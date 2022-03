«Περαστικά» Ερντογάν στον Μητσοτάκη – Οι ευχαριστίες του Έλληνα πρωθυπουργού

Τις ευχαριστίες του στον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έστειλε ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τις ευχές του πρώτου για ταχεία ανάρρωση από τον κορονοϊό.

«Ευχαριστώ πρόεδρε Ερντογάν για την κλήση σου και τις ευχές για ταχεία ανάρρωση!» ανέφερε ο Έλληνας πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο Twitter.

Thank you President @RTErdogan for your call and your kind wishes for a speedy recovery!

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 14, 2022