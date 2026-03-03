Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Τρεις ημερίδες Ψυχικής Υγείας «Από το σκοτάδι στο φως»

03 Μαρ. 2026 10:51
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών, διοργανώνει τρεις ημερίδες για την ψυχική υγεία με κεντρικό θέμα «Από το σκοτάδι στο φως». Κεντρικοί ομιλητές θα είναι  η  Ομότιμη Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Μένη Μαλλιώρη και ο δημοσιογράφος – συγγραφέας Σταμάτης Μαλέλης.

Οι εκδηλώσεις πρόκειται να πραγματοποιηθούν στην Πάτρα, τον Πύργο και το Αγρίνιο ως εξής:

  • Πάτρα, Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 | 18:30, My Way Hotel & Events (Λεωφ. Όθωνος-Αμαλίας 16)
  • Πύργος, Σάββατο 7 Μαρτίου 2026 | 18:30, Χώρος Περιφερειακού Συμβουλίου (Μανωλοπούλου 47)
  • Αγρίνιο, Κυριακή 8 Μαρτίου 2026 | 11:30, Αίθουσα Συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Αιτωλ/νιας (Παπαστράτου 53 & Σμύρνης)

Αναγνωρίζοντας ότι η εσωστρέφεια και η προσπάθεια απόκρυψης αποτελούν μεγάλο εμπόδιο στις ψυχικές νόσους, η Περιφέρεια επιδιώκει μέσα από αυτές τις δράσεις να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα: η σιωπή δεν είναι ποτέ η λύση και να τονίσει τη δύναμη της εξωτερίκευσης. Μέσα από τον λόγο ανθρώπων που γνωρίζουν τα προβλήματα, οι συμπολίτες μας καλούνται να κατανοήσουν ότι μπορούν να λάβουν στήριξη και να ξεπεράσουν τα πάντα, εάν προσπεράσουν τον φόβο και τις προκαταλήψεις.

 

