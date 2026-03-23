Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Συμμέτοχος στην πρωτοβουλία της ΕΕ «Αποστολή για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή»

Σκοπός της δράσης είναι η υλοποίηση έργων έρευνας και καινοτομίας, μέτρων πολιτικής, νομοθετικών πρωτοβουλιών για την επίτευξη συγκεκριμένων μετρήσιμων στόχων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν μέσω μεμονωμένων δράσεων

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Συμμέτοχος στην πρωτοβουλία της ΕΕ «Αποστολή για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή»
23 Μαρ. 2026 18:54
Pelop News

Στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «Αποστολή για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» (Mission for Adaptation to Climate Change), συμμετέχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος “Horizon Europe.

Σκοπός της δράσης είναι η υλοποίηση έργων έρευνας και καινοτομίας, μέτρων πολιτικής, νομοθετικών πρωτοβουλιών, κ.ά. για την επίτευξη συγκεκριμένων μετρήσιμων στόχων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν μέσω μεμονωμένων δράσεων.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ήρθε ως αποτέλεσμα της επίμονης προσπάθειας του Αντιπεριφερειάρχη Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Στυλιανού Μπλέτσα και των στελεχών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Κλιματικής Ανθεκτικότητας και Χωρικού Σχεδιασμού, που κατέθεσαν το σχετικό αίτημα, αποδεικνύοντας για άλλη μία φορά πως η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παραμένει πρωτοπόρος σε ζητήματα, που άπτονται της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή.

Το επιστέγασμα αυτών των διαδικασιών υπήρξε η υπογραφή ένταξης στον Χάρτη της Αποστολής από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη, όπου δηλώθηκε η προθυμία της Περιφέρειας να υλοποιήσει συγκεκριμένες δράσεις για τη δημιουργία των προϋποθέσεων, τόσο ως προς την επίτευξη της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή, όσο και ως προς τη στήριξη της αποστολής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αποτελεί πλέον μέλος της συγκεκριμένης Αποστολής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, διευρύνοντας έτσι τον ορίζοντα των Ευρωπαϊκών συνεργασιών της με άλλες Περιφέρειες, καθώς και με εξειδικευμένους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που της προσδίδει προβάδισμα στην υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση σε χρηματοδοτικές πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικές με την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

