«Περιμένουμε όλες τις ομάδες να αγωνιστούν στο Μουντιάλ με βάση το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί», η FIFA για το Ιράν
17 Μαρ. 2026 21:33
Pelop News

Από την πλευρά της η FIFA εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το Μουντιάλ του 2026 και όσα σενάρια έφερναν το Ιράν να θέλει να αγωνιστεί στο Μεξικό και όχι στις ΗΠΑ για τη φάση των ομίλων, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Αυτό δε φαίνεται ότι θα συμβεί , καθώς η FIFA κάλεσε όλες τις ομάδες που συμμετέχουν να αγωνιστούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί από τις 6 Δεκεμβρίου του 2025, φωτογραφίζοντας ουσιαστικά την Εθνική ομάδα του Ιράν.

«Βρισκόμαστε σε τακτική επαφή με όλες τις συμμετέχουσες ομοσπονδίες-μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, για να συζητήσουμε τον σχεδιασμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η FIFA περιμένει όλες τις συμμετέχουσες ομάδες να αγωνιστούν σύμφωνα με το πρόγραμμα αγώνων που ανακοινώθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2025», έγραψε χαρακτηριστικά η FIFA στην ανακοίνωσή της.

