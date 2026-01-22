Πέραμα: Σταθεροποιήθηκε το δεξαμενόπλοιο μετά την εισροή υδάτων – Μικρή ρύπανση και έρευνα για τα αίτια

Υπό έλεγχο τέθηκε το περιστατικό με δεξαμενόπλοιο που παρουσίασε απώλεια ευστάθειας στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, μετά από πολύωρη επιχείρηση των αρχών. Εντοπίστηκε περιορισμένη ρύπανση, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη προανάκριση για τις συνθήκες του συμβάντος.

Πέραμα: Σταθεροποιήθηκε το δεξαμενόπλοιο μετά την εισροή υδάτων – Μικρή ρύπανση και έρευνα για τα αίτια
22 Ιαν. 2026 11:20
22 Ιαν. 2026 11:20
Pelop News

Πλήρως σταθεροποιημένο κρίθηκε δεξαμενόπλοιο που είχε πάρει κλίση στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, έπειτα από πολύωρη επιχείρηση αντιμετώπισης εισροής υδάτων που κινητοποίησε τις αρμόδιες αρχές το απόγευμα της 21ης Ιανουαρίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών επισκευής και συντήρησης, όταν δημιουργήθηκε άνοιγμα στο κέλυφος του πλοίου στην αριστερή πλευρά. Ο έντονος κυματισμός που επικρατούσε στον θαλάσσιο χώρο συνέβαλε στη σταδιακή είσοδο θαλάσσιου ύδατος σε διαμερίσματα έρματος, προκαλώντας απώλεια ευστάθειας και έντονη κλίση του σκάφους.

Στο σημείο έσπευσαν ρυμουλκά και πλωτός γερανός, τα οποία με συντονισμένες κινήσεις προσέδεσαν το πλοίο και συνέβαλαν στη σταθεροποίησή του, ενώ ναυαγοσωστικό σκάφος παρέμεινε σε ετοιμότητα για παροχή επιθαλάσσιας συνδρομής. Παράλληλα, κατά τις βραδινές ώρες τοποθετήθηκε προληπτικά πλωτό αντιρρυπαντικό φράγμα στην περιοχή της πρύμνης, όπου βρίσκονται οι δεξαμενές καυσίμων, καθώς οι καιρικές συνθήκες στον Σαρωνικό χαρακτηρίζονταν δυσμενείς με ισχυρούς ανέμους και αυξημένο κυματισμό.

Για την αποκατάσταση της ευστάθειας πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη πλήρωση διαμερισμάτων έρματος στη δεξιά πλευρά του πλοίου, με αποτέλεσμα το άνοιγμα στο κέλυφος να εξέλθει της επιφάνειας της θάλασσας και να ακολουθήσει απάντληση των υδάτων από το εσωτερικό. Οι εργασίες σφράγισης προγραμματίζεται να ξεκινήσουν εντός της ημέρας, ενώ η κατάσταση του πλοίου κρίνεται πλέον πλήρως ελεγχόμενη.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μελών του πληρώματος ή άλλων προσώπων, ούτε ζημιές σε παρακείμενα πλοία ή λιμενικές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, κατά τον πρωινό έλεγχο εντοπίστηκε περιορισμένη ρύπανση έκτασης περίπου 400 έως 500 τετραγωνικών μέτρων, αποτελούμενη από ιριδίζοντα πετρελαιοειδή, με τις εργασίες απορρύπανσης να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο απόπλους του πλοίου απαγορεύτηκε έως την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών και την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα. Παράλληλα, έχει ενημερωθεί η εισαγγελική αρχή και διενεργείται προανάκριση για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

