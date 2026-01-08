Πελετίδης για τρένο: Προανήγγειλε νέα διαμάχη με την κυβέρνηση

Ο δήμαρχος της Πάτρας έκανε λόγο για μια «ολική ανατροπή εκ μέρους της κυβέρνησης σε ό,τι είχαν υποσχεθεί αρχικά στην πόλη μας για το τρένο»

Πελετίδης για τρένο: Προανήγγειλε νέα διαμάχη με την κυβέρνηση
08 Ιαν. 2026 14:00
Pelop News

Ο Κώστας Πελετίδης προανήγγειλε χθες εξελίξεις και -κυρίως- οργανωμένες αντιδράσεις σε ό,τι αφορά τη μεγάλη εκκρεμότητα με το τρένο της Πάτρας.

Οταν πήρε τον λόγο στο «καλωσόρισμά» του στο χθεσινό πρώτο δημοτικό συμβούλιο του 2026, ο δήμαρχος της Πάτρας έκανε λόγο για μια «ολική ανατροπή εκ μέρους της κυβέρνησης σε ό,τι είχαν υποσχεθεί αρχικά στην πόλη μας για το τρένο» και αποκάλυψε ότι, στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο, η δημοτική αρχή θα παρουσιάσει ένα πλήρες σχέδιο για τη σιδηροδρομική σύνδεση της πόλης μας με τους γειτονικούς νομούς και την πρωτεύουσα.

Οπως σχολίασε, μάλιστα, αναμένεται «μια σειρά κινητοποιήσεων και ενεργειών προκειμένου η κυβέρνηση να υποχρεωθεί να ακολουθήσει τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου της Πάτρας». Θυμίζουμε ότι κατά την πρόσφατη κάθοδο του αναπληρωτή υπουργού Κώστα Κυρανάκη στην Πάτρα, διατυπώθηκε το νέο πλάνο της κυβέρνησης για την έλευση του τρένου στην Πάτρα (εκκρεμεί και το αίτημα χρηματοδότησης στην Ευρώπη για υπογειοποίηση της γραμμής μεταξύ Αγίου Διονυσίου και Αγίου Ανδρέα), ένα πλάνο με το οποίο διαφωνεί κατηγορηματικά, όπως αποδεικνύεται, η δημοτική αρχή.

«Θα δούμε και τους επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης τι έχουν να πουν για όλα αυτά…» σχολίασε με νόημα χθες ο Κώστας Πελετίδης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:18 Προσοχή στους τραυματισμούς: Πώς να επιστρέψετε με ασφάλεια στη γυμναστική μετά τις γιορτές
16:10 Σέρρες: Χτυπήματα, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη οργάνων δείχνει η ιατροδικαστική για τον θάνατο του 17χρονου
16:02 Αιγιάλεια: Σε ρόλο υπερδημάρχου ο Τάκης Ανδριόπουλος – Αναλαμβάνει τα χαρτοφυλάκια των αντιδημάρχων που αποχώρησαν
15:54 Σοκ στο Δημαρχείο Αγρινίου: Άνδρας επιτέθηκε στον Δήμαρχο και δάγκωσε υπάλληλο
15:46 Πάτρα – Θάνατος 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη: Πώς κατεγράφη το φονικό από 16 κάμερες
15:38 Έφη Θώδη: Όταν ήμουν μικρή, για να χορτάσουμε τρώγαμε ψωμί
15:30 Κωνσταντινούπολη: Καταιγίδα θύμισε τυφώνα και δεν επέτρεψε σε αεροπλάνο να προσγειωθεί στο Σαμπιχά Γκιοκτσέν ΒΙΝΤΕΟ
15:22 Δένδιας: Ο εναγκαλισμός της Ελλάδας με το Διεθνές Δίκαιο είναι συστατικό της εξωτερικής πολιτικής
15:14 Κρήτη: Πήραν προθεσμία οι γονείς που κατηγορούνται ότι βίαζαν και κακοποιούσαν τα δύο παιδιά τους
15:06 Ζαχαράκη: Περιμένουμε πάνω από πέντε αιτήσεις για αδειοδότηση Μη Κρατικών Πανεπιστημίων
14:58 Υπολειπόμενες εργασίες έως τον Φεβρουάριο στον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου – Τι απάντησε ο Δήμας
14:50 Ιταλία: Πολύ κοντά στο ανώτατο επίπεδο διάδοσής της η εποχική γρίπη – Σε ποιες περιοχές υπάρχει πρόβλημα
14:42 Φάρμακα αδυνατίσματος: Τα κιλά επιστρέφουν σε λιγότερο από 2 χρόνια μετά τη διακοπή
14:31 Κρήτη – Μεσαρά Ηρακλείου: Σύλληψη γονιών μετά από καταγγελίες για βιασμούς παιδιών
14:16 Πάτρα: Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα από την πτώση δέντρου στα Ψηλαλώνια ΦΩΤΟ
14:16 Μιχαηλίδου: Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη στεγαστική κρίση και τα νέα κοινωνικά προγράμματα
14:16 Πάτρα: ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟ από την φονική επίθεση με θύμα 30χρονο
14:08 Προσυνεδριακός Διάλογος ΠΑΣΟΚ στον Δήμο Καλαβρύτων το Σάββατο 10 Ιανουαρίου
14:00 Πελετίδης για τρένο: Προανήγγειλε νέα διαμάχη με την κυβέρνηση
13:48 Επιπρόσθετη παροχή 350€ από τη Lidl Ελλάς για κάθε μέλος της ομάδας της
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ