Περιφέρεια Δ. Ελλάδας: Εκδήλωση για την Κλιματική Αλλαγή στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Path4PDE

Εκδήλωση για την ανθεκτικότητα απέναντι στην Κλιματική Αλλαγή διοργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο του έργου Path4PDE.

Οι τρεις θεματικοί άξονες περιλάμβαναν τον τομέα των πλημμυρών με παρουσίαση της καινοτόμου πιλοτικής δράσης οριοθέτησης του ποταμού Ινάχου, τη γεωργία και το έργο HEU Smarter, καθώς και τις καλές πρακτικές στη διαχείριση των υδατικών πόρων, όπως αυτές έχουν προκύψει από ευρωπαϊκά και πιλοτικά προγράμματα, στα οποία συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης Ενέργειας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Λίνος Μπλέτσας, στην εναρκτήρια τοποθέτησή του υπογράμμισε το γεγονός, ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ασχολείται συστηματικά με τη θωράκιση απέναντι στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς είναι η μόνη Περιφέρεια στην Ελλάδα, που έχει επιλεχθεί να συμμετέχει στο έργο Pathways2Resilience, αναζητώντας με αυτό τον τρόπο τον πλέον ασφαλή δρόμο προς την Κλιματική Ανθεκτικότητα.

Παράλληλα, εξήρε τη συνολική προσπάθεια, που καταβάλλεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και τα στελέχη της Περιφέρειας προς αυτή την κατεύθυνση, επισημαίνοντας ότι οι περιβαλλοντικές δράσεις ενισχύονται πολύπλευρα από την ενεργό συμμετοχή πολιτών και φορέων στη συνδημιουργία μετασχηματιστικών διαδρομών για την ανθεκτικότητα στο κλίμα.

Οι απόψεις όλων των φορέων, που συμμετείχαν στην εκδήλωση καταγράφηκαν μέσω ενός διαδραστικού, ψηφιακού ερωτηματολογίου, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο ένα αξιόλογο αποθετήριο απόψεων και προτάσεων για τις μελλοντικές δράσεις της ΠΔΕ ως προς την Κλιματική αλλαγή.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέας Φίλιας και εισηγήσεις επί του θέματος παρουσίασαν η Αναστασία Πυργάκη (Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Δ.Ε.), η Σοφία Καρβέλη (Τμ. Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής Π.Δ.Ε.), ο Δρ. Στέφανος Παπαζησίμου (Τμ. Κλιματικής Ανθεκτικότητας και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΔΕ) ο Νικόλαος Μασίκας (Δ/νση Τεχνικών Έργων Αιτωλ/νίας), ο Δρ. Σπυρίδων Παπασπύρου (Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Π.Δ.Ε) , καθώς επίσης οι καθηγητες Ιερόθεος Ζαχαρίας (Τμ. Πολιτικών Μηχανικών Π.Π.) , Χριστάκης Παρασκευά (Τμ. Χημικών Μηχανικών Π.Π.), Παύλος Αβραμίδης (Τμ. Γεωλογίας Π.Π.), και η Δρ. Μαρίνα Κούτα (Τμ. Πολιτικών Μηχανικών Π.Π.)

