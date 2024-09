Περιφέρεια: Συμμετοχή στην εταιρική συνάντηση του έργου METACITIES στη Βουλγαρία

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε στην εταιρική συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου METACITIES, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2024, στο Burgas της Βουλγαρίας. Στο έργο η ΠΔΕ συμμετέχει ως εταίρος με επικεφαλής εταίρο το Πανεπιστήμιο Πατρών. Οι εταίροι από Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο, συζήτησαν για την πρόοδο του έργου σε όλα τα πακέτα εργασίας και έθεσαν τους επόμενους στόχους.

Στο πλαίσιο του έργου METACITIES τα οικοσυστήματα καινοτομίας στις τρεις χωρικές περιφέρειες σε Κύπρο, Ελλάδα και Βουλγαρία συνεργάζονται για να δημιουργήσουν έναν κόμβο αριστείας (Excellence Hub) για μελλοντικές Πόλεις και Περιφέρειες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (SEE). H συνεργασία στοχεύει να ωφελήσει τους πολίτες, τους ενδιαφερόμενους φορείς, τα περιφερειακά οικοσυστήματα και ολόκληρη την περιοχή της ΝΑ Ευρώπης καθώς εστιάζει στην υποστήριξη των κοινών Στρατηγικών Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση σε κάθε Περιφέρεια (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation – RIS3). Συγκεκριμένα ο κόμβος καινοτομίας METACITIES εστιάζει θεματικά στις Μελλοντικές Έξυπνες Πόλεις και θεωρεί ότι για την επίτευξή τους απαιτούνται φιλόδοξα προγράμματα Ε&Κ με στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό των πόλεων καθώς και η υιοθέτηση προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών.

Οι μοχλοί για την επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού θα γίνουν οι μελέτες και τα πιλοτικά μικρής κλίμακας ανά Έξυπνη Πόλη (Πάτρα, Λευκωσία και Μπουργκάς). Συγκεκριμένα στην Πάτρα και με τη συνεισφορά των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης ο στόχος είναι η δημιουργία πιλοτικού ψηφιακού διδύμου και συγκεκριμένα ψηφιακής αναπαράστασης της κυκλοφορίας και της κινητικότητας στην Πόλη της Πάτρας. Η ψηφιακή πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί θα δίνει την δυνατότητα να αξιολογηθούν μοντέλα ανάπτυξης σε επίπεδο Πόλης (πχ αύξηση πληθυσμού κλπ), να υλοποιηθούν στρατηγικές κινητικότητας (π.χ. εισαγωγή άλλων τρόπων κινητικότητας) και να ελεγχθούν μοντέλα και τρόποι αντιμετώπισης προβλημάτων (πχ δρομολογήσεις σε περίπτωση ανάγκης, επιπτώσεις μακροπρόθεσμων αλλαγών σε δρόμους και κίνηση κλπ). Η συγκεκριμένη πλατφόρμα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σαν μέσο αξιολόγησης πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο αλλά και τρόπος υλοποίησης πρακτικών στον τομέα της κινητικότητας. Κατά τη διάρκεια του έργου θα επιδιωχθεί και η διεύρυνση των πιλοτικών δράσεων σε περιφερειακό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης, επισήμανε πόσο σημαντική είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των εταίρων των έργων, η συνεργασία με φορείς όπως τα Πανεπιστήμια και οι Δήμοι και η χρήση νέων τεχνολογιών, όπως VR, 5G, για την επίλυση προβλημάτων εντός και εκτός της πόλης προκειμένου να βελτιωθεί σημαντικά η ζωή των κατοίκων της Πάτρας και ευρύτερα της Αχαΐας.

Από πλευράς Περιφέρειας συμμετείχαν ο Δημήτρης Καραγιάννης, στέλεχος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και υπεύθυνος του έργου, και η Αγγελική Κωστοπούλου, μέλος της ομάδας έργου.

