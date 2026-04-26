Πέντε πανάλαφρες τροφές γεμάτες υγεία, αλλά που σε χορταίνουν μόνο για…μισή ώρα!

Μια σκέτη πράσινη σαλάτα χωρίς καθόλου λιπαρά ή πρωτεΐνη είναι η «συνταγή» για να πεινάσεις σε 20 λεπτά.

 

Πέντε πανάλαφρες τροφές γεμάτες υγεία, αλλά που σε χορταίνουν μόνο για...μισή ώρα!
26 Απρ. 2026 14:21
Pelop News

Υπάρχουν μερικές τροφές που θεωρούνται υγιεινές ή ελαφριές, αλλά εάν τις φας μόνες τους, αφενός θα προκαλέσουν απότομες αυξομειώσεις στο σάκχαρο, αφετέρου θα σου ανοίξουν περαιτέρω την όρεξη και θα νιώθεις πείνα διαρκώς!

1. Σκέτα λαχανικά (χωρίς συνοδεία).

Μια σκέτη πράσινη σαλάτα χωρίς καθόλου λιπαρά ή πρωτεΐνη.

Τα λαχανικά αποτελούνται κυρίως από νερό και φυτικές ίνες. Οι τελευταίες λειτουργούν ως το «φρένο» της πέψης, καθυστερώντας το άδειασμα του στομάχου.

Παρόλο που οι φυτικές ίνες βοηθούν με τον κορεσμό, δεν μπορούν να λειτουργούν από μόνες τους. Αν δεν υπάρχει μια πηγή πρωτεΐνης (όπως αυγό ή τόνος) για να ρυθμίσει τις ορμόνες της πείνας, οι ίνες από μόνες τους δεν αρκούν.

Οι διατροφολόγοι αγαπάνε τα λαχανικά, αλλά προτείνουν να τα τρως σε συνδυασμό με κάτι άλλο.

2. Λευκό ψωμί και αρτοσκευάσματα

Το κλασικό λευκό ψωμί και τα κάθε είδους αρτοσκευάσματα έχουν υψηλό γλυκαιμικό δείκτη.

Επειδή τους λείπουν οι φυτικές ίνες του φλοιού του σιταριού, ο οργανισμός τα μεταβολίζει αστραπιαία σε ζάχαρη. Αυτό προκαλεί μια απότομη κορύφωση της ινσουλίνης, η οποία ακολουθείται από μια εξίσου απότομη πτώση.

Όταν το σάκχαρο πέφτει χαμηλά, ο εγκέφαλος στέλνει σήμα ότι χρειάζεσαι επειγόντως κι άλλη ενέργεια (δηλαδή πεινάς ξανά).

3. Γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά και γεύσεις

Τα γιαούρτια με 0% λιπαρά που έχουν γεύσεις φρούτων είναι συχνά γεμάτα με πρόσθετα σάκχαρα ή γλυκαντικά για να αναπληρωθεί η γεύση που χάνεται από το λίπος.

Όμως, το λίπος είναι αυτό που επιβραδύνει την απορρόφηση των σακχάρων. Χωρίς αυτό, η ζάχαρη περνάει γρήγορα στο αίμα.

Επιπλέον, επειδή το γιαούρτι είναι ρευστή τροφή, δεν απαιτεί μάσηση, είναι διαδικασία που δεν βοηθά τον εγκέφαλο να καταλάβει ότι τρέφεται.

4. Χυμοί φρούτων (ακόμα και οι φυσικοί)

Όταν στύβεις ένα φρούτο, κρατάς τη ζάχαρη (φρουκτόζη) και το νερό, αλλά πετάς τις φυτικές ίνες. Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι φυτικές ίνες φρενάρουν την άμεση απορρόφηση της ζάχαρης από τον οργανισμό.

Το σώμα δεν προλαβαίνει να νιώσει κορεσμό και η απότομη αυξομείωση του σακχάρου σε κάνει να αναζητάς κάτι αλμυρό ή λιπαρό λίγο μετά.

5. Τεχνητά γλυκαντικά

Πολλά diet αναψυκτικά ή σνακ χωρίς ζάχαρη χρησιμοποιούν γλυκαντικά που ξεγελούν τη γλώσσα, αλλά όχι τον εγκέφαλο.

Όταν τρώμε κάτι γλυκών, ο εγκέφαλος περιμένει μια δόση θερμίδων (ενέργειας). Όταν αυτές οι θερμίδες δεν έρχονται ποτέ, το σώμα παραμένει σε κατάσταση αναμονής και ζητάει το πραγματικό φαγητό που του υποσχέθηκε η γλυκιά γεύση, αυξάνοντας τις λιγούρες μέσα στη μέρα.

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:21 Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Παράταση για τις αιτήσεις μέχρι την Δευτέρα
17:14 Οι γυναίκες της Παναχαϊκής επέστρεψαν στην Α2 Εθνική!
17:05 Αναψαν τσιγάρο στο «Νήσος Σάμος» και άρχισε να τρέχει παντού νερό με δύναμη!
16:59 Βανδάλισαν την προτομή του δολοφονημένου αρχιφύλακα Γιώργου Λυγγερίδη
16:55 O Πατρινός που στέφθηκε κυπελλούχος Ελλάδας με τον ΟΦΗ
16:36 Νίκος Ανδρουλάκης: Ποιος άλλος μπορεί να νικήσει τη ΝΔ;
16:28 Θρήνος στην Κατούνα για το θάνατο 42χρονης γυναίκας
16:20 Εγραψε ιστορία ο Σεμπάστιαν Σάουε μπροστά από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ
16:13 Σάλος στο Ιταλικό ποδόσφαιρο με στημένους ορισμούς διαιτητών και στη Serie A
16:11 Τρία μέτρα που σκέφτεται το επιτελείο Μητσοτάκη να ανακοινώσει στη ΔΕΘ
16:02 Πένθος στο ΕΚΑΒ: Εργαζόμενος καταπλακώθηκε θανάσιμα από το τρακτέρ του
15:53 Γιατί ο Ανδρουλάκης επέλεξε Βαρδακαστάνη για νέο γραμματέα του ΠΑΣΟΚ
15:50 Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για τις υπογραφές με τον Μακρόν
15:43 Πρώτη νίκη για τον Άθλο Πατρών και ελπίδα ανόδου
15:34 Hλεία: Από 6 έγιναν 5 οι «απάτητες παραλίες» με τη νέα ΚΥΑ
15:08 Επίθεση στο Hlilton: Μετά τους πυροβολισμούς, έβγαζαν σέλφις, άρπαζαν μπουκάλια (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)
15:07 ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης πρότεινε ανανέωση για Σολωμού και νέο γραμματέα
15:03 Η διαρροή του καυγά Κυρανάκη-Καραμήτρου προκαλεί μπουρίνι στο Οpen
14:51 ΕΛΑΣ: Τρεις συλλήψεις για την καταδρομική στην κεντρική είσοδο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
14:42 Επίθεση στο Hlilton: Ο Πρόεδρος δεν κατάλαβε πως έπεσε πυροβολισμός…
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
