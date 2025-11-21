Πελετίδης προς Υπουργείο Υποδομών: Άμεση λύση για τον κόμβο Κ3 Συχαινών και την επικίνδυνη οδό Μειλίχου

Την άμεση προκήρυξη του έργου κατασκευής του κόμβου Κ3 Συχαινών για τη σύνδεση της μεγάλης με τη μικρή Περιμετρική της Πάτρας και την άμεση διαμόρφωση και αποκατάσταση του τμήματος της οδού Μειλίχου από την οδό Πανεπιστημίου έως την Κοιλαδογέφυρα, Συχαινών που ανήκει στο Τριτεύον Εθνικό Δίκτυο και εξυπηρετεί πολλές και κρίσιμες λειτουργίες της πόλης, ζητά ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης με επιστολή του προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα.

Στην επιστολή του ο Δήμαρχος σημειώνει:

«Έχουν συμπληρωθεί δεκαπέντε χρόνια από την υπ’ αριθ. 9224/2010 απόφαση της ΓΓΔΕ του Υπ. Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για την εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Κ3 Συχαινών στην περιοχή της κοιλαδογέφυρας Γ9 που θα συνδέει τη μεγάλη Περιμετρική της Πάτρας με την μικρή Περιμετρική και στη συνέχεια με το κέντρο της πόλης και το λιμάνι χωρίς τη χρήση των ήδη κορεσμένων αρτηριών.

Το 2019 με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών το συγκεκριμένο τμήμα της οδού Μειλίχου εντάχθηκε στο Τριτεύον Εθνικό Δίκτυο της χώρας (ΦΕΚ 701/29-11-2019) αλλά εξακολουθεί να παρουσιάζει εικόνα πλήρους εγκατάλειψης με απουσία στοιχειώδους συντήρησης του οδοστρώματος, ανύπαρκτα πεζοδρόμια, επικίνδυνα και απροστάτευτα πρανή του ποταμού Μειλίχου με αποτέλεσμα να εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο για την οδική ασφάλεια των διερχομένων. Στο συγκεκριμένο τμήμα τη οδού έχουν χάσει τη ζωή τους τρεις πολίτες από τροχαία δυστυχήματα.

Να σημειωθεί ότι η οδός Μειλίχου αποτελεί βασικό οδικό άξονα καθώς εξυπηρετεί τη σύνδεση με:

Το Παναχαϊκό όρος και τρεις ημιορεινές κατοικημένες περιοχές του Δήμου Πατρέων (Συχαινά, Βούντενη, Μπάλα)

Τον σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο του Μυκηναϊκού Νεκροταφείου της Βούντενης που συγκεντρώνει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες. Το 2004 επισκέφθηκαν τον χώρο 6.000 άτομα.

Τον χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων του Δήμου Πατρέων. Ως εκ τούτου εξυπηρετεί την καθημερινή διέλευση του συνόλου των απορριμματοφόρων και των οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου Πατρέων.

Το ιδιωτικό Θεραπευτήριο – Γενική Κλινική Πατρών «Ολύμπιον»

Τις αθλητικές εγκαταστάσεις «Κώστας Δαβουρλής», στις οποίες προπονούνται καθημερινά εκατοντάδες παιδιά και νέοι αθλητές.

Δύο Ιερές Μονές του Αγ. Νικολάου Μπάλλα και της Ζωοδόχου Πηγής που συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό προσκυνητών από ολόκληρη τη Δυτ. Ελλάδα.

Τέλος επί της οδού Μειλίχου, διασώζεται Ρωμαϊκή γέφυρα που δυστυχώς εξαιτίας της κατάστασης της οδού, είναι απροσπέλαστη

Η κατάσταση που επικρατεί στην οδό Μειλίχου, εγκυμονεί κινδύνους τροχαίων ατυχημάτων και απαξιώνει έναν σημαντικό οδικό άξονα που εξυπηρετεί πολλές και κρίσιμες λειτουργίες της πόλη.

