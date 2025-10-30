Πέντε συλλήψεις για τη ληστεία στο Λούβρο: Ίχνη DNA «δένουν» τον βασικό ύποπτο

Οι γαλλικές αρχές προχώρησαν σε πέντε νέες συλλήψεις για τη θεαματική ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου, με τον βασικό ύποπτο να συνδέεται άμεσα με το έγκλημα μέσω ευρημάτων DNA. Τα πολύτιμα κλοπιμαία, ωστόσο, παραμένουν άφαντα.

30 Οκτ. 2025 12:52
Pelop News

Η υπόθεση της ληστείας στο Λούβρο, που είχε συγκλονίσει τη Γαλλία και τον κόσμο, φαίνεται πως αρχίζει να ξετυλίγεται. Οι Αρχές του Παρισιού προχώρησαν σε πέντε συλλήψεις, ανάμεσά τους και έναν άνδρα που θεωρείται βασικός ύποπτος για την κλοπή των κοσμημάτων του γαλλικού στέμματος από την «Αίθουσα Απόλλωνα».

Σύμφωνα με την εισαγγελέα του Παρισιού Λορ Μπεκιό, ο ύποπτος συνδέεται άμεσα με τη ληστεία, καθώς ίχνη DNA τον «δένουν» με τη διάρρηξη, ενώ θεωρείται μέλος της τετραμελούς ομάδας που εισέβαλε στο μουσείο μέρα μεσημέρι.

Δύο ακόμη μέλη της ομάδας είχαν συλληφθεί νωρίτερα και παραδέχτηκαν εν μέρει τη συμμετοχή τους, ενώ αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική συνωμοσία και κλοπή από οργανωμένη συμμορία.

Η εισαγγελέας σημείωσε πως οι νέες συλλήψεις έγιναν στο Παρίσι και στα προάστια Σεν-Σεν-Ντενί, διευκρινίζοντας ότι οι έρευνες δεν έχουν ακόμη οδηγήσει στον εντοπισμό των κλοπιμαίων.

«Όπως κάθε έρευνα, είναι σαν το νήμα της Αριάδνης», δήλωσε χαρακτηριστικά η Μπεκιό. «Ο ρόλος μου δεν είναι να ανησυχώ, αλλά να παραμείνω αποφασιστική».

Η ληστεία, που σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου, διήρκεσε λιγότερο από οκτώ λεπτά. Οι δράστες παραβίασαν παράθυρο, έκοψαν τις προθήκες με ηλεκτρικά εργαλεία και διέφυγαν με οκτώ κοσμήματα μεγάλης αξίας, προκαλώντας σοκ στη διεθνή κοινότητα.

Τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος, αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, παραμένουν μέχρι στιγμής άφαντα, ενώ οι Αρχές εκτιμούν ότι βρίσκονται ήδη στα χέρια διεθνών κυκλωμάτων διακίνησης πολύτιμων λίθων.
