Πέντε πανάλαφρες τροφές γεμάτες υγεία, αλλά που σε χορταίνουν μόνο για...μισή ώρα!

Υπάρχουν μερικές τροφές που θεωρούνται υγιεινές ή ελαφριές, αλλά εάν τις φας μόνες τους, αφενός θα προκαλέσουν απότομες αυξομειώσεις στο σάκχαρο, αφετέρου θα σου ανοίξουν περαιτέρω την όρεξη και θα νιώθεις πείνα διαρκώς!

1. Σκέτα λαχανικά (χωρίς συνοδεία).

Μια σκέτη πράσινη σαλάτα χωρίς καθόλου λιπαρά ή πρωτεΐνη.

Τα λαχανικά αποτελούνται κυρίως από νερό και φυτικές ίνες. Οι τελευταίες λειτουργούν ως το «φρένο» της πέψης, καθυστερώντας το άδειασμα του στομάχου.

Παρόλο που οι φυτικές ίνες βοηθούν με τον κορεσμό, δεν μπορούν να λειτουργούν από μόνες τους. Αν δεν υπάρχει μια πηγή πρωτεΐνης (όπως αυγό ή τόνος) για να ρυθμίσει τις ορμόνες της πείνας, οι ίνες από μόνες τους δεν αρκούν.

Οι διατροφολόγοι αγαπάνε τα λαχανικά, αλλά προτείνουν να τα τρως σε συνδυασμό με κάτι άλλο.

2. Λευκό ψωμί και αρτοσκευάσματα

Το κλασικό λευκό ψωμί και τα κάθε είδους αρτοσκευάσματα έχουν υψηλό γλυκαιμικό δείκτη.

Επειδή τους λείπουν οι φυτικές ίνες του φλοιού του σιταριού, ο οργανισμός τα μεταβολίζει αστραπιαία σε ζάχαρη. Αυτό προκαλεί μια απότομη κορύφωση της ινσουλίνης, η οποία ακολουθείται από μια εξίσου απότομη πτώση.

Όταν το σάκχαρο πέφτει χαμηλά, ο εγκέφαλος στέλνει σήμα ότι χρειάζεσαι επειγόντως κι άλλη ενέργεια (δηλαδή πεινάς ξανά).

3. Γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά και γεύσεις

Τα γιαούρτια με 0% λιπαρά που έχουν γεύσεις φρούτων είναι συχνά γεμάτα με πρόσθετα σάκχαρα ή γλυκαντικά για να αναπληρωθεί η γεύση που χάνεται από το λίπος.

Όμως, το λίπος είναι αυτό που επιβραδύνει την απορρόφηση των σακχάρων. Χωρίς αυτό, η ζάχαρη περνάει γρήγορα στο αίμα.

Επιπλέον, επειδή το γιαούρτι είναι ρευστή τροφή, δεν απαιτεί μάσηση, είναι διαδικασία που δεν βοηθά τον εγκέφαλο να καταλάβει ότι τρέφεται.

4. Χυμοί φρούτων (ακόμα και οι φυσικοί)

Όταν στύβεις ένα φρούτο, κρατάς τη ζάχαρη (φρουκτόζη) και το νερό, αλλά πετάς τις φυτικές ίνες. Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι φυτικές ίνες φρενάρουν την άμεση απορρόφηση της ζάχαρης από τον οργανισμό.

Το σώμα δεν προλαβαίνει να νιώσει κορεσμό και η απότομη αυξομείωση του σακχάρου σε κάνει να αναζητάς κάτι αλμυρό ή λιπαρό λίγο μετά.

5. Τεχνητά γλυκαντικά

Πολλά diet αναψυκτικά ή σνακ χωρίς ζάχαρη χρησιμοποιούν γλυκαντικά που ξεγελούν τη γλώσσα, αλλά όχι τον εγκέφαλο.

Όταν τρώμε κάτι γλυκών, ο εγκέφαλος περιμένει μια δόση θερμίδων (ενέργειας). Όταν αυτές οι θερμίδες δεν έρχονται ποτέ, το σώμα παραμένει σε κατάσταση αναμονής και ζητάει το πραγματικό φαγητό που του υποσχέθηκε η γλυκιά γεύση, αυξάνοντας τις λιγούρες μέσα στη μέρα.

