Πέντε συλλήψεις για τη ληστεία στο Λούβρο: Ίχνη DNA «δένουν» τον βασικό ύποπτο

Η υπόθεση της ληστείας στο Λούβρο, που είχε συγκλονίσει τη Γαλλία και τον κόσμο, φαίνεται πως αρχίζει να ξετυλίγεται. Οι Αρχές του Παρισιού προχώρησαν σε πέντε συλλήψεις, ανάμεσά τους και έναν άνδρα που θεωρείται βασικός ύποπτος για την κλοπή των κοσμημάτων του γαλλικού στέμματος από την «Αίθουσα Απόλλωνα».

Σύμφωνα με την εισαγγελέα του Παρισιού Λορ Μπεκιό, ο ύποπτος συνδέεται άμεσα με τη ληστεία, καθώς ίχνη DNA τον «δένουν» με τη διάρρηξη, ενώ θεωρείται μέλος της τετραμελούς ομάδας που εισέβαλε στο μουσείο μέρα μεσημέρι.

Δύο ακόμη μέλη της ομάδας είχαν συλληφθεί νωρίτερα και παραδέχτηκαν εν μέρει τη συμμετοχή τους, ενώ αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική συνωμοσία και κλοπή από οργανωμένη συμμορία.

Η εισαγγελέας σημείωσε πως οι νέες συλλήψεις έγιναν στο Παρίσι και στα προάστια Σεν-Σεν-Ντενί, διευκρινίζοντας ότι οι έρευνες δεν έχουν ακόμη οδηγήσει στον εντοπισμό των κλοπιμαίων.

«Όπως κάθε έρευνα, είναι σαν το νήμα της Αριάδνης», δήλωσε χαρακτηριστικά η Μπεκιό. «Ο ρόλος μου δεν είναι να ανησυχώ, αλλά να παραμείνω αποφασιστική».

🔴ALERTE INFO – Louvre : « Ils ont DÉCOUPÉ le verre à la disqueuse et se sont emparés des bijoux et sont ressortis ». Procureur de la République Mme. Des Cars a donc menti devant la Représentation nationale en affirmant que « le verre n’avait pas cédé »

pic.twitter.com/iBzS5TjAtp — Gazette de Varenne (@G_deVarenne) October 29, 2025

Η ληστεία, που σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου, διήρκεσε λιγότερο από οκτώ λεπτά. Οι δράστες παραβίασαν παράθυρο, έκοψαν τις προθήκες με ηλεκτρικά εργαλεία και διέφυγαν με οκτώ κοσμήματα μεγάλης αξίας, προκαλώντας σοκ στη διεθνή κοινότητα.

🇫🇷 LOUVRE HEIST FOOTAGE! The burglars went in and out on a ladder lift and escaped on scooters with a Napoleon’s jewelry in pockets! WILD STUFF! pic.twitter.com/fhW64wtlHn — Lord Bebo (@MyLordBebo) October 23, 2025

Τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος, αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, παραμένουν μέχρι στιγμής άφαντα, ενώ οι Αρχές εκτιμούν ότι βρίσκονται ήδη στα χέρια διεθνών κυκλωμάτων διακίνησης πολύτιμων λίθων.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



