τι αφορά τη μεγάλη εκκρεμότητα με το τρένο της Πάτρας.

Οταν πήρε τον λόγο στο «καλωσόρισμά» του στο χθεσινό πρώτο δημοτικό συμβούλιο του 2026, ο δήμαρχος της Πάτρας έκανε λόγο για μια «ολική ανατροπή εκ μέρους της κυβέρνησης σε ό,τι είχαν υποσχεθεί αρχικά στην πόλη μας για το τρένο» και αποκάλυψε ότι, στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο, η δημοτική αρχή θα παρουσιάσει ένα πλήρες σχέδιο για τη σιδηροδρομική σύνδεση της πόλης μας με τους γειτονικούς νομούς και την πρωτεύουσα.

Οπως σχολίασε, μάλιστα, αναμένεται «μια σειρά κινητοποιήσεων και ενεργειών προκειμένου η κυβέρνηση να υποχρεωθεί να ακολουθήσει τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου της Πάτρας». Θυμίζουμε ότι κατά την πρόσφατη κάθοδο του αναπληρωτή υπουργού Κώστα Κυρανάκη στην Πάτρα, διατυπώθηκε το νέο πλάνο της κυβέρνησης για την έλευση του τρένου στην Πάτρα (εκκρεμεί και το αίτημα χρηματοδότησης στην Ευρώπη για υπογειοποίηση της γραμμής μεταξύ Αγίου Διονυσίου και Αγίου Ανδρέα), ένα πλάνο με το οποίο διαφωνεί κατηγορηματικά, όπως αποδεικνύεται, η δημοτική αρχή.

«Θα δούμε και τους επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης τι έχουν να πουν για όλα αυτά…» σχολίασε με νόημα χθες ο Κώστας Πελετίδης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



